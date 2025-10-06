Kuldhara Village Mystery: অলৌকিক! অবিশ্বাস্য! এক রাতেই ভ্যানিশ ভারতের ৮৪ গ্রাম, হাড়হিম রহস্য...
Kuldhara Village Mystery: ভারতের এই গ্রাম আজও রহস্যে মোড়া! রাতারাতি রাতের আঁধারে ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিলেন বাসিন্দারা। আর এখন সেখানে অতৃপ্ত আত্মার আস্তানা...
মায়ার এই পৃথিবী রহস্যে পরিপূর্ণ। ইতিহাসবিদ, গুপ্তধনসন্ধানী এবং ক্রিপ্টোগ্রাফারদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আজও কিছু রহস্যের সমাধান হয়নি। তেমনই এক রহস্যের নাম রাজস্থানের একদা বর্ধিষ্ণু গ্রাম-কুলধারা। অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, হাড়হিম শব্দগুলো জুড়েছে এই গ্রামের সঙ্গে। লোকে বলে এখন নাকি অতৃপ্ত আত্মার আস্তানা।
সেই রাতের পর থেকে একজনও এখানে থাকার সাহস দেখাননি। জানা যায় সেখানে ফের বসতি গড়ার চেষ্টা করলেও নানা ভৌতিক কাণ্ডকারখানার মুখে পড়েছেন অনেকে। এখন কুলধারায় ৪১০টি ঘরবাড়ি ভগ্নাবশেষ রয়েছে। তিনটি সমাধিক্ষেত্র ও মন্দিরও রয়েছে। আছে একাধিক কুয়ো। কুলধারা থেকে রাতারাতিই লোকজন গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণ নিয়ে জনশ্রুতির কোনও অভাব নেই!
অনেকের এও দাবি যে, গ্রামপ্রধানের মেয়ের প্রেমে পড়েই তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন সালিম। গ্রামবাসীরা পরিবারের সম্মানরক্ষায় গ্রামপ্রধানের মেয়েটিকে খুন করেন তাঁরা। আবার অন্য এক দলের মত, গ্রামবাসীদের থেকে এত চড়া খাজনা আদায় করতেন সালিম যে, বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। সালিমের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে না পেরেই তাঁরা গ্রাম ছেড়েছিলেন।
