/Annapurna Bhandar Status Check: কীভাবে জানবেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে আপনার নাম অন্নপূর্ণা যোজনায় গেল কি না?

বাংলার বিজেপি সরকার আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিল, এগজিস্টিং লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্কিমের বদলে আসবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। এর জেরে উপভোক্তারা ৩০০০ টাকা করে পাবেন। রাজ্য নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল পরিষ্কার করে দিয়েছেন, যাঁরা উপভোক্তা, তাঁদের আর নতুন করে আবেদন করতে হবে না।
যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছিলেন, তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পাবেন। নতুন স্কিমের টাকা পেতে পুরনো উপভোক্তাদের আর কোথাও যেতে হবে না। সরকার দেখবে যাতে সকলেই টাকাটা পান! ১০০০, ১২০০ বা ১৫০০-- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্কিমের আওতায় যাঁরা যে টাকাই পেতেন না কেন, নতুন স্কিমে তাঁরা সকলেই পাবেন ৩০০০ টাকা।
কিন্তু পাশাপাশি সরকার একটা ভেরিফিকেশন এক্সারসাইজও শুরু করে দিয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে অন্নপূর্ণা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপভোক্তাদের সমস্ত তথ্য একবার খতিয়ে দেখে নেবেন। কেননা, যোগ্য নয়, এমন যদি কেউ উপভোক্তার তালিকায় থাকেন, তবে সেই অপচয় সহ্য করা হবে না।
যেসব উপভোক্তা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বা সিএএ-র জন্য আবেদন করেছেন, বা যাঁদের নাম ট্রাইব্যুনালে আছে, তাঁদের নামও উপভোক্তার তালিকায় থাকবে। এমনকি যাঁদের নাম আগে কোনও কারণে বাদ গিয়েছে, তাঁরাও এই স্কিমের টাকা পাবেন।
এমনকি এই স্কিম থেকে স্কিমে ট্রানজিশনের সময়ও টাকা আটকে থাকবে না। নতুন স্কিমে সম্পূর্ণত চলে যাবার আগে তাঁরা ১৫০০ টাকা করেই পাবেন। ভেরিফিকেশন প্রসেস সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই তাঁরা নতুন অ্যামাউন্টটা পাচ্ছেন কি না, তা চেক করে দেকে নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু কী ভাবে চেক করবেন? প্রথমে এ সংক্রান্ত পোর্টালটিতে ঢুকতে হবে। এরপর স্কিম ইনফরমেশন পেজে যেতে হবে। সেখানে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' সিলেক্ট করুন। এবার অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার স্কিম অফিশিয়াল পোর্টাল লিংকে ক্লিক করুন। এবার সিলেক্ট করুন 'ট্র্যাক অ্য়াপ্লিকেশন স্টেটাস' অপশন। এবার 'সার্চ ইউজিং' সেকশনে যান। এখানে হয় মোবাইল নাম্বার, নয়তো আধার নম্বর, কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার সিলেক্ট করতে হবে। এবার সিলেক্টেড নাম্বারে 'এন্টার' মারুন। একটা ক্যাপচা ভেরিফিকেশন আসবে, সেটা করুন। তারপর 'সার্চে' ক্লিক করুন। এবার ব্যবহারকারী সিস্টেমের কাছে ওই পোর্টালের তথ্য যাচাই করে নেওয়ার অধিকারী বিবেচিত হলেন। এখানেই দেখে নেওয়া যাবে নাম রেজিস্টার্ড হয়েছে কি না। কিংবা লেটেস্ট পেমেন্ট মিলেছে কি না।
উপভোক্তারা কি দুটি স্কিমের টাকাই একই সময়ে রিসিভ করবেন? না, সেটা কখনোই ঘটবে না। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে রিপ্লেস করবে। প্রসঙ্গত, অন্নপূর্ণার সূত্রে একজন উপভোক্তা বছরে ৩৬ হাজার টাকা পাবেন!