  Why Old ₹50 Notes Are Attracting Attention: ভাগ্য বদল করতে লাগবে শুধু পুরনো ৫০ টাকার নোট! বাড়ির এই লক্ষ্মী আপনাকে করে তুলতে পারে কোটিপতি! কী ভাবে?

Why Old ₹50 Notes Are Attracting Attention: ভাগ্য বদল করতে লাগবে শুধু পুরনো ৫০ টাকার নোট! বাড়ির এই লক্ষ্মী আপনাকে করে তুলতে পারে কোটিপতি! কী ভাবে?

Old ₹50 Notes can bring luck to you: শখ মানুষের অনেক রকমের হয়। কেউ পুরনো ডাকটিকিট জমান, কেউ আবার পুরনো আমলের মুদ্রা বা নোট। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার এই শখের সংগ্রহই আপনার ভাগ্য বদলে দিতে পারে? সম্প্রতি একটি খবর বেশ শোরগোল ফেলে দিয়েছে— আপনার কাছে যদি একটি বিশেষ ধরনের পুরনো ৫০ টাকার নোট থাকে, তবে সেটি আন্তর্জাতিক বাজারে নিলামে বিক্রি করে আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা, এমনকি কোটি টাকাও উপার্জন করতে পারেন।  

| Feb 01, 2026, 07:05 PM IST
1/13

কেন এই ৫০ টাকার নোট এত মূল্যবান?

সব ৫০ টাকার নোটের দাম কোটি টাকা নয়। সংগ্রাহকদের কাছে সেই নোটগুলোরই কদর বেশি যেগুলোতে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বিশেষ নোটটির ক্ষেত্রে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে:  

2/13

কেন এই ৫০ টাকার নোট এত মূল্যবান?

১. সিরিয়াল নম্বর: যদি কোনো নোটের সিরিয়াল নম্বরে '৭৮৬' (786) সংখ্যাটি থাকে, তবে তার চাহিদা থাকে আকাশচুম্বী। অনেক মানুষ এই সংখ্যাটিকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করেন, তাই তাঁরা চড়া দামে এমন নোট কিনতে দ্বিধাবোধ করেন না।   

3/13

কেন এই ৫০ টাকার নোট এত মূল্যবান?

২. নোটের রঙ ও নকশা: পুরনো জমানার গোলাপি বা হালকা রঙের ৫০ টাকার নোট, যাতে বিশেষ কোনো গভর্নরের স্বাক্ষর রয়েছে বা কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার ছাপ রয়েছে, সেগুলোর মূল্য সংগ্রহকারীদের কাছে অনেক বেশি।  

4/13

নিলামের বাজার ও আয়ের সম্ভাবনা

বিশ্বজুড়ে এমন অনেক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখানে পুরনো মুদ্রা ও নোট কেনাবেচা হয়। 'ই-বে' (eBay), 'কয়েনবাজার' (Coinbazar) বা 'কুইকার' (Quikr)-এর মতো ওয়েবসাইটগুলোতে এই ধরনের দুষ্প্রাপ্য নোটের নিলাম চলে।   

5/13

বিরলতম নোটগুলো কয়েক হাজার ডলার থেকে শুরু করে কয়েক মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত মূল্যে বিক্রি হতে পারে। ভারতীয় মুদ্রায় যা কয়েক কোটি টাকার সমান।  

6/13

কী ভাবে বিক্রি করবেন?

আপনার কাছে যদি এমন কোনো পুরনো বা বিশেষ নোট থাকে, তবে সেটি বিক্রি করার পদ্ধতি বেশ সহজ:  

7/13

কী ভাবে বিক্রি করবেন?

প্রথমে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে নিজেকে একজন 'সেলার' বা বিক্রেতা হিসেবে নথিভুক্ত করুন।  

8/13

কী ভাবে বিক্রি করবেন?

আপনার কাছে থাকা নোটটির উভয় পাশের পরিষ্কার ছবি তুলে আপলোড করুন।  

9/13

কী ভাবে বিক্রি করবেন?

নোটটির বিশেষত্ব বা সিরিয়াল নম্বর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য লিখুন।  

10/13

কী ভাবে বিক্রি করবেন?

আগ্রহী ক্রেতারা আপনার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সরাসরি আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন এবং দরদাম করবেন।  

11/13

কী ভাবে বিক্রি করবেন?

পুরনো নোট কেনাবেচার এই বাজারে লাভের যেমন সম্ভাবনা আছে, তেমনি প্রতারণার ঝুঁকিও রয়েছে। তাই লেনদেনের আগে ওয়েবসাইটের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে নেওয়া জরুরি।   

12/13

কী ভাবে বিক্রি করবেন?

এছাড়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) প্রায়ই এই ধরনের ব্যক্তিগত কেনাবেচা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দেয়, কারণ তারা এই লেনদেনের কোনো গ্যারান্টি দেয় না।  

13/13

পুরনো ৫০ টাকার

আপনার পুরনো মানিব্যাগ বা ঠাকুরঘরের ড্রয়ারে একবার ভালো করে খুঁজে দেখুন তো! হয়তো ধুলোমাখা কোনো পুরনো ৫০ টাকার নোট আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, যা রাতারাতি আপনাকে কোটিপতি বানিয়ে দিতে পারে।  

