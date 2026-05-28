/Annapurna Bhandar New Form: ১২ পাতার অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্মে চাই পরিবারের নাড়ি নক্ষত্র: কেন দরকার এত তথ্যের, কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী?

Annapurna Bhandar New Form: রাজ্য সরকার ‘অন্নপূর্ণা ভান্ডার’ প্রকল্পের ১২ পাতার ফর্ম প্রকাশ করেছে। এই ফর্মে আবেদনকারীর পরিবারের সদস্যদের আয়, সম্পত্তি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশদ তথ্য চাওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, যোগ্য উপভোক্তা বাছাই করতেই এই বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে এই জটিল ফর্ম পূরণে সরকারি শিবিরের মাধ্যমে সাহায্য করা হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা ভান্ডার'-এর ফর্ম প্রকাশ পেতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্যজুড়ে। গতকালই এই প্রকল্পের ফর্মের খোঁজ কোন ওয়েবসাইটে মিলবে, তা স্পষ্ট করেছে সরকার। তবে সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে ফর্মের কলেবর নিয়ে।
১২ পাতার এই বিশাল ফর্মে শুধু আবেদনকারী নন, তাঁর গোটা পরিবারের নাড়ি নক্ষত্র জানতে চাওয়া হয়েছে। কেন এত কড়াকড়ি? সরকারের বক্তব্য, 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই এই বাড়তি সতর্কতা।
সাধারণ কোনও ফর্ম নয়, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্মে পরিবারের সব সদস্যদের বিশদ বিবরণ চাওয়া হয়েছে। ফর্মে যা যা থাকছে:
চাকরি ও আয়: পরিবারের কেউ রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি করেন কি না, পেনশন পান কি না, বা আয়কর দেন কি না। যোগ্যতা ও পেশা: সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, উপার্জনের মাধ্যম এবং কর্মসংস্থানের ধরন।
সম্পত্তি: পরিবারের মোট জমির পরিমাণ, বাড়ির ধরন এবং বাড়িতে কোনও যানবাহন আছে কি না। পরিচয়পত্র: পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ভোটার কার্ড এবং প্যান কার্ডের নম্বর। নাগরিকত্ব ও অন্যান্য: সদস্যদের কেউ সিএএ (CAA)-তে আবেদন করেছেন কি না, কিংবা এনআরসি/এসআইআর (SIR)-এ নাম বাদ পড়ে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন কি না, তাও জানাতে হবে।
বুধবার এই ফর্ম প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সরকার রাজ্যের মা-বোনেদের মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিতে চায়। একই সঙ্গে এই তথ্যের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রের অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পের সুবিধাও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ফর্ম বড় হলেও সাধারণ মানুষের ভয়ের কিছু নেই। ফর্ম পূরণের জন্য রাজ্য সরকার সবরকম সাহায্য করবে। বিডিও অফিসের পাশাপাশি বিধায়কদেরও এই কাজে যুক্ত করা হচ্ছে। আগামী ১৫, ১৬, ১৭ জুন বিশেষ জনকল্যাণ শিবিরের মাধ্যমে ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করা হবে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগের সরকারের আমলের 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্প নিয়ে সরব হয়েছেন। তাঁর দাবি, আগের প্রকল্পে প্রায় ৩০ লক্ষ এমন মানুষ টাকা পাচ্ছিলেন, যাঁরা আদৌ এই অনুদানের যোগ্য নন।
সেই কারণেই অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে প্রথম থেকেই সতর্ক প্রশাসন। ফর্মে দেওয়া তথ্য যাচাই করেই তবেই প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে। ফর্ম প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৯০দিন ধরে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিল-আপ প্রক্রিয়া চলবে।