Gold Price: লাখ ছাড়িয়েছে আগেই! GST সংস্কারে কোপ মধ্যবিত্তের পকেটেই? দীপাবলির আগে সোনার দাম পৌঁছাবে...

Gold Price: লাখ ছাড়িয়েছে আগেই! GST সংস্কারে কোপ মধ্যবিত্তের পকেটেই? দীপাবলির আগে সোনার দাম পৌঁছাবে...
Gold Price: যে হারে সোনার দাম প্রতিনিয়ত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ফলে জিএসটি ঘোষণার উপর মধ্যবিত্ত আশার দানা বেঁধেছিল। কিন্তু সেই আশায় একেবারেই জল ঢেলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।
জিএসটির পর সোনার দাম
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার জিএসটি কাউন্সিলের ৫৬তম বৈঠকে বড় সংস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে। এইবারের জিএসটি সাধারণ মানুষের জন্য এক আলাদাই স্বস্তি এনেছেন। নতুন কর কাঠামোর ফলে সোনা ও রুপোর দাম নিয়ে অনেকেরই আশা ছিল যে দাম কিছুটা হলেও কম হবে। কিন্তু সেই আশায় জল ঢালল কেন্দ্রীয় সরকার। সোনার দাম কমার আশায় মধ্যবিত্ত সেই চাতক পাখিই হয়ে রইল।
জিএসটির পর সোনার দাম
আজকে সোনার দাম
আজকে সোনার দাম
কী কারণে সোনার এত দাম?
