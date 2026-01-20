English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Fake Medicine Alert: কলকাতা-হাওড়ায় রেড অ্যালার্ট! প্যারাসিটামল থেকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন পাড়ায় পাড়ায় জাল ওষুধ...

Fake Medicine Alert: কলকাতা-হাওড়ায় রেড অ্যালার্ট! প্যারাসিটামল থেকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন পাড়ায় পাড়ায় জাল ওষুধ...

Fake Medicine: ওষুধগুলো জাল বা মানে ফেল হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে কাজ নাও করতে পারে। রোগী ও সাধারণ মানুষকে বলা হচ্ছে, ড্রাগ কন্ট্রোলের তালিকাভুক্ত ওষুধ খাওয়ার আগে সতর্ক হোন।

| Jan 20, 2026, 12:40 PM IST
1/10

জাল ওষুধের সর্তকবার্তা

অয়ন শর্মা: কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল (CDSCO) সম্প্রতি চারটি রাজ্যের বিভিন্ন ওষুধ সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করেছে। জানা গিয়েছে, হিমাচল প্রদেশের সোলান ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার তৈরি করা ওষুধের মান পরীক্ষায় ডাহা ফেল করেছে। রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফ থেকেও বিজ্ঞপ্তি জারি করে সতর্ক করা হল।  

2/10

জাল ওষুধের সর্তকবার্তা

জ্বর হলে কেমিস্টের কাছ থেকে প্যারাসিটামল ৬৫০ কিনে খেয়ে থাকেন। আদৌও কাজ হয়তো? সাবধান হয়ে যান। প্যারাসিটামল ৬৫০-এর কিছু ব্যাচে মানের সমস্যা ধরা পড়েছে।

3/10

জাল ওষুধের সর্তকবার্তা

কারণ হিমাচল প্রদেশের সোলানের সংস্থার প্যারাসিটামল ৬৫০ থেকে শুরু করে রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইনের পর এবার পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের কম্পাউন্ড রিঙ্গার ল্যাকটেট ইঞ্জেকশন গুণগত মানে ফেল করল কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলের ল্যাবে। 

4/10

জাল ওষুধের সর্তকবার্তা

পাশাপাশি জাল বলে দাবি করা হয়েছে, সিকিমের সংস্থার তৈরি জাল অ্যান্টি বায়োটিক ট্যাবলেট অ্যাজিথ্রোমাইসিন-৫০০ ট্যাবলেট।  

5/10

জাল ওষুধের সর্তকবার্তা

পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন রুখে দেয়, মধ্যপ্রদেশের সোলান এর সংস্থার তৈরি amoxicillin and potassium clavulanate ট্যাবলেট জাল বলে দাবি, cdsco-এর।

6/10

জাল ওষুধের সর্তকবার্তা

এমনই ৪৫ টি বিভিন্ন ধরনের ওষুধ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি, সিডিএসসিও-এর।

7/10

জাল ওষুধের সর্তকবার্তা

এর মধ্যে কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবে পরীক্ষায় গুণগত মানে ফেল করল, ১৫ ধরনের ওষুধ।   

8/10

জাল ওষুধের সর্তকবার্তা

যার মধ্যে রয়েছে, হাওড়ার জগাছার সংস্থার ড্রায়েড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল ২৫০ (যা গ্যাস্ট্রিক ও হজম সমস্যা রোধে ব্যবহার হয়)।

9/10

জাল ওষুধের সর্তকবার্তা

কলকাতার নন্দন লেনের সংস্থার তৈরি পটাশিয়াম ক্লোরাইড লিকিউড ,যা ব্যবহৃত হয় haipokalemiaতে। এমন একাধিক ওষুধ।

10/10

জাল ওষুধের সর্তকবার্তা

এই ধরনের ওষুধ ব্যবহারের আগে সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং কোনও সন্দেহ হলে শুধু নির্ভরযোগ্য ফার্মেসি বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: বিজেপিতে 'নবীন' যুগের শুরু হতেই ছাব্বিশের ভোট জয়ের লক্ষ্যে বঙ্গ ব্রিগেডে 'বড় বদল'!

পরবর্তী অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: বিজেপিতে &#039;নবীন&#039; যুগের শুরু হতেই ছাব্বিশের ভোট জয়ের লক্ষ্যে বঙ্গ ব্রিগেডে &#039;বড় বদল&#039;!

West Bengal Assembly Election 2026: বিজেপিতে 'নবীন' যুগের শুরু হতেই ছাব্বিশের ভোট জয়ের লক্ষ্যে বঙ্গ ব্রিগেডে 'বড় বদল'!

West Bengal Assembly Election 2026: বিজেপিতে 'নবীন' যুগের শুরু হতেই ছাব্বিশের ভোট জয়ের লক্ষ্যে বঙ্গ ব্রিগেডে 'বড় বদল'! 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সাহসী সিদ্ধান্তেই সাফল্যের দরজা খুলবে মেষের, পরিবারের সমর্থন কাজে দেবে কর্কটের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সাহসী সিদ্ধান্তেই সাফল্যের দরজা খুলবে মেষের, পরিবারের সমর্থন কাজে দেবে কর্কটের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সাহসী সিদ্ধান্তেই সাফল্যের দরজা খুলবে মেষের, পরিবারের সমর্থন কাজে দেবে কর্কটের... 12
How to be the best gamer: পায়েল গেমিং একদিনে স্টার হয়নি! গেমার হিসেবে টাকা কামাতে চাইলে এই টিপস মেনে চলো, হিট হবেই..

How to be the best gamer: পায়েল গেমিং একদিনে স্টার হয়নি! গেমার হিসেবে টাকা কামাতে চাইলে এই টিপস মেনে চলো, হিট হবেই..

How to be the best gamer: পায়েল গেমিং একদিনে স্টার হয়নি! গেমার হিসেবে টাকা কামাতে চাইলে এই টিপস মেনে চলো, হিট হবেই.. 7
Tv Actress Shweta Bhattacharya: &#039;শেষ যাত্রাতেও যেন সিঁথিতে সিঁদুর থাকে&#039;, প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে রুবেলকে নিয়ে আবেগঘন শ্বেতা...

Tv Actress Shweta Bhattacharya: 'শেষ যাত্রাতেও যেন সিঁথিতে সিঁদুর থাকে', প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে রুবেলকে নিয়ে আবেগঘন শ্বেতা...

Tv Actress Shweta Bhattacharya: 'শেষ যাত্রাতেও যেন সিঁথিতে সিঁদুর থাকে', প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে রুবেলকে নিয়ে আবেগঘন শ্বেতা... 8