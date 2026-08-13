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বন্ধ হল সব মোবাইল PREPAID PLAN! উঠল UNLIMITED CALLS! বিরাট পদক্ষেপে দেশবাসীর মাথায় বাজ

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 13, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:26 PM IST

এয়ারটেলের বিরাট বিরাট পদক্ষেপ বাকিরাও অনুসরণ করবে। যার ফলে আসবে বিরাট বদল। জানিয়ে দিলেন বিশেষজ্ঞরা...

Huge Step1/9

এবার বিরাট পদক্ষেপ

ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা ভারতী এয়ারটেল এবার বিরাট পদক্ষেপ নিল। প্রতিদিন ১.৫ জিবি ডেটা ও আনলিমিটেড কলিংয়ের সুবিধা সম্বলিত সমস্ত প্রিপেইড প্ল্যান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে স্থার অ্যাপে পাওয়া তথ্য থেকেই জানা যাচ্ছে

299, 319, 579, 619, 6492/9

২৯৯, ৩১৯, ৫৭৯, ৬১৯, ৬৪৯

এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিদিন ডেটা ব্যবহারের সুবিধা দেয় এমন অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল প্ল্যানগুলিই বেছে নিতে হবে। ২৯৯, ৩১৯, ৫৭৯, ৬১৯ এবং ৬৪৯ টাকার পাঁচটি প্রিপেইড প্ল্যান তুলে নিয়েছে। ফলে জনপ্রিয় ২৯৯ টাকার প্ল্যানের গ্রাহকদের এখন বেশি খরচের পথেই হাঁটতে হচ্ছে। 

 

Airtel Announces3/9

এয়ারটেলের ঘোষণা

বিশেষজ্ঞদের মতে এয়ারটেলের এই পদক্ষেপ টেলিকম শিল্পে মাশুল বা ট্যারিফ বৃদ্ধির দিকে এক অনিবার্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কারণ সংস্থাগুলি এখন গ্রাহক প্রতি গড় আয় (ARPU) বাড়ানোর উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

 

199 and 2194/9

১৯৯ ও ২১৯

১৯৯ টাকা এবং ২১৯ টাকার এন্ট্রি-লেভেলে প্ল্যানগুলিতে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। জনপ্রিয় ২৯৯ টাকার প্ল্যানের যেসব গ্রাহক প্রতিদিন আরও বেশি ডেটা ব্যবহারের সুবিধা চাইছেন, তাদের এখন ৩৪৯ টাকার প্যাকটিই বাধ্য় হয়ে বেছে নিতে হবে।

 

Airtel 349 Plan5/9

৩৪৯ টাকার প্ল্যান

২৯৯ টাকার প্ল্যানের গ্রাহকরা প্রায়শই তাদের নির্ধারিত ডেটা শেষ করে ফেলতেন এবং শেষ পর্যন্ত বাড়তি ডেটার জন্য টপ-আপ বা পুনরায় রিচার্জ করার প্রয়োজন পড়ত। তবে ৩৪৯ টাকার প্ল্যানে আনলিমিটেড ৫জি ডেটা পাওয়া যাচ্ছে।

 

Airtel 299 Plan6/9

২৯৯ টাকার প্ল্যানে

বন্ধ হয়ে যাওয়া ২৯৯ টাকার প্ল্যানে ২৮ দিনের মেয়াদে প্রতিদিন ১.৫ জিবি ডেটা পাওয়া যেত। একই ধরনের পরিষেবা ৩০ দিনের মেয়াদে ৩১৯ টাকার প্ল্যানেও দেওয়া হচ্ছিল। ৫৭৯ টাকার প্ল্যানে ৫৬ দিনের মেয়াদে প্রতিদিন ১.৫ জিবি ডেটা পাওয়া যেত। ৬১৯ টাকার প্ল্যানে ৬০ দিনের মেয়াদে একই সুবিধা ছিল এবং ৬৪৯ টাকার প্ল্যানে ৫৬ দিনের মেয়াদে প্রতিদিন ২ জিবি ডেটা পাওয়া যেত।

 

Is there a need to raise tariffs?7/9

ট্যারিফ বাড়ানোর প্রয়োজন আছে কি?

উত্তরে ভারতী এয়ারটেলের এমডি গোপাল ভিত্তল বলছেন, 'খুব কম খরচেই আপনি আনলিমিটেড ডেটা পাচ্ছেন। যার ফলে জনপ্রতি গড় আয় বা এআরপিইউ-র একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি কোনও ভালো বা টেকসই পদ্ধতি নয়। কারণ বিষয়টি যদি গভীর ভাবে বিবেচনা করা হয়—এবং এ নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি...'

ARPU 8/9

এআরপিইউ

ভিত্তল বলছেন প্রতিটি বাজারে বিভিন্ন আকারের বা মানের প্যাকেজের ব্যবস্থা থাকে; তাই মোবাইল পরিষেবার ক্ষেত্রেও একটি যৌক্তিক মূল্য কাঠামো থাকা প্রয়োজন। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ARPU ৫.৬ শতাংশ বেড়ে ২৬৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে! যা এই শিল্পখাতে সর্বোচ্চ—অথচ এক বছর আগে এই অঙ্কটি ছিল ২৫০ টাকা। 

 

Expert Says9/9

একই পথে সবাই

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এয়ারটেলের এই পদক্ষেপ অন্যান্য টেলিকম অপারেটরদেরও একই পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, কারণ পুরো শিল্পখাতই এখন পরিষেবার বিনিময়ে ভালো আয় নিশ্চিত করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।  

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