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অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা কারা পাবেন, আর কারা পাবেন না! বিতর্কের মাঝে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Written BySoumita Khan
Published: Jul 25, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:12 PM IST

Annapurna Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনায় যোগ্যদের নাম বাদ পড়েছে এবং অযোগ্যদের নাম ঢুকেছে। এটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের দায়িত্ব নিতে বলেছেন। আধিকারিকদের ওপর না ভেসে বিধায়কদের সরাসরি জনসংযোগ বাড়াতে হবে।

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মৌমিতা চক্রবর্তী: অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বিধায়কদের দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। 

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শনিবার বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিরোধীরাও বিতর্ক তৈরির চেষ্টা করছে। 

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এই তালিকায় এমন কিছু নাম নথিভুক্ত হয়েছে যারা অন্নপূর্ণা যোজনা আওতায় আসার কথা না। 

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পারিবারিক আয় এক লক্ষ টাকারও বেশি এরকমও অনেক নাম এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে। আবার যাদের পাওয়ার কথা সেরকম অনেক নামও বাদ চলে গেছে।

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শুধুমাত্র আধিকারিকদের উপরে ভরসা করলে হবে না। বিধায়কদেরও আরও জনসংযোগ বাড়াতে হবে। 

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কী কী ভুল নাম যুক্ত হয়েছে এবং কাদের নাম যুক্ত হওয়া উচিত সেই তালিকা দ্রুত প্রস্তুত করতে আমাদের দলের বিধায়কদের বড় ভূমিকা নিতে হবে।

TAGS:
annapurna yojana eligibility

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