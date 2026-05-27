Annapurna Bhandar: আজই নতুন ফর্ম প্রকাশ, জুন থেকে কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩০০০ টাকা? খুটিয়ে জেনে নিন

Written BySUDESHNA PAULUpdated bySUDESHNA PAUL
Published: May 27, 2026, 12:54 PM IST|Updated: May 27, 2026, 12:54 PM IST

Who Will not get Annapurna Bhandar: ১ জুন থেকে চালু হচ্ছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার। তার আগে, আজ বুধবার, ২৭ মে নবান্ন থেকে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের নতুন ফর্ম প্রকাশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাওয়ার জন্য এই নতুন ফর্ম ফিল-আপ করতেই হবে। 

 

1/10

আজই নতুন ফর্ম, কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার?

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি নাম এনরোলমেন্ট করবেন, তত তাড়াতাড়ি অন্নপূর্ণা ভান্ডারের বেনিফিট মিলবে। যেমন যেমন ফর্ম ফিল-আপ হবে, তেমন তেমন সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। 

2/10

আজই নতুন ফর্ম, কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার?

কিন্তু সবাই-ই কি পাবেন অন্নপূর্ণা ভান্ডার? জুন থেকে কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩০০০ টাকা? খুটিয়ে জেনে নিন-

3/10

আজই নতুন ফর্ম, কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার?

প্রথমেই স্পষ্ট করে দিই, যাঁরা লক্ষ্মীর ভান্ডার পেতেন, তাঁরা সবাই পাবেন অন্নপূর্ণা ভান্ডার। লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তাদের নাম ডাইরেক্ট অন্নপূর্ণা ভান্ডার পোর্টালে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। 

4/10

আজই নতুন ফর্ম, কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার?

এরপর আসি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। অন্নপূর্ণা ভান্ডারের মাসিক ৩০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য অবশ্য করে করতে হবে DBT লিংক বা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার লিংক। মানে আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লিংক বাধ্যতামূলক।

5/10

আজই নতুন ফর্ম, কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার?

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাওয়ার জন্য যোগ্য কারা? রাজ্যের যে কোনও মহিলাই কি ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’য় আর্থিক সুবিধা পাবেন? না, এমনটা নয়। 

6/10

আজই নতুন ফর্ম, কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার?

অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাওয়ার জন্য আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার এবং কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার স্থায়ী চাকুরিজীবী বা পেনশনভোগীরা ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র আওতায় নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন না। 

7/10

আজই নতুন ফর্ম, কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার?

রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষক, অশিক্ষক, পুর ও পঞ্চায়েত কর্মীরাও এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন না। 

8/10

আজই নতুন ফর্ম, কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার?

আয়করদাতা কোনও মহিলাও ‘অন্নপূর্ণা ভান্ডার’ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন না। 

9/10

আজই নতুন ফর্ম, কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার?

এর পাশাপাশি সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে যে- মৃত ভোটারদের নাম বাদ। পাশাপাশি, স্থানান্তরিত ভোটার, বাদ পড়া ভোটার এবং SIR চলাকালীন অনুপস্থিত ভোটারদের নাম লক্ষ্মীর ভান্ডারে থাকলেও, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের মাসিক ৩০০০ টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে না। 

 

10/10

আজই নতুন ফর্ম, কারা পাবেন না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার?

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর যে দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ হয়েছিল, সেখানেও বাদ পড়া ভোটার, শুনানিতে বাদ পড়া ভোটার, বিচারাধীন ভোটার যদি কেউ থাকেন, ভোটার স্লিপ বিতরণের সময় মৃত বা স্থানান্তরিত হিসাবে চিহ্নিত ভোটারদের নামও অন্নপূর্ণা ভান্ডার থেকে বাদ পড়বে। লক্ষ্মীর ভান্ডারে নাম থাকলেও, তাঁদের নাম ডাইরেক্ট ট্রান্সফার হবে না।

