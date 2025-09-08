English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gold Price: লাখ ছাড়িয়েছে আগেই! GST সংস্কারে কোপ মধ্যবিত্তের পকেটেই? দীপাবলির আগে সোনার দাম পৌঁছাবে...

Gold Price: যে হারে সোনার দাম প্রতিনিয়ত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ফলে জিএসটি ঘোষণার উপর মধ্যবিত্ত আশার দানা বেঁধেছিল। কিন্তু সেই আশায় একেবারেই জল ঢেলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

| Sep 08, 2025, 04:30 PM IST
1/7

জিএসটির পর সোনার দাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার জিএসটি কাউন্সিলের ৫৬তম বৈঠকে বড় সংস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে। এইবারের জিএসটি সাধারণ মানুষের জন্য এক আলাদাই স্বস্তি এনেছেন। নতুন কর কাঠামোর ফলে সোনা ও রুপোর দাম নিয়ে অনেকেরই আশা ছিল যে দাম কিছুটা হলেও কম হবে। কিন্তু সেই আশায় জল ঢালল কেন্দ্রীয় সরকার। সোনার দাম কমার আশায় মধ্যবিত্ত সেই চাতক পাখিই হয়ে রইল।

2/7

জিএসটির পর সোনার দাম

সোনা ও রুপোর দামের উপরে জিএসটি হার অপরিবর্তিত থাকবে। সোনা ও রুপার গয়নার উপর আগের মতোই ৩% জিএসটি থাকবে, এবং গয়না তৈরির চার্জের উপরে ৫% অতিরিক্ত জিএসটি লাগবে। সোনার কয়েন ও বারেও ৩% জিএসটি আগের মতোই থাকবে।

3/7

জিএসটির পর সোনার দাম

এজন্য, এই নতুন সংস্কারের ফলে সোনার বাজারে সরাসরি কোনও প্রভাব পড়বে না।

4/7

আজকে সোনার দাম

৮ সেপ্টেম্বর আকাশছোঁয়া দামে পৌঁছেছে সোনা ও রুপো। দেশে ২৪ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ১.০৮ লাখ টাকা ছুঁয়েছে।

5/7

আজকে সোনার দাম

২২ ক্যারেট সোনার দাম: ৯৯,৩৫০ (১০ গ্রামে)। ১৮ ক্যারেট সোনা: ৮১,২৯০ (১০ গ্রামে)।

6/7

আজকে সোনার দাম

যে হারে সোনার দাম প্রতিদিন বাড়ছে। এখন দেখার বিষয়, দীপাবলির আগে এটি আরও কতটা বাড়ে।

7/7

কী কারণে সোনার এত দাম?

আমেরিকার দুর্বল চাকরির তথ্য, ফেডারেল রিজার্ভের সুদ কমানোর সম্ভাবনা এবং বিভিন্ন দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলোর টানা সোনা কেনা-সব মিলিয়ে সোনার দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

OYO: আর রইল না দেশে কোনও ওয়ো! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কোটি কোটি মানুষের...

পরবর্তী অ্যালবাম

OYO: আর রইল না দেশে কোনও ওয়ো! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কোটি কোটি মানুষের...

OYO: আর রইল না দেশে কোনও ওয়ো! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কোটি কোটি মানুষের...

OYO: আর রইল না দেশে কোনও ওয়ো! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কোটি কোটি মানুষের... 6
Horoscope Today: মেষের বন্ধুসাহায্য, বৃশ্চিকের রহস্য-নৈশভোজ, ধনুর নবদিগন্ত! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: মেষের বন্ধুসাহায্য, বৃশ্চিকের রহস্য-নৈশভোজ, ধনুর নবদিগন্ত! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: মেষের বন্ধুসাহায্য, বৃশ্চিকের রহস্য-নৈশভোজ, ধনুর নবদিগন্ত! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন... 12
Siliguri News: &#039;Thank You&#039;, শিলিগুড়িতে &#039;বাংলাদেশি&#039; তকমায় চাকরি গেল বেসরকারি সংস্থার HR-র!

Siliguri News: 'Thank You', শিলিগুড়িতে 'বাংলাদেশি' তকমায় চাকরি গেল বেসরকারি সংস্থার HR-র!

Siliguri News: 'Thank You', শিলিগুড়িতে 'বাংলাদেশি' তকমায় চাকরি গেল বেসরকারি সংস্থার HR-র! 7
Baba Vanga Predicts: পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের...

Baba Vanga Predicts: পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের...

Baba Vanga Predicts: পুজোয় লক্ষ্মীলাভে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলেই কাটবে এঁদের... 7