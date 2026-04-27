Anant Ambani’s Shiva Watch: ঘূর্ণায়মান ডায়ালে ধ্যানমগ্ন মহাদেব, ১৮ ক্যারেট গোলাপ সোনায় হাজার হিরের দ্যুতি, আম্বানির সুরেলা ঘড়ির দাম জানেন?

Anant Ambani’s Shiva Watch: আবার চর্চায় অনন্ত আম্বানির ঘড়ি। আর এবারের ঘড়ি যেন শিল্পকলার চরম নিদর্শন। নিছকই সময় দেখার যন্ত্রটিও এরকম হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আসুন দেখা যাক এই শিব ঘড়ি কেন একেবারে আলাদা!

| Apr 27, 2026, 02:22 PM IST
অনন্ত আম্বানির মোট সম্পদ

Anant Ambani Net Worth

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানির কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত আম্বানি। রিলায়েন্সে ০.১২ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে অনন্তর। চলতি এপ্রিলের হিসেব বলছে তিনি আজ আনুমানিক ৪০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের মালিক। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৩.৩২ লক্ষ কোটি টাকা।

অনন্ত বিখ্যাত ঘড়িপ্রেমী

Anant Ambani Watch Enthusiast

অনন্ত আম্বানির ঘড়ির শখ বিশ্ববন্দিত। মহার্ঘ এবং বিরল লাক্সারি ঘড়ির সংগ্রাহক আম্বানিপুত্র। দুর্লভ ঘড়িই তাঁর কবজিতে শোভা পায়। অনন্তর ঘড়ির সংকলনমূল্য আনুমানিক প্রায় ২০০ কোটি টাকারও বেশি। 'ওয়াচ এনথুসিয়াস্ট' অনন্ত সুইস ঘড়ি নির্মাতা রিশা মিলের পাশাপাশি আমেরিকান লাক্সারি ওয়াচ এবং গয়না ব্র্যান্ড জ্যাকব অ্যান্ড কোং সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন।

অনন্ত আম্বানির শিব ঘড়ি

Anant Ambani’s Shiva Watch

সম্প্রতি চর্চায় অনন্ত আম্বানির শিব ঘড়ি। যা বানিয়েছে জ্যাকব অ্যান্ড কোং। যে সংস্থা প্রায়শই আম্বানির জন্য কাস্টোমাইজড ঘড়ি বানিয়ে থাকে। এই ঘড়ির পোশাকি নাম জ্যাকব অ্যান্ড কোং ওপেরা গডফাদার বাগেটা শিবা।   

জ্যাকব অ্যান্ড কোং ওপেরা গডফাদার বাগেটা শিবা

JacobAndCo Opera Godfather Baguette Shiva

আম্বানির এই বিশেষ ঘড়ি ১৮ ক্যারেট গোলাপ সোনা বা রোজ গোল্ড দিয়ে তৈরি এবং এতে বাগেট-কাট শৈলীতে কাটা ৩০০টিরও বেশি হিরা বসানো রয়েছে। সব মিলিয়ে এতে মোট হিরের সংখ্যা হাজারেরও বেশি।   

এক অভূতপূর্ব শিল্পকলা

One of a kind creation

ঘড়ির ঘূর্ণায়মান ডায়ালে অধিষ্ঠিত ধ্যানমগ্ন মহাদেব। রয়েছে ওঁ-কার, যা হিন্দু দর্শনের সর্বোচ্চ ঈশ্বর পরম ব্রহ্মের বাচক। এই ঘড়ি এক অনন্য সৃষ্টি। যা আধ্যাত্মিকতা, সিনেমা এবং উচ্চমানের ঘড়ি-নির্মাণশিল্পকে একীভূত করে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়েছে।   

Iconic Godfather theme

ঘড়ির কাঁটায় যখন ১০টা বাজবে। তখন ঘড়ির ভিতরে পুশার চাপলে বেজে উঠবে আইকনিক ‘গডফাদার’ সিনেমার থিম। ঘড়ির ভিতরে রয়েছে মিউজিক বক্স সিস্টেম। দুটি ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডার একত্র কাজ করে ১০০রও বেশি নোটের একটি সুর তৈরি করে। এবং একই সঙ্গে পুরো মুভমেন্টটি ঘুরতে থাকে, যা একটি সিনেম্যাটিক ও বহু-সংবেদী অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে।  

অনন্ত আম্বানির শিব ঘড়ির দাম কত?

Anant Ambani’s Shiva Watch Price

একাধিক রিপোর্ট বলছে অনন্তর এই শিব ঘড়ির দাম প্রায় ২০০০ মিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ১২ কোটি টাকা। যদিও এই ঘড়ির দাম আম্বানির কাছে এমন কিছুই নয়। কারণ এর দ্বিগুণ অর্থ দিয়ে পাটেক ফিলিপ গ্র্যান্ডমাস্টার চাইম ঘড়িও কিনেছেন যাঁর দাম ২৪ কোটি টাকা।   

জ্যাকব অ্যান্ড কোং বনতারা ঘড়ি

Jacob & Co Vantara watch

এর আগে জ্যাকব অ্যান্ড কোং অনন্তের নিজস্ব বনতারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে কেন্দ্র দ্বারা অনুপ্রাণিত এক বিশেষ ঘড়ি বানিয়েছিল। সেই ঘড়িতে ডায়ালে অনন্তকে বসানো হয়েছিল। রাখা হয়েছিল বাঘ-সিংহ-হাতি। এই ঘড়ির দাম ছিল প্রায় ১৩ কোটি টাকা  

অনন্ত ঘড়ি উপহারও দেন

Anant Ambani Gifts Watch

অনন্ত শুধু নিজেই দামি দামি ঘড়ি কেনেন না। বিয়েতে বরযাত্রীতে আসা বিশেষ বন্ধুদের উপহার হিসেবে ওডোমা পিগে রয়্যাল ওক পার্পেচুয়াল ক্যালেন্ডার ঘড়ি দিয়েছিলেন। এই বিলাসবহুল ঘড়িগুলি ১৮ ক্যারেট রোজ গোল্ডের ছিল। প্রতিটির মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকারও বেশি ছিল। লিয়োনেল মেসিকেও বনতারায় আমন্ত্রণ জানিয়ে অনন্ত হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন ১০ কোটি টাকার  রিশা মিল ট্যুরবিলন ঘড়ি। 

WhatsApp New Rule: আপনার ফোন নম্বর কি সুরক্ষিত? হোয়াটসঅ্যাপের এই নতুন 'রক্ষাকবচ' না জানলে পস্তাবেন

