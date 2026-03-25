  • Ancient City Beneath Puri: জগন্নাথ মন্দিরের মাটির নীচে অজানা শহর; মন্দির থেকে সমুদ্র গোপন সুড়ঙ্গে বাসুকির গর্জন?

Ancient City Beneath Puri: জগন্নাথ মন্দিরের মাটির নীচে অজানা শহর; মন্দির থেকে সমুদ্র গোপন সুড়ঙ্গে বাসুকির গর্জন?

Ancient city in Puri Jagannath Temple: অবিশ্বাস্য খবর পুরীতে! ইতিহাসের কোনও নতুন অধ্যায় আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়? পুরীর নিচে সন্ধান মিলল এক প্রাচীন শহরের। শহরের ধ্বংসাবশেষ! সম্প্রতি গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রেডার বা জিপিআর সমীক্ষা করার সময় এই চাঞ্চল্যকর নিদর্শনের হদিশ মেলে।

| Mar 25, 2026, 07:25 PM IST
অক্ষত নগর

জানা গিয়েছে, পুরীর মন্দির-চত্বরের মাটির মাত্র ২-৩ মিটার নীচে চাপা পড়ে আছে ৪৩টি সম্ভাব্য ঐতিহ্যবাহী স্থান! ১৮টি ভূগর্ভস্থ নির্মাণ, যা পুরোপুরি অক্ষত!   

পূর্ব গঙ্গা রাজবংশের নিদর্শন

মিলেছে পূর্ব গঙ্গা রাজবংশের সময়কার মানুষের সবকিছু। মনে রাখতে হবে, গঙ্গা রাজবংশ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের অন্যতম প্রধান রাজবংশ। এটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল-- পূর্ব ও পশ্চিম। এর মধ্যে পূর্ব গঙ্গারাই কলিঙ্গ অঞ্চলের শাসক। বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেছিল এরাই। কোনারকের সূর্য মন্দিরও এদেরই তৈরি।

গোটা পুরী জুড়ে

জানা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ভূগর্ভে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, তা মোটেই শুধু মন্দির-সংলগ্ন অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা সারা পুরী জুড়েই বিস্তৃত ছিল। এমার মঠ, নৃসিংহ মন্দির, বুড়ি মা মন্দির ও তৎসংলগ্ন রাস্তা-- সব মিলিয়ে ৪৩টি অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে বলে গবেষকদের দাবি।

গোপন সুড়ঙ্গ

সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হল এক সুড়ঙ্গের খোঁজ! একটি বিশাল সুড়ঙ্গ, যা জগন্নাথ মন্দির থেকে সরাসরি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে মনে করা হচ্ছে। মন্দিরের নীচের চেম্বার, যার দরজা খুললেই ভয়ানক গর্জনের শব্দ পাওয়া যায়, যাকে এতদিন বাসুকির গর্জন বলা হত, সেটাই কি তবে সমুদ্রেরই আওয়াজ? 

প্রাচীন বসতি

মিলেছে সোনা বা রুপোর ইটের মতো ধাতব বস্তু, বিশেষত নৃসিংহ মন্দিরের কাছে। মন্দিরের বাইরের প্রাচীর থেকে ৭৫ মিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত প্রাচীন বসতির ছাপ মিলছে। এর অর্থ, পুরীর মাটির তলায় ঘুমিয়ে আছে হাজার বছর আগের এক জীবন্ত শহর? 

অমূল্য ইতিহাস

ঐতিহ্য সংরক্ষণকারীরা সতর্ক করেছেন যে, মডার্ন কনস্ট্রাকশন চলতে থাকলে এই অমূল্য ইতিহাস চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। ওডিশা সরকার অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য শুরু করুক। সম্পূর্ণ রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করুক। কায়েমি স্বার্থের তলায় যেন চাপা না পড়ে ইতিহাসের এই অমূল্য রত্ন!

অপেক্ষায় দেশ

সারা দেশ উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষায়। ঠিক কী ছিল পুরীতে? ইতিহাসের কোন অজানিত কাহিনি বেরিয়ে আসবে?

