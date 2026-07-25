/অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা কারা পাবেন, আর কারা পাবেন না! বিতর্কের মাঝে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Annapurna Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনায় যোগ্যদের নাম বাদ পড়েছে এবং অযোগ্যদের নাম ঢুকেছে। এটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের দায়িত্ব নিতে বলেছেন। আধিকারিকদের ওপর না ভেসে বিধায়কদের সরাসরি জনসংযোগ বাড়াতে হবে।
মৌমিতা চক্রবর্তী: অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বিধায়কদের দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
শনিবার বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিরোধীরাও বিতর্ক তৈরির চেষ্টা করছে।
এই তালিকায় এমন কিছু নাম নথিভুক্ত হয়েছে যারা অন্নপূর্ণা যোজনা আওতায় আসার কথা না।
পারিবারিক আয় এক লক্ষ টাকারও বেশি এরকমও অনেক নাম এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে। আবার যাদের পাওয়ার কথা সেরকম অনেক নামও বাদ চলে গেছে।
শুধুমাত্র আধিকারিকদের উপরে ভরসা করলে হবে না। বিধায়কদেরও আরও জনসংযোগ বাড়াতে হবে।
কী কী ভুল নাম যুক্ত হয়েছে এবং কাদের নাম যুক্ত হওয়া উচিত সেই তালিকা দ্রুত প্রস্তুত করতে আমাদের দলের বিধায়কদের বড় ভূমিকা নিতে হবে।