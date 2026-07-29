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জুলাইতে টাকা পেলেও কারা অগাস্টেই বাদ? অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা থেকে কাদের ছাঁটাই করছে রাজ্য? দেখে নিন আপনার নাম নেই তো?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 29, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:42 PM IST

Annapurna Yojana: জুলাই মাসে ইতোমধ্যেই এক কোটিরও বেশি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিবিটি (DBT)-র মাধ্যমে এই অর্থ পৌঁছে গিয়েছে। তবে অগাস্ট মাস থেকে আর আগের মতো ঢালাও ভাতা পাওয়া যাবে না। রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ ঝাড়াই-বাছাই প্রক্রিয়ার জেরে অগাস্ট মাসে বাদ পড়তে চলেছেন লক্ষ লক্ষ অযোগ্য উপভোক্তা।

 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে মাত্র আর দু-দিন বাকি, তারপরই শুরু হচ্ছে অগাস্ট মাস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহু চর্চিত সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প ‘অন্নপূর্ণা যোজনার’ মাধ্যমে মাসে ৩,০০০ টাকা, বছরে ৩৬০০০ টাকা পাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন রাজ্যের কোটি কোটি মহিলা।

অন্নপূর্ণা যোজনা1/19

অন্নপূর্ণা যোজনা

সম্প্রতি নবান্নে আয়োজিত একটি হাই-প্রোফাইল সাংবাদিক বৈঠকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অন্নপূর্ণা যোজনার প্রকল্পের অনিয়ম রুখতে কড়া পদক্ষেপের কথা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। 

 

ভেরিফিকেশন2/19

ভেরিফিকেশন

সরকারের নজরে এসেছে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত কাজ সারতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আবেদনপত্র ও নথি ঠিকমতো যাচাই বা ভেরিফিকেশন করা সম্ভব হয়নি। 

অযোগ্য ব্যক্তি3/19

অযোগ্য ব্যক্তি

যার ফলে বহু অযোগ্য ব্যক্তিও এই প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা পেয়ে গিয়েছেন। সেই সমস্ত ভুল শুধরে নিতেই এবার প্রশাসন কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে।

 

কারা বাদ পড়ছেন অগাস্টের ভাতা থেকে?4/19

কারা বাদ পড়ছেন অগাস্টের ভাতা থেকে?

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন, যে সমস্ত সরকারি বা স্বশাসিত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা এ যাবৎ এই সুবিধা পাচ্ছিলেন, অগাস্ট মাস থেকে তাঁদের নাম ছাঁটাই করা হবে। 

 

সরাসরি নির্দেশ5/19

সরাসরি নির্দেশ

মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা অনুযায়ী, অগাস্ট মাস থেকে নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলি আর অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩,০০০ টাকা পাবেন না

আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী6/19

আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী

রাজ্যের সমস্ত আশা (ASHA) এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অগাস্ট মাস থেকে এই ভাতার আওতা থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হচ্ছে।

 

ভুল তথ্য বা তথ্য গোপনকারী7/19

ভুল তথ্য বা তথ্য গোপনকারী

আবেদনপত্রে যে সমস্ত উপভোক্তা ভুল তথ্য জমা দিয়েছেন কিংবা নিজের বাড়িঘর ও পারিবারিক প্রকৃত আয়ের সঠিক তথ্য গোপন করেছেন, তদন্ত সাপেক্ষে তাঁদের নাম তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ নথি:8/19

অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ নথি:

যাঁদের জমা দেওয়া পরিচয়পত্র, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা অন্যান্য সরকারি নথিতে গরমিল রয়েছে, ভেরিফিকেশনে তা ধরা পড়লে তাঁরা আর টাকা পাবেন না।

 

