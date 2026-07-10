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এবার থেকে প্রেসক্রিপশন দেখালেই মিলবে মদ! সরকারের বিরাট ঘোষণায় মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 10, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:54 PM IST

প্রেসক্রিপশন দিন, মদ নিন! সাফ জানিয়ে দিল সরকার। ডাক্তারের সনদ না দেখালে কাউকে মদ দেওয়া হবে না। রেড কার্ড পারমিটের বিরাট আপডেটে ঝড় উঠে গিয়েছে। 

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প্রেসক্রিপশন দিন, মদ নিন

প্রেসক্রিপশন ছাড়া আর মিলবে না মদ! মানে ডাক্তার যদি রোগীকে লিখে দেন যে, আপনাকে মদ্যপানের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, তবেই সেই ব্যক্তি দোকানে গিয়ে মদ কিনতে পারবেন! কখনও শুনেছেন এমন নিদান? বাস্তবে ঠিক সেটাই হয়েছে কলকাতা থেকে সড়কপথে প্রায় ৬৯৭ কিলোমিটার দূরের উত্তর-পূর্ব ভারতের এক রাজ্যে

Medical Red Card Permit2/7

চিকিৎসাজনিত পারমিট

মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা। শাসক দল জোরাম পিপলস মুভমেন্ট। লালদুহোমা সরকার এক বিশেষ 'রেড কার্ড' পারমিট চালু করেছে।  যার মাধ্যমে কঠোর শর্তসাপেক্ষেই এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে কোনও ব্যক্তি মদ রাখা ও পান করার অনুমতি পাবেন।

 

Drinking for treatment plan3/7

সুস্থতায় পান

চিকিৎসা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মদ্যপান প্রয়োজন! এমন কোনও নিবন্ধিত চিকিৎসক প্রত্যয়ন করলেই এই পারমিট ইস্যু করা হবে। এরপর আবগারি ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অনুমোদনের আগে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে সেই সুপারিশ যাচাই করতে হবে।

Annual card for 5000 Rs4/7

৫০০০ টাকায় বার্ষিক কার্ড

এই কার্ডের মেয়াদ এক বছর এবং আবেদনের ফি ছাড়াও এর জন্য বার্ষিক ৫০০০ টাকা ফি দিতে হবে। পারমিটধারীরা কেবল অনুমোদিত পরিমাণ মদই কিনতে পারবেন এবং জনসমক্ষে তাঁদের জন্য মদ্যপান নিষিদ্ধ থাকবে। 

 

Anti-alcohol laws5/7

মদ্যপান-বিরোধী আইন

মিজোরামের মদ্যপান-বিরোধী আইনের সংশোধনী হিসেবে এই ব্যবস্থা আনা হয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য মদ্যপান নিষিদ্ধ হলেও চিকিৎসার প্রয়োজনে এখানে সীমিত পরিসরে ছাড় দেওয়া হয়েছে। মোদ্দা কথায় একজন চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন বা সনদ এখন এমন কাজের আইনি অনুমতি দিচ্ছে, যা সেই রাজ্যে বাকি সবার জন্যই নিষিদ্ধ।

 

Legal loopholes6/7

আইনের ফাঁকফোকর

আধিকারিকরা বলছেন, এই ব্যবস্থাকে কোনও ভাবেই আইনের ফাঁকফোকর বা 'লুপহোল' হিসেবে দেখা উচিত নয়। সরকারি সূত্রের খবর এই কর্মসূচি চালুর পর শুরুর দিনগুলিতে এই বিষয়ে কোনও আবেদনই জমা পড়েনি। যদিও রাজ্য সরকারের ঘোষণায় বেশ আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে।

Mizoram is a dry state7/7

মিজোরাম ড্রাই স্টেট

বর্তমানে ভারতে সম্পূর্ণ ভাবে মদ নিষিদ্ধ বা ড্রাই স্টেটের আওতায় মোট ৪টি রাজ্যে এবং ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে। তালিকায় রয়েছে গুজরাত, বিহার, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও লাক্ষাদ্বীপ। ২০১৯ সালেই মিজোরাম লিকার প্রোহিবিশন অ্যাক্ট কার্যকর করে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সেখানে মদ কেনাবেচা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। 

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