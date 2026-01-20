Fake Medicine Alert: কলকাতা-হাওড়ায় রেড অ্যালার্ট! প্যারাসিটামল থেকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন পাড়ায় পাড়ায় জাল ওষুধ...

Fake Medicine Alert: কলকাতা-হাওড়ায় রেড অ্যালার্ট! প্যারাসিটামল থেকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন পাড়ায় পাড়ায় জাল ওষুধ...
Fake Medicine: ওষুধগুলো জাল বা মানে ফেল হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে কাজ নাও করতে পারে। রোগী ও সাধারণ মানুষকে বলা হচ্ছে, ড্রাগ কন্ট্রোলের তালিকাভুক্ত ওষুধ খাওয়ার আগে সতর্ক হোন।
অয়ন শর্মা: কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল (CDSCO) সম্প্রতি চারটি রাজ্যের বিভিন্ন ওষুধ সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করেছে। জানা গিয়েছে, হিমাচল প্রদেশের সোলান ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার তৈরি করা ওষুধের মান পরীক্ষায় ডাহা ফেল করেছে। রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফ থেকেও বিজ্ঞপ্তি জারি করে সতর্ক করা হল।
