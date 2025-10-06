English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kuldhara Village Mystery: অলৌকিক! অবিশ্বাস্য! এক রাতেই ভ্যানিশ ভারতের ৮৪ গ্রাম, হাড়হিম রহস্য...

Kuldhara Village Mystery: ভারতের এই গ্রাম আজও রহস্যে মোড়া! রাতারাতি রাতের আঁধারে ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিলেন বাসিন্দারা। আর এখন সেখানে অতৃপ্ত আত্মার আস্তানা...  

| Oct 06, 2025, 08:16 PM IST
1/8

রাজস্থানের রহস্যময় ভুতুড়ে গ্রাম কুলধারা

Kuldhara Village Mystery

মায়ার এই পৃথিবী রহস্যে পরিপূর্ণ। ইতিহাসবিদ, গুপ্তধনসন্ধানী এবং ক্রিপ্টোগ্রাফারদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আজও কিছু রহস্যের সমাধান হয়নি। তেমনই এক রহস্যের নাম রাজস্থানের একদা বর্ধিষ্ণু গ্রাম-কুলধারা। অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, হাড়হিম শব্দগুলো জুড়েছে এই গ্রামের সঙ্গে। লোকে বলে এখন নাকি অতৃপ্ত আত্মার আস্তানা।  

2/8

রাজস্থানের রহস্যময় ভুতুড়ে গ্রাম কুলধারা

Kuldhara Village Mystery

১৯২১ সালে তৈরি হওয়া এই গ্রামে এককালে পালীবাল ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল। তবে আজ জনমানবহীন ও একাকী। বিগত ২০০ বছর ঠিক এভাবেই রয়েছে ৮৬১ বর্গমিটার x ২৬১ মিটার আয়তাকার গ্রাম। ১৮২৫ সালের এক রাতে কুলধারা এবং আশেপাশের ৮৩টি গ্রাম অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। দেখলে মনে হবে সবাই সব ফেলে ভ্যানিশ!  

3/8

রাজস্থানের রহস্যময় ভুতুড়ে গ্রাম কুলধারা

Kuldhara Village Mystery

সেই রাতের পর থেকে একজনও এখানে থাকার সাহস দেখাননি। জানা যায় সেখানে ফের বসতি গড়ার চেষ্টা করলেও নানা ভৌতিক কাণ্ডকারখানার মুখে পড়েছেন অনেকে। এখন কুলধারায় ৪১০টি ঘরবাড়ি ভগ্নাবশেষ রয়েছে। তিনটি সমাধিক্ষেত্র ও মন্দিরও রয়েছে। আছে একাধিক কুয়ো। কুলধারা থেকে রাতারাতিই লোকজন গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণ নিয়ে জনশ্রুতির কোনও অভাব নেই!

4/8

রাজস্থানের রহস্যময় ভুতুড়ে গ্রাম কুলধারা

Kuldhara Village Mystery

প্রচলিত জনশ্রুতি বলছে, জয়সলমেরের প্রধানমন্ত্রী সালিম সিংয়ের কুনজর পড়েছিল গ্রামপ্রধানের মেয়ের দিকে। জোর করে তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন সালিম। এমনকী গ্রামবাসীদের বলেছিলেন, গ্রামপ্রধানের মেয়েকে তাঁর হাতে তুলে দিলে খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হবে!   

5/8

রাজস্থানের রহস্যময় ভুতুড়ে গ্রাম কুলধারা

Kuldhara Village Mystery

ভয়ংকর বিপদ বুঝে কুলধারা ও বাকি ৮৩ গ্রাম পরিষদ পালীবাল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৈঠক করেছিল। সেখানেই তখন সিদ্ধান্ত হয় যে, গ্রামপ্রধানের মেয়েকে সালিমের হাত থেকে বাঁচাতে, রাতারাতি গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। ফলে এক রাতেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল গ্রাম। 

6/8

রাজস্থানের রহস্যময় ভুতুড়ে গ্রাম কুলধারা

Kuldhara Village Mystery

অনেকের এও দাবি যে, গ্রামপ্রধানের মেয়ের প্রেমে পড়েই তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন সালিম। গ্রামবাসীরা পরিবারের সম্মানরক্ষায় গ্রামপ্রধানের মেয়েটিকে খুন করেন তাঁরা। আবার অন্য এক দলের মত, গ্রামবাসীদের থেকে এত চড়া খাজনা আদায় করতেন সালিম যে, বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। সালিমের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা  করতে না পেরেই তাঁরা গ্রাম ছেড়েছিলেন।  

7/8

রাজস্থানের রহস্যময় ভুতুড়ে গ্রাম কুলধারা

Kuldhara Village Mystery

কুলধারায় মানুষের দেখা না মিললেও, আজও নাকি গ্রামপ্রধানের মেয়ের অতৃপ্ত আত্মা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এমনই শোনা যায় স্থানীয়দের মুখে। যদিও কুলধারা বেহাত হয়ে যায়নি। রাজস্থানের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তার দেখভাল করে। বহু পর্যটকই এই রহস্যময় ভুতুড়ে গ্রাম টিকিট কেটে দেখতে আসেন।    

8/8

রাজস্থানের রহস্যময় ভুতুড়ে গ্রাম কুলধারা

Kuldhara Village Mystery

পর্যটকরাই জানিয়েছেন যে, কুলধারায় এখনও সার সার ঘর-বাড়ি প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। কয়েকটি ঘরবাড়ির চাল উড়ে গেলেও মাটির দেওয়াল পড়ে যায়নি। তবে অনেকের আবার সেখানে অস্বস্তিকর অনুভূতিও হয়েছে বলে দাবি। তবে রাজস্থানের এই ভুতুড়ে গ্রামের আজও রহস্যের কিনারা হয়নি।  

