/Annapurna Bhandar: অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন কবে? ফর্মে কোন কোন তথ্য দিতেই হবে? ৩০০০ টাকা পেতে জেনে নিন বড় আপডেট

Annapurna Bhandar Big Update: রাজ্যে মহিলাদের আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে চালু হওয়া ‘অন্নপূর্ণা ভান্ডার’ নিয়ে এমনিতেই উত্সাহিত সবাই। ৩০০০ টাকা ঢুকবে রাজ্যের মহলাদের অ্য়াকাউন্টে-- এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি সরকার ভোটের আগেই। সেই কথা মতো আগামী ৩ জুন থেকেই এই প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ৩০০০ টাকা যোগ্য মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠানো (DBT বা Direct Benefit Transfer) শুরু হবে। এই লক্ষ্যে সোমবার থেকেই জোরকদমে প্রশাসনিক কাজ এবং আবেদনপত্র যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া হয়েছে।
প্রকল্পের কাজ যাতে স্বচ্ছ ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয়, তার জন্য নবান্নের তরফে এক বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
রাজ্যের ২২টি জেলার জন্য ২২ জন সচিব এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পদমর্যাদার আইএএস (IAS) অফিসারকে নিয়োগ করেছেন মুখ্যসচিব।
আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে আবেদনপত্র সঠিকভাবে পৌঁছচ্ছেন কি না এবং ফর্ম জমা দেওয়ার কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কি না-- তা নজরদারি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই অফিসারদের।
আগামী ২ জুনের মধ্যে তাঁদের নির্দিষ্ট টার্গেটে পৌঁছনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, যারা আগামী ২ জুনের মধ্যে কোনও ভুলত্রুটি ছাড়াই সম্পূর্ণ সঠিকভাবে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম জমা দেবেন এবং যাদের আবেদনপত্র স্ক্রুটিনির পর গৃহীত হবে, তারাই জুন মাসের ৩ তারিখ থেকে প্রথম দফার ৩০০০ টাকা পাবেন।
অন্নপূর্ণা যোজনার ১২ পাতার ফর্মটি অনলাইন ও অফলাইন দুই মাধ্যমেই পাওয়া যাচ্ছে।
গত ২৭ মে থেকে অফলাইনে এবং ২৯ মে থেকে অনলাইনে ফর্ম পূরণ শুরু হয়েছে।
সাধারণ মানুষ বিডিও অফিস, ডিএম অফিস, পুরসভা বা ওয়ার্ড অফিস থেকে অফলাইন ফর্ম সংগ্রহ ও জমা করতে পারবেন।
ফর্মের ১২ পাতায় পরিবারের সকল সদস্যের বিবরণ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, বার্ষিক আয়, জমির মালিকানা এবং সন্তান কোন স্কুলে পড়ে-- এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে হবে।
১২ পাতার এই ফর্মে সমস্ত তথ্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পূরণ করতে হবে।
রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফর্ম পূরণের সময় কোনও ভুল বা অসত্য তথ্য দিলে ওই আবেদনকারীকে সরকারের সমস্ত সামাজিক প্রকল্প বা স্কিম থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়া হতে পারে।
তবে সাধারণ মানুষের ফর্ম পূরণের সুবিধার্থে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, প্রকৃত প্রাপকদের চিহ্নিত করতে সরকারি কর্মীরা নিজেরাই বাড়ি বাড়ি যাবেন।
যারা ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না, তাঁদের ফর্ম পূরণে সাহায্য করবেন কর্মীরাই, যাতে কোনও প্রকৃত সুবিধাভোগী বাদ না পড়েন এবং কোনও অননুমোদিত ব্যক্তি জালিয়াতি করতে না পারেন।
তারা এই জুন মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাবদ বরাদ্দ ১৫০০ টাকা যথারীতি পেয়ে যাবেন।
তবে যারা পুরনো প্রকল্প অর্থাৎ ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর উপভোক্তা ছিলেন, তারা যদি এখনই অন্নপূর্ণার ফর্ম জমা দিতে না-ও পারেন, তাহলেও চিন্তার কিছু নেই।
আপাতত স্থির করা হয়েছে যে, এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে উপভোক্তাদের আগামী ৯০ দিনের মধ্যে ফর্ম জমা দিতে হবে।
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল শীঘ্রই আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবেন যে মোট কতগুলি অনলাইন ও অফলাইন আবেদন জমা পড়েছে এবং কতগুলি গৃহীত হয়েছে।