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Kolkata Fire Incident: জাহাঙ্গিরের দুর্নীতির প্রমাণ লোপাটেই আলিপুরে সরকারি অফিসে 'ইচ্ছাকৃত' আগুন, বিস্ফোরক ফলতার বিধায়ক

Written BySoumita Khan
Published: Jun 10, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:13 PM IST

আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সরকারি ভবনে দফায় দফায় লাগা বিধ্বংসী আগুন। কৃষি দফতর থেকে ইভিএম গোডাউন ছাড়িয়ে সেই লেলিহান শিখা যখন সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করছে। ঠিক এই সময়েই সামনে এসেছে এক বিস্ফোরক দাবি। ফলতার বিধায়কের অভিযোগ, পূর্ত দফতরের বড়সড় দুর্নীতি ঢাকতেই এই আগুন লাগানো হয়েছে। পুলিসের তদন্ত শুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেই এই ঘটনা ঘটল।

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নান্টু হাজরা, নকিবউদ্দিন গাজি: আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সরকারি ভবনে সকাল ৯.৩০ নাগাদ বিধ্বংসী আগুন লাগে। ভবনের চারতলায় প্রথমে কৃষি দফতরের কর্মাধ্যক্ষের অফিসে আগুন লাগে। তারপর সেই আগুন ৫ এবং ৬তলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ১০ টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। কিন্তু এলাকাটি পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

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সেই রেশ কাটতে না কাটতেই দুপুর ১টা নাগাদ ফের ভয়ংকর আগুন লাগে। ভবনের ৮ এবং ৯ তলায় আগুন লাগে। জানা যায়, এই দুই তলায় ইভিএমের গোডাউন আছে। গলগল করে আগুনের লেলিহান শিখা বেরতে দেখা যায়।

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অগ্নিকাণ্ডের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে ভবনের ১০ তলার ওপর থেকে আগুন ধরে যাওয়া এসি মেশিন এবং বাইরের সিমেন্টের স্ল্যাবগুলো ভেঙে নীচে পড়তে দেখা যায়। ভবনের ভেতরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি, কাগজপত্র এবং আসবাবপত্র একেবারে পুড়ে ছাই। ভবানী ভবনের পাশের মাঠ সংলগ্ন ভবনের পিছন দিক থেকে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার মরিয়া চেষ্টা চালায়।

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দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পাণ্ডা। তাঁর দাবি, জেলা পরিষদের পূর্ত দফতরের গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগানো হয়েছে।

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দেবাংশু পাণ্ডা বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন জাহাঙ্গির খান। তাঁর দফতরে ব্যাপক দুর্নীতি, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কাটমানি আদায় এবং সরকারি অর্থ তছরূপের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই উঠছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার  চারটি ঠিকাদারি সংস্থা ফলতা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

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বিধায়কের দাবি, ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার পুলিস প্রশাসনের জেলা পরিষদে গিয়ে নথিপত্র খতিয়ে দেখার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই সংশ্লিষ্ট দফতরে আগুন লাগার ঘটনা অত্যন্ত সন্দেহজনক।

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তাঁর অভিযোগ, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করতেই পরিকল্পিতভাবে এই আগুন লাগানো হয়েছে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

TAGS:
Alipore fire news
South 24 Parganas Zilla Parishad
government office fire
EVM warehouse fire
West Bengal political controversy

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