আর্থিক অভাবহীন ব্যক্তি9/19

আর্থিক অভাবহীন ব্যক্তি

সরকারের মতে, সমাজে অনেক মহিলার প্রকৃত অর্থে এই টাকার প্রয়োজন নেই, অথচ তাঁরা আবেদন করে ভাতা পাচ্ছিলেন। তাঁদের চিহ্নিত করে তালিকা থেকে ছাঁটাই করা হচ্ছে।

 

মাঠে নেমে ভেরিফিকেশন ও স্ক্রুটিনি10/19

মাঠে নেমে ভেরিফিকেশন ও স্ক্রুটিনি

ভুলবশত যাতে কোনও অযোগ্য ব্যক্তি সরকারি কোষাগারের টাকা না পান, তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং বিধায়কদের নিজ নিজ এলাকায় মাঠে নেমে উপভোক্তাদের দেওয়া তথ্য যাচাইয়ের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন।

নথিপত্র পুনঃপরীক্ষার কাজ11/19

নথিপত্র পুনঃপরীক্ষার কাজ

বর্তমানে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক স্তরে নথিপত্র পুনঃপরীক্ষার কাজ চলছে। বহু উপভোক্তার আবেদনের স্টেটাস বর্তমানে দেখাচ্ছে 'আন্ডার ইনকোয়ারি' (Under Inquiry)। 

 

সরকারি কর্মীরা12/19

সরকারি কর্মীরা

সরকারি কর্মীরা কেবল কাগজে-কলমে নয়, প্রয়োজনে সরাসরি আবেদনকারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরজমিনে এনকোয়ারি বা তদন্ত সারছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ৩০ অগাস্টের মধ্যেই সমস্ত ভেরিফিকেশনের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলা হবে।

 

যোগ্য মহিলা 13/19

যোগ্য মহিলা

জুলাই মাসে বহু যোগ্য মহিলা এখনও তাঁদের অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা পাননি বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই নিয়ে আমজনতার মনে সংশয় তৈরি হলেও রাজ্য সরকার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করেছে।

অযোগ্যদের নাম বাদ14/19

অযোগ্যদের নাম বাদ

প্রশাসন নিশ্চিত করেছে যে, এই স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হল অযোগ্যদের নাম বাদ দেওয়া, যোগ্যদের বঞ্চিত করা নয়।

 

প্রকৃত অর্থেই যোগ্য15/19

প্রকৃত অর্থেই যোগ্য

যাঁরা প্রকৃত অর্থেই সরকারি শর্তাবলী ও যোগ্যতা অর্জন করছেন, যাচাই পর্ব শেষ হলেই ডিবিটি (DBT)-র মাধ্যমে তাঁদের অ্যাকাউন্টে আগস্টের টাকা সরাসরি পৌঁছে যাবে। 

 

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার16/19

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিশেষ ছাড়ও বজায় রাখছে প্রশাসন...

ট্রাইব্যুনালের আবেদনকারী17/19

ট্রাইব্যুনালের আবেদনকারী

যাঁদের আবেদন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন, যতক্ষণ না তাঁদের আবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল ঘোষণা করা হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা নিয়মিত ভাতা পাবেন।

বাংলাদেশি শরণার্থী 18/19

বাংলাদেশি শরণার্থী

বাংলাদেশি শরণার্থী ও CAA আবেদনকারী: যাঁরা বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হিসেবে এ দেশে এসেছেন এবং ইতিপূর্বে সিএএ (CAA)-র আওতায় নাগরিকত্বের আবেদন করেছেন, তাঁদের বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ভাতার সুবিধা চালু থাকবে।

 

ভুয়ো ও অযোগ্য 19/19

ভুয়ো ও অযোগ্য

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অগাস্ট মাস অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের উপভোক্তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সরকার যেমন স্বচ্ছতা আনতে ভুয়া ও অযোগ্য নাম ছেঁটে ফেলতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে, তেমনই যোগ্য মহিলারা যাতে দ্রুত তাঁদের প্রাপ্য ৩,০০০ টাকা পান, সেই আশ্বাসও দিয়েছে নবান্ন।

 

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