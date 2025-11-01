English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PremanandJi Maharaj: তোলপাড়! বিগ বি এসেছিলেন প্রেমানন্দজির কাছে? সেই মহাসাক্ষাতে দু'জনের যে আশ্চর্য কথোপকথন সামনে আসছে...

Amitabh Bachchan's Lookalike Visited PremanandJi: এবার অমিতাভ বচ্চনও দেখা করলেন প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে?কেন? কী নিয়ে কথা হল? না, তার আগে, এর মধ্যে যে গভীর রহস্য আছে, সেটা ভাঙা যাক।

| Nov 01, 2025, 02:07 PM IST
1/7

বিগ বি-প্রেমানন্দজি

নাম তার শশীকান্ত পেডওয়াল। অনেকটা অমিতাভ বচ্চনের মতো দেখতে শশীকান্তকে। তিনি প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করলেন। কয়েক মাস আগেই অবশ্য আধ্যাত্মিক গুরু প্রেমানন্দ মহারাজ এবং শশীকান্তের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়। ভিডিয়ো ক্লিপটিতে শশীকান্তকে দেখে অনেকেই তাঁকে বলিউড সুপারস্টারের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছিলেন।

2/7

কোভিড-স্মৃতি এবং অমিতাভ

প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে শশীকান্তের কথা হয়। সেই কথোপকথনের সময়ে শশীকান্ত কোভিড অতিমারি চলাকালীন অসুস্থদের তাঁর সাহায্য করার একটি ঘটনা মহারাজের সঙ্গে শেয়ার করেন। মহারাজের কাছ থেকে কিছু মূল্যবান উপদেশও নেন। ভিডিয়োটিতে দেখা যায় শশীকান্তের কণ্ঠস্বরও বচ্চনের মতো! মহারাজকে জানান, তিনি বিগ বি-র মতো সেজে রোগীদের অনুপ্রাণিত করতেন। সেটা হয়তো কোনও ভাবে রোগীদের দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করেছে।

3/7

আমার প্রার্থনা

শশীকান্ত পেডওয়াল জানান, যখন কোভিড এসেছিল, তখন বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন। যাঁরা অ্যাডভান্স স্টেজে ছিলেন, তাঁরা ভাবতেন যেকোনো মুহূর্তে মরবেন। তাঁরা ভীত ছিলেন। আমি সেই ভয় দূর করতে সাহায্য করেছি। আমি নিজেকে অমিতাভ বচ্চন বলিনি, কিন্তু তাঁরা আমাকে অমিতাভ বচ্চন ভেবেছিলেন। আমি তাঁদের বলেছিলাম, একসময় আমিও অসুস্থ ছিলাম এবং পুরো দেশ আমার জন্য প্রার্থনা করেছে। আর আজ আপনারা অসুস্থ, আমি আপনাদের জন্য প্রার্থনা করব। আপনাদের চিন্তা করার দরকার নেই। ৪-৫ দিনের মধ্যে, তাঁরা অনুপ্রাণিত বোধ করেন এবং সুস্থ হয়ে বাড়িও যান।"

4/7

তুমি খুশি থাকো

শশী আরও বলেন, "সেই থেকে আমি হাসপাতালে যাই এবং ক্যানসার আক্রান্তদের কবিতা শুনিয়ে প্রেরণা জোগাই। তাঁরাও খুশি হন। আমার লক্ষ্য একটাই-- আমি সারাজীবন শুধু মানুষকে খুশি রাখতে চাই।"

5/7

প্রেমানন্দের উপদেশ

শশীকান্ত পেডওয়ালের এই নিঃস্বার্থ সেবার কথা শুনে প্রেমানন্দ মহারাজ খুবই আপ্লুত হন। তিনি তাঁর কাজের প্রশংসা করেন। মহারাজ বলেন, "অন্যকে সুখ দেওয়া সবচেয়ে বড় পুণ্য। ভগবান সব জায়গায় পৌঁছতে পারেন না, তাই তিনি আপনার মতো মানুষদের তাঁর দূত হিসেবে এই কাজে নিযুক্ত করেন।"

6/7

উপদেশ

নিজের অভিজ্ঞতা জানানোর পর, অমিতাভ বচ্চনের মতো দেখতে শশীকান্ত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন, কীভাবে তিনি এই কাজ আরও ভালোভাবে চালিয়ে যেতে পারেন?

7/7

মানুষের কাছে যেন ঈশ্বর

আধ্যাত্মিক গুরু তাঁকে পরামর্শ দেন, তিনি যখন মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন, তখন যেন ভগবানের নাম জপ করেন। তিনি যেন বলেন যে, তাঁর এই যাত্রায় মানুষের কাছে যেন ঈশ্বরের নামের সান্ত্বনা পৌঁছে যায়!

