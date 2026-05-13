Amul Milk Price Hike: কাল থেকেই বাড়ছে খুব জনপ্রিয় এই ব্র্যান্ডের দুধের দাম, লিটারে কত? জানুন

Written ByTanumoy GhosalUpdated byTanumoy Ghosal
Published: May 13, 2026, 11:25 PM|Updated: May 13, 2026, 11:25 PM

Amul Milk Price Hike:  লিটারে ২ টাকা বেশি, আর হাফ লিটারে  ১ টাকা। বৃহস্পতিবার থেকে দেশজুড়ে দাম বাড়ছে আমূল দুধের।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এক কাপে চায়ে আমি তোমাকে চাই'। তবে চায়ে দুধ চাইলে কিন্তু খরচ একটু বেশি। কারণ, দুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে আমূল। আগামীকাল, বৃহস্পতিবার থেকেই গোটা দেশে কার্যকর হচ্ছে নতুন দাম।

 

ভারতে জনপ্রিয় ডেয়ারি ব্যান্ড আমূল। সেই আমূলের দুধ হতে চলেছে আরও একটু দামী।

 

লিটার প্রতি ২ টাকা করে দাম বাড়ছে আমূলের দূধের।  সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে,  প্যাকেজিং-সহ উত্‍পাদনের খরচ বেড়েছে।  তাই দুধের দামও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

 

আমূল তাজা, আমূল গোল্ড, গোরুর দুধ, মোষের দুধ, শক্তি, স্লিম অ্যান্ড ট্রিম এবং টি স্পেশাল। সবেরই দাম বাড়ছে।

 

লিটারে ২ টাকা বেশি, আর হাফ লিটারে  ১ টাকা। 

 

৫০০ মিলি আমূল তাজার দাম ২৮ থেকে বেড়ে ২৯ টাকা হচ্ছে। আমূল তাজার দাম ২৮ থেকে বেড়ে ২৯ টাকা। গোল্ডের দাম ৩৪ থেকে বেড়ে ৩৫ টাকা। ৫০০ মিলি গোরুর দুধের দাম ২৯ টাকা থেকে বেড়ে ৩০ টাকা।

 

দাম বাড়ছে  মোষের দুধের ৫০০ মিলি প্যাকেট, শক্তি মিল্ক, স্লিম অ্যান্ড ট্রিম,  টি স্পেশালেরও।

 

আমূল তাজা ১ লিটার প্যাকেটের দাম ৫৫ থেকে বেড়ে এখন ৫৭ টাকা। ১ লিটার গোল্ডের প্যাকেটের দাম ৬৮ টাকা থেকে বেড়ে  ৭০ টাকা। টি স্পেশালের ১ লিটারের দাম ৬৪ থেকে বেড়ে  ৬৬ টাকা। 

 

 চায়ে যেমন দুধ লাগে, তেমনি আবার দুধ খায় শিশুরা। ফলে দুধের দাম বাড়ায় পকেট টান পড়বে মধ্যবিত্তের।

 

৩ দিনের ছুটি থেকে বোনাস ২০%, গ্র্যাচুইটি-পিএফে বিরাট বদল, জানুন নয়া ১১ শ্রম নিয়ম

