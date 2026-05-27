Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Annapurna Bhandar New Form: সামনে এল অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম: কেমন দেখতে? ফিলাপ করতে কী কী তথ্য লাগবে?

Annapurna Bhandar New Form: সামনে এল অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম: কেমন দেখতে? ফিলাপ করতে কী কী তথ্য লাগবে?

Written ByNabanita Sarkar Updated byNabanita Sarkar
Published: May 27, 2026, 10:50 PM IST|Updated: May 27, 2026, 10:50 PM IST

Annapurna Bhandar Big Update: পারিবারিক তথ্য সংগ্রহের ফরমে পূরণ করতে হবে পরিবারের প্রতি সদস্যের পারিবারিক পরিচয়ের যাবতীয় তথ্য। বেনোজল রুখতে যাবতীয় ডেটা সংগ্রহের পর চলবে স্ক্রুটিনি।  কী তথ্য জানাতে হবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের সুবিধাভোগী হতে?

 

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: অন্নপূর্ণা ভান্ডার যোজনার ফর্ম প্রকাশ। নবান্ন থেকে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও। ফর্ম প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৯০দিন ধরে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিল-আপ প্রক্রিয়া চলবে। 

1/12

পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতে হবে।

2/12

দিতে হবে এপিক নম্বর।

3/12

বাড়িতে ৩টি বা তার বেশি পাকা ঘর আছে কি না করতে হবে উল্লেখ। 

 

4/12

পারিবারিক জমির মালিকানা ও জমির পরিমান উল্লেখ করতে হবে। 

5/12

চার চাকার গাড়ি আছে কি না জানাতে হবে।

6/12

সদস্যদের স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

7/12

সদস্যদের প্যানকার্ড, আয়কর ও পেশাগত করের উল্লেখ করতে হবে। 

 

8/12

পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের ধরণ, সদস্যদের কেউ কোনও সাংবিধানিক পদ, মন্ত্রী, বিধায়ক, পৌর বা পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন বা আছেন কি না। 

 

9/12

জিএসটির অধীনে কেউ আছেন কী না করতে হবে উল্লেখ। 

 

10/12

পরিবারের বার্ষিক আয় উল্লেখ করতে হবে।

11/12

সিএএ আবেদনের বর্তমান অবস্থা বা এসআইআরে নাম বাদ পড়লে ট্রাইবুনালে বিবেচনাধীন কিনা উল্লেখ করতে হবে। 

 

12/12

কোনও সরকারী প্রকল্পের সুবিধা ডিবিটির মাধ্যমে পাচ্ছেন কি না জানাতে হবে।

Tags:
Annapurna Bhandar
Annapurna Bhandar New Form
Suvendu Adhikari
Annapurna Bhandar DBT link
Annapurna Bhandar documents
west bengal govt

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পাঁজর ভাঙা, ফুসফুসে জমাট রক্ত; ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এল অনীক দত্তের মৃত্যুর কারণ

পাঁজর ভাঙা, ফুসফুসে জমাট রক্ত; ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এল অনীক দত্তের মৃত্যুর কারণ

Anik Dutta3 hrs ago
2

পুরোপুরি অদৃশ্য হবে সূর্য! মহাজাগতিক ক্ষণেই চলবে...NASA কী বলছে এখন?

Longest Solar Eclipse Of The Century keywords3:28 PM IST
3

'ডন ৩' ও রণবীর সিং সংঘাত: কেন খলনায়কের ভূমিকায় ফিল্ম ফেডারেশন?

Ranveer singh3:25 PM IST
4

দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন নিয়ে বিরাট আপডেট, ১০ কোচ নিয়ে যাত্রা শুরু এই রুটেই

India Hydrogen Fuel Train2:24 PM IST
5

অবিশ্বাস্য উপায়: আর হাজার হাজার টাকা এসির বিল নয়, মাত্র ৮০০তেই ঘর হবে বরফ ঠাণ্ডা

Roof Cooling DIY Hack Summer Heat Heat wave Cooling Tips Viral News AC Alternative Budget Hack Home Cooling India News Summer Tips Extreme Heat Viral Story Life Hack2:23 PM IST