/Annapurna Bhandar: আপনি কবে থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩০০০ টাকা পাবেন? আপনার আবেদনের স্ট্যাটাস কী? কীভাবে দেখবেন

Annapurna Bhandar Application Status Check: অনলাইন ও অফলাইন, দুভাবেই ফর্ম ফিল-আপ করা যাবে। অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা পেতে মোট ১২ পৃষ্ঠার একটি ফর্ম ফিল-আপ করতে হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিডিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসে ৩০০০ টাকা করে পেতে ফর্ম ফিল-আপ শুরু হয়ে গিয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, ৩ জুন থেকেই অ্য়াকাউন্টে ঢুকবে টাকা। যেমন যেমন ফর্ম ফিল-আপ হবে, তেমন তেমন সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে।
অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা পেতে মোট ১২ পৃষ্ঠার একটি ফর্ম ফিল-আপ করতে হচ্ছে। ১ জুন থেকে শুরু হয়ে ৯০ দিন ধরে চলবে গোটা প্রক্রিয়া।
অনলাইন ও অফলাইন, দুভাবেই ফর্ম ফিল-আপ করা যাবে। ১৫ থেকে ১৭ জুন, জনকল্যাণ শিবিরে ফর্ম ফিল-আপে সহায়তা মিলবে।
অন্নপূর্ণা ভান্ডার আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি- আধার কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড, বাসস্থানের প্রমাণ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট বা পাসবুক, পাসপোর্ট ছবি।
কীভাবে আবেদনের স্ট্যাটাস চেক করবেন? যাঁরা অফলাইনে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের জন্য আবেদন করছেন, তাঁরা স্থানীয় ব্লক অথবা পুরসভা কার্যালয়ে গিয়ে অ্যাকনলেজমেন্ট রিসিপ্টটি জমা দিন।
আর যাঁরা অনলাইনের মাধ্য়মে আবেদন করেছেন, তাঁরা প্রকল্পের অফিসিয়াল পোর্টালে গিয়ে 'Track Application'অপশনে ক্লিক করুন এবং 'Application Reference Number' দিয়ে স্ট্যাটাস চেক করুন।
প্রসঙ্গত, ১২ পাতার আবেদনপত্র, পরিবার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে অনেক মহলেই সমালোচনা হচ্ছে। তবে সরকারের তরফে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে সরকারি আধিকারিকরা বাড়িতে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণে সহায়তা করবেন।
আর অন্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে সুবিধা হয়, সেই জন্যই বিশদে তথ্য নেওয়া হচ্ছে।