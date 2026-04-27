Anant Ambani’s Shiva Watch: ঘূর্ণায়মান ডায়ালে ধ্যানমগ্ন মহাদেব, ১৮ ক্যারেট গোলাপ সোনায় হাজার হিরের দ্যুতি, আম্বানির সুরেলা ঘড়ির দাম জানেন?

Anant Ambani’s Shiva Watch: ঘূর্ণায়মান ডায়ালে ধ্যানমগ্ন মহাদেব, ১৮ ক্যারেট গোলাপ সোনায় হাজার হিরের দ্যুতি, আম্বানির সুরেলা ঘড়ির দাম জানেন?
Anant Ambani’s Shiva Watch: আবার চর্চায় অনন্ত আম্বানির ঘড়ি। আর এবারের ঘড়ি যেন শিল্পকলার চরম নিদর্শন। নিছকই সময় দেখার যন্ত্রটিও এরকম হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আসুন দেখা যাক এই শিব ঘড়ি কেন একেবারে আলাদা!
অনন্ত আম্বানির মোট সম্পদ
অনন্ত বিখ্যাত ঘড়িপ্রেমী
অনন্ত আম্বানির ঘড়ির শখ বিশ্ববন্দিত। মহার্ঘ এবং বিরল লাক্সারি ঘড়ির সংগ্রাহক আম্বানিপুত্র। দুর্লভ ঘড়িই তাঁর কবজিতে শোভা পায়। অনন্তর ঘড়ির সংকলনমূল্য আনুমানিক প্রায় ২০০ কোটি টাকারও বেশি। 'ওয়াচ এনথুসিয়াস্ট' অনন্ত সুইস ঘড়ি নির্মাতা রিশা মিলের পাশাপাশি আমেরিকান লাক্সারি ওয়াচ এবং গয়না ব্র্যান্ড জ্যাকব অ্যান্ড কোং সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন।
অনন্ত আম্বানির শিব ঘড়ি
জ্যাকব অ্যান্ড কোং ওপেরা গডফাদার বাগেটা শিবা
এক অভূতপূর্ব শিল্পকলা
Iconic Godfather theme
ঘড়ির কাঁটায় যখন ১০টা বাজবে। তখন ঘড়ির ভিতরে পুশার চাপলে বেজে উঠবে আইকনিক ‘গডফাদার’ সিনেমার থিম। ঘড়ির ভিতরে রয়েছে মিউজিক বক্স সিস্টেম। দুটি ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডার একত্র কাজ করে ১০০রও বেশি নোটের একটি সুর তৈরি করে। এবং একই সঙ্গে পুরো মুভমেন্টটি ঘুরতে থাকে, যা একটি সিনেম্যাটিক ও বহু-সংবেদী অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে।
অনন্ত আম্বানির শিব ঘড়ির দাম কত?
জ্যাকব অ্যান্ড কোং বনতারা ঘড়ি
অনন্ত ঘড়ি উপহারও দেন
অনন্ত শুধু নিজেই দামি দামি ঘড়ি কেনেন না। বিয়েতে বরযাত্রীতে আসা বিশেষ বন্ধুদের উপহার হিসেবে ওডোমা পিগে রয়্যাল ওক পার্পেচুয়াল ক্যালেন্ডার ঘড়ি দিয়েছিলেন। এই বিলাসবহুল ঘড়িগুলি ১৮ ক্যারেট রোজ গোল্ডের ছিল। প্রতিটির মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকারও বেশি ছিল। লিয়োনেল মেসিকেও বনতারায় আমন্ত্রণ জানিয়ে অনন্ত হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন ১০ কোটি টাকার রিশা মিল ট্যুরবিলন ঘড়ি।
