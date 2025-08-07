English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
TCS Salary Hike: ১২০০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের পর বড় পদক্ষেপ TCS-এর, বাড়ছে ৮০% কর্মীর বেতন! বাদ কারা?

TCS salary: কিছুদিন আগেই টিসিএসয়ের বেতন বৃদ্ধি এবং ১২,০০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের খবরে ভারত জুড়ে কলরব শুরু হয়ে গিয়েছিল। IT জায়েন্ট TCS ১২% কর্মী ছাটাই করলেও তার পরিমাণ হবে বৃহত্‍। কারণ শুধু ভারত নয়, TCS-এর কর্মীসংখ্যা সারা পৃথিবী জুড়েই বহু।আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যাণ্ড সহ সারা পৃথিবীতেই এই IT কোম্পানীর শাখা রয়েছে। রতন টাটা মারা যাওয়ার পর, কোম্পানীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন অনেকেই। তবে, কর্মী ছাঁটাইয়ের খবরে নড়েচড়ে বসেছেন অনেকেই। TCS-এর এই সিদ্ধান্তের পরই অন্য IT সংস্থাগুলিও এই পথে হাঁটার চিন্তা-ভাবনা করেছে। তবে, এই ছাঁটাইয়ের মধ্যেও টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি নি

| Aug 07, 2025, 05:31 PM IST
TCS বেতন বৃদ্ধি

টিসিএস তাদের প্রায় ৮০% কর্মীর জন্য বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে, যা জুনিয়র এবং মিড-লেভেল কর্মীদের (C3A গ্রেড পর্যন্ত) অন্তর্ভুক্ত করে। এই বেতন বৃদ্ধি ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে।  

TCS বেতন বৃদ্ধি

TCS ঘোষণা করেছে যে তাদের প্রায় ৮০% কর্মীর বেতন ১লা সেপ্টেম্বর থেকে বাড়ানো হবে। এই বেতন বৃদ্ধি মূলত জুনিয়র এবং মিড-লেভেলের কর্মীদের (C3A গ্রেড পর্যন্ত) জন্য প্রযোজ্য।

TCS বেতন বৃদ্ধি

কোম্পানি তাদের বিশ্বব্যাপী প্রায় ২% কর্মী (১২,০০০ জন) ছাঁটাই করবে, যা মূলত মিড-টু-সিনিয়র লেভেলের কর্মীদের ওপর প্রভাব ফেলবে। এই ছাঁটাই প্রক্রিয়াটি কোম্পানির 'ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত' হওয়ার কৌশলের একটি অংশ।

TCS বেতন বৃদ্ধি

টিসিএস জানিয়েছে যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং এআই-এর মতো নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কোম্পানি নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ, বাজার সম্প্রসারণ এবং কর্মীবাহিনীকে পুনর্গঠনের উপর জোর দিচ্ছে।

TCS বেতন বৃদ্ধি

গত বছর টিসিএস কর্মীদের ৪.৫% থেকে ৭% পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি দিয়েছিল। এই বছর গড় বৃদ্ধির হার সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। অন্যান্য আইটি কোম্পানিগুলো যখন বেতন বৃদ্ধি স্থগিত বা বাতিল করছে, তখন টিসিএস-এর এই ঘোষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ।

TCS বেতন বৃদ্ধি

 কোম্পানি জানিয়েছে যে কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম এবং অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটি কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এবং তাঁদের কাজে উৎসাহিত করতে সাহায্য করবে।

TCS বেতন বৃদ্ধি

 যদিও বেতন বৃদ্ধির সঠিক হার প্রকাশ করা হয়নি, তবে এই ঘোষণাটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন অন্যান্য অনেক আইটি কোম্পানি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রেখেছে বা কর্মীদের ছাঁটাই করছে। এই পদক্ষেপটি কর্মীদের ধরে রাখার জন্য TCS-এর একটি কৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

TCS বেতন বৃদ্ধি

বোঝা যায় যে, টিসিএস নতুন প্রযুক্তি এবং বাজারের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের পুনর্গঠন করছে, যার ফলে কর্মীদের একটি বড় অংশের জন্য বেতন বৃদ্ধি হলেও, কিছু অভিজ্ঞ কর্মীর চাকরি চলে যাচ্ছে।

