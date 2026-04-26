West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: প্রথম দফায় ১৫২ আসনের মধ্যে ১১০টি বিজেপির? ভোটের অঙ্ক কি এতই সোজা? দেখে নিন এই বিশ্লেষণ

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ১৫২টি আসনের মধ্যে ১০৬টিতেই জয় পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস

| Apr 26, 2026, 08:18 PM IST
ভোটের হার ৯৩.১৯ শতাংশ

বাংলার প্রথম দফার ভোটে ভোটদানের হার ৯৩.১৯ শতাংশ। বিরাট এই হার কি অনেককিছু বলছে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলছেন প্রথম দফার ১৫২ আসনের মধ্যে ১১০ আসন পাবে বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের শুরু হয়েছে প্রথম দফাতেই।

অমিত শাহ

অমিতশাহর পাল্টা কী বলছে তৃণমূল কংগ্রেস? ঘাসফুল শিবিরের দাবি, রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পর্যালোচনা (SIR) ঘিরে মানুষের ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ এই বিপুল ভোটের হার। এই প্রক্রিয়ায় ৯০.৮ লক্ষেরও বেশি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটার এখনও ট্রাইব্যুনালে পুনর্বিবেচনার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁদের অনেকের নাম সংশোধিত তালিকায় ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলেও, প্রথম দফার ভোটে অংশ নিতে না পারায় তারা প্রতারিত ও বঞ্চিত বোধ করছেন।

১১০ আসন

অমিত শাহ বলেন, বিপুল ভোটদানের হার পরিবর্তনের ইঙ্গিত এবং গেরুয়া শিবির ভূমিধস জয়ের দিকে এগোচ্ছে। এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, “বিজেপির বঙ্গ ব্রিগেড নিজেদের সমীক্ষা করেছে। সেই ভিত্তিতে বলতে পারি, ১৫২টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১১০টিরও বেশি আসনে জিততে পারে।”

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম দফায় গত ২৩ এপ্রিল ১৬টি জেলায় মোট ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ১৫২টি আসনের মধ্যে ১০৬টিতেই জয় পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “উচ্চ ভোটদানের হারই প্রমাণ করে মানুষ তৃণমূলকেই ভোট দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কারণ তারা জানে কী ঝুঁকি রয়েছে। প্রথম দফার পরেই তাঁর দল জয়ের আরও কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

এসআইআর

উল্লেখ্য, এসআইআর-এ প্রায় ৯০.৮০ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ায় মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ১২% কমে ৬.৭৫ কোটির কাছাকাছি নেমে আসে। প্রথম দফার ভোটে প্রায় ৩.৬১ কোটি ভোটার ছিলেন, যার মধ্যে প্রায় ৯২.৮৯% অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক মানুষ গত বৃহস্পতিবার ভোট দেন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রথম দফায় যে ১৫২টি আসনে ভোট হয়েছে, সেখানে প্রায় ৩৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষ পুনর্বিবেচনার জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন, যা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এই নামগুলো বাদ পড়ায় ভোটদানের হার বেশি দেখাচ্ছে বলে মনে হয়েছে।

সংখ্যালঘু ভোট

উত্তরবঙ্গের মুসলিমরা এসআইআর প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে প্রায় ৩৪%ই এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ (৬৬% মুসলিম), মালদা (৫১%), উত্তর ২৪ পরগনা (২৬%) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩৬%)—এই চার জেলায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে, যেখানে মোট প্রায় ১২.২ লক্ষ ভোটারের নাম কাটা গেছে। এই এলাকাগুলোতে সাধারণত মুসলিম ভোটাররা বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেন এবং ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস এই জেলাগুলোতে বেশিরভাগ আসন জিতেছিল—মুর্শিদাবাদে ২২টির মধ্যে ২০টি, মালদায় ১২টির মধ্যে ৮টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৬৪টির মধ্যে ৫৭টি আসন। এই জেলাগুলো মিলিয়ে শাসক দল মোট ৭৫টি আসন, অর্থাৎ প্রায় ৩৫% আসনে জয় পেয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রভাব বোঝা যায় কোচবিহারের দিনহাটা কেন্দ্রে, যেখানে বিজেপি মাত্র ৬০ ভোটে জিতেছিল অথচ ১০ হাজারের বেশি নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল। পুরুলিয়ার বলরামপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাও একই ধরনের উদাহরণ।

মতুয়া ভোট

মতুয়া বা বাংলাদেশ থেকে বহু বছর আগে আসা হিন্দু দলিত সম্প্রদায়ও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার সমস্যায় ভুগেছে। সম্প্রদায়ের নেতাদের দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় প্রায় ৭০% মানুষ ডিলিশনের নোটিস পেয়েছেন। এখন দেখা যাক জ্ঞানেশ কুমার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন কীভাবে এই এসআইআর তৈরি করেছে এবং এটি নির্বাচনের ফলে কী প্রভাব ফেলতে পারে। ধরুন, একটি কেন্দ্রে মোট ভোটার ২ লক্ষ, সেখানে জিততে একজন প্রার্থীর দরকার ১,০০,০০১ ভোট। যদি ১০% অর্থাৎ ২০,০০০ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে, তাহলে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভোট নেমে আসবে প্রায় ৯১,০০০-এ। এতে বোঝা যায়, বিশেষ করে যেখানে জয়ের ব্যবধান কম, সেখানে এই পদ্ধতিতে ফলাফল বদলে যেতে পারে।  

