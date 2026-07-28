/সোমে অমরনাথ দর্শন, মঙ্গলে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! ৫০ পুণ্যার্থী নিয়ে উলটে গেল, গড়াতে গড়াতে শেষে...

Amarnath Yatra Bus Accident: খবর পেয়ে উদ্ধারকারীরা দ্রুত আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সকলের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা আহতদের খবর নিয়েছেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলে ঘোর অমঙ্গল! বাস উলটে আহত কমপক্ষে ৩০ যাত্রী। অমরনাথ ধাম দর্শন করে ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
জম্মু ও কাশ্মীরের গান্দারবাল জেলায় সোনমার্গ সড়কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাসটি প্রায় ৫০ জন পুণ্যার্থীকে নিয়ে বালতাল বেস ক্যাম্প থেকে শ্রীনগরের দিকে যাচ্ছিল।
জানা যায়, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তা থেকে উলটে যায়। এরপর এটি ২০ থেকে ২৫ মিটার নীচে গড়িয়ে গিয়ে একটি বাড়ির চালের ওপর পড়ে।
খবর পেয়েই দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেন ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিস (আইটিবিপি), সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিসের কর্মীরা।
আইটিবিপির চিকিৎসকরা দুর্ঘটনাস্থলেই আহতদের প্রথম চিকিৎসা দেন। এরপর তাঁদের শারীরিক পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় প্রায় ৩০ জন যাত্রী সামান্য আঘাত পেয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।
ঘটনার পরই জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা গান্দেযরবালের ডেপুটি কমিশনার এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি আহত পুণ্যার্থীদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। আহত ৩৯ জন পুণ্যার্থীই বর্তমানে 'স্কিমস' (SKIMS) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উপরাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছেন, আহতদের যেন সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা এবং সব রকমের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়।
নিরাপত্তা কর্মীরা উদ্ধারকাজ এবং আহতদের সরিয়ে নেওয়ার কাজটি তদারকি করেন। পাশাপাশি তাঁরা দ্রুত চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া, ভিড় সামলানো এবং রাস্তার গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রাখার কাজও সামলান। দুর্ঘটনাটি ঠিক কী কারণে ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি। পুলিস ঘটনার আরও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।