Amol Muzumdar: সচিন-কাম্বলির দাপটে বিশ্ব রেকর্ড করেও চান্স পাননি জাতীয় দলে, আজ সেই অমলই বিশ্বসেরা...

Amol Muzumdar: সচিন-কাম্বলির দাপটে বিশ্ব রেকর্ড করেও চান্স পাননি জাতীয় দলে, আজ সেই অমলই বিশ্বসেরা...
Indian Women's Cricket Team Coach: অমল মজুমদারের এই নীরব ও প্রভাবশালী নেতৃত্ব ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটকে বিশ্ব মঞ্চে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর গল্পটি এই বার্তা দেয় যে, আন্তর্জাতিক খ্যাতি না থাকলেও নিষ্ঠা, অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে যে কোনও ক্ষেত্রে গভীর এবং যুগান্তকারী প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। আর এখান থেকেই নেটপাড়া মিল খুঁজে পেয়েছে তাঁর সঙ্গে 'চক দে ইন্ডিয়া'র কবীর খানের, যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান। আর কাকতালীয়ভাবে যে দিন অমল মজুমদারের গল্প পূর্ণতা পেল, সেই ২ নভেম্বর ছিল শাহরুখ খানের জন্মদিন।
বিশ্বসেরা অমল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ের পর, যিনি নীরবে এই সাফল্যের নেপথ্যে নায়কের ভূমিকায় রয়েছেন, তিনি হলেন কোচ অমল অনিল মজুমদার। তাঁর কেরিয়ার যেন কোনও সিনেমার চিত্রনাট্য, উত্থান-পতনের এক অসাধারণ গল্প। ভারতীয় মহিলা টিমের বিশ্বকাপ জয়ের পরেই তাই অমল মজুমদারের সঙ্গে 'চক দে ইন্ডিয়া'র কবীর খানের মিল খুঁজে পেয়েছে নেটপাড়া।
বিশ্বসেরা অমল
বিশ্বসেরা অমল
বিশ্বসেরা অমল
বিশ্বসেরা অমল
২০১৪ সালে ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর অমল মজুমদার কোচিংয়ে মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রথমে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২৩ দলের তরুণ প্রতিভাদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। এরপর তাঁর অভিজ্ঞতা বাড়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে—দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ব্যাটিং কনসালট্যান্ট এবং আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের ব্যাটিং কোচ হিসেবে তিনি কাজ করেন।
বিশ্বসেরা অমল
বিশ্বসেরা অমল
দীর্ঘ ১০ মাস কোচের পদ শূন্য থাকার পর, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে বিসিসিআই অমল মজুমদারকে ভারতীয় মহিলা দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ করে। যদিও আন্তর্জাতিক খেলার অভিজ্ঞতা না থাকায় শুরুতে কিছুটা বিতর্ক ছিল, তবে তাঁর ঘরোয়া ক্রিকেটের সাফল্য এবং কোচিং-এর অভিজ্ঞতার দৌলতে দ্রুতই তিনি খেলোয়াড় ও ক্রিকেট মহলের মন জয় করে নেয়।
বিশ্বসেরা অমল
অমল মজুমদারের কোচিংয়েই অবশেষে ইতিহাল লিখল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল, ২০২৫ সালের প্রথম আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জেতে ভারত। টুর্নামেন্টের মাঝে পরাজয় এলেও, অমল মজুমদারের শান্ত মনোভাব দলকে স্থিরতা দেয়। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর বার্তা, "আমাদের ওদের চেয়ে শুধু একটি রান বেশি করতে হবে", খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করে।
বিশ্বসেরা অমল
বিশ্বসেরা অমল
বিশ্বসেরা অমল
