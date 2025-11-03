English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Amol Muzumdar: সচিন-কাম্বলির দাপটে বিশ্ব রেকর্ড করেও চান্স পাননি জাতীয় দলে, আজ সেই অমলই বিশ্বসেরা...

Indian Women's Cricket Team Coach: অমল মজুমদারের এই নীরব ও প্রভাবশালী নেতৃত্ব ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটকে বিশ্ব মঞ্চে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর গল্পটি এই বার্তা দেয় যে, আন্তর্জাতিক খ্যাতি না থাকলেও নিষ্ঠা, অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে যে কোনও ক্ষেত্রে গভীর এবং যুগান্তকারী প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। আর এখান থেকেই নেটপাড়া মিল খুঁজে পেয়েছে তাঁর সঙ্গে 'চক দে ইন্ডিয়া'র কবীর খানের, যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান। আর কাকতালীয়ভাবে যে দিন অমল মজুমদারের গল্প পূর্ণতা পেল, সেই ২ নভেম্বর ছিল শাহরুখ খানের জন্মদিন। 

| Nov 03, 2025, 12:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ের পর, যিনি নীরবে এই সাফল্যের নেপথ্যে নায়কের ভূমিকায় রয়েছেন, তিনি হলেন কোচ অমল অনিল মজুমদার। তাঁর কেরিয়ার যেন কোনও সিনেমার চিত্রনাট্য, উত্থান-পতনের এক অসাধারণ গল্প। ভারতীয় মহিলা টিমের বিশ্বকাপ জয়ের পরেই তাই অমল মজুমদারের সঙ্গে 'চক দে ইন্ডিয়া'র কবীর খানের মিল খুঁজে পেয়েছে নেটপাড়া।   

জন্ম ১৯ নভেম্বর, ১৯৭৪ সালে মুম্বইয়ে। শৈশবে অমল মজুমদার ক্রিকেটের হাতেখড়ি নেন কিংবদন্তি কোচ রমা কান্ত আচরেকরের কাছে, যাঁর হাত ধরে বিশ্ব চিনেছিল সচিন তেন্ডুলকরকে। তাঁর পেশাদার কেরিয়ার শুরু হয় এক বিশাল চমক দিয়ে—রঞ্জি ট্রফিতে।   

অভিষেক ম্যাচেই তিনি হাঁকান ২৬০ রানের বিশ্বরেকর্ড গড়া ইনিংস। দুই দশকেরও বেশি সময়ের বর্ণময় কেরিয়ারে তিনি প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে ১১,০০০-এর বেশি রান এবং ৩০টি সেঞ্চুরি সংগ্রহ করেন। তিনি রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম।  

তবে তাঁর এত আধিপত্য সত্ত্বেও, জাতীয় দলের মিডল অর্ডারে শচীন, দ্রাবিড়, সৌরভের মতো তারকাদের উপস্থিতির কারণে তিনি কখনও আন্তর্জাতিক ক্যাপ পরার সুযোগ পাননি। তাঁকে প্রায়শই "পরবর্তী তেন্ডুলকার" বলা হলেও, তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে পা রাখতে পারেননি।  

২০১৪ সালে ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর অমল মজুমদার কোচিংয়ে মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রথমে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২৩ দলের তরুণ প্রতিভাদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। এরপর তাঁর অভিজ্ঞতা বাড়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে—দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ব্যাটিং কনসালট্যান্ট এবং আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের ব্যাটিং কোচ হিসেবে তিনি কাজ করেন।  

কোচ হিসেবে অমল মজুমদারের নিজস্ব একটি স্টাইল রয়েছে। তাঁর নেতৃত্ব শান্ত, সহানুভূতিশীল এবং খেলোয়াড়দের প্রতি আস্থামূলক। তিনি "টেড ল্যাসো"-র মতো কৌশলে বিশ্বাসী, যেখানে তিনি স্পষ্টতা, সংযোগ ও ধারাবাহিক উন্নতির ওপর জোর দেন।  

দীর্ঘ ১০ মাস কোচের পদ শূন্য থাকার পর, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে বিসিসিআই অমল মজুমদারকে ভারতীয় মহিলা দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ করে। যদিও আন্তর্জাতিক খেলার অভিজ্ঞতা না থাকায় শুরুতে কিছুটা বিতর্ক ছিল, তবে তাঁর ঘরোয়া ক্রিকেটের সাফল্য এবং কোচিং-এর অভিজ্ঞতার দৌলতে দ্রুতই তিনি খেলোয়াড় ও ক্রিকেট মহলের মন জয় করে নেয়।  

অমল মজুমদারের কোচিংয়েই অবশেষে ইতিহাল লিখল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল, ২০২৫ সালের প্রথম আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জেতে ভারত। টুর্নামেন্টের মাঝে পরাজয় এলেও, অমল মজুমদারের শান্ত মনোভাব দলকে স্থিরতা দেয়। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর বার্তা, "আমাদের ওদের চেয়ে শুধু একটি রান বেশি করতে হবে", খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করে।  

অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর তাঁর এই আবেগপ্রবণ অথচ দৃঢ় নেতৃত্বশৈলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তরুণ প্রতিভা ক্রান্তি গৌড় ও শ্রী চারণীকে সমর্থন করা এবং জেমিমাহ রড্রিগেজকে ব্যাটিং অর্ডারে ওপরে পাঠানোর মতো সাহসী কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলিও কাজে আসে।  

অমল মজুমদারের এই নীরব ও প্রভাবশালী নেতৃত্ব ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটকে বিশ্ব মঞ্চে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর গল্পটি এই বার্তা দেয় যে, আন্তর্জাতিক খ্যাতি না থাকলেও নিষ্ঠা, অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে যে কোনও ক্ষেত্রে গভীর এবং যুগান্তকারী প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। 

অমলের গল্পের সঙ্গেই নেটপাড়া মিল খুঁজে পেয়েছে 'চক দে ইন্ডিয়া'র কবীর খানের, যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান। আর কাকতালীয়ভাবে যে দিন অমল মজুমদারের গল্প পূর্ণতা পেল, সেই ২ নভেম্বর ছিল শাহরুখ খানের জন্মদিন। 

