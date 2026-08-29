/এই মাসের অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা এখনও ঢোকেনি? ৩০ অগাস্ট পেরিয়ে গেলে কি বন্ধ হয়ে যাবে অ্যাকাউন্ট? জেনে নিন বড় আপডেট

Annapurna Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনার মাসিক ৩,০০০ টাকা এখনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি? ক্যালেন্ডারের পাতায় ৩০ অগস্ট পার হতে দেখে কি দুশ্চিন্তা বাড়ছে? রাজ্যজুড়ে বহু মহিলার মনে এখন একটাই প্রশ্ন-- অগাস্টের ডেডলাইন পেরিয়ে গেলে কি আর এই প্রকল্পের টাকা পাওয়া যাবে না? কী বলছে প্রশাসন? জেনে নিন বড় আপডেট...
প্রশাসন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, জুলাই মাসের শেষে ৩০ অগস্টকে কেবল একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের নথি যাচাই ও অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল।
কিন্তু বাস্তব চিত্র হলো, ১১ থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে জমা পড়া বিপুল সংখ্যক আবেদনের যাচাই প্রক্রিয়া আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। ফলে যাঁদের আবেদন পোর্টালে এখনও ‘Under Process’ বা ‘Further Verification’ দেখাচ্ছে, তাঁদের আশা হারানোর কিছু নেই।
সেপ্টেম্বর মাসে যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলেই যোগ্য প্রাপকদের তালিকাভুক্ত করে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
অগস্ট মাসের তৃতীয় কিস্তিতে রাজ্য সরকারের বরাদ্দ করা ৪,৩৫০ কোটি টাকার মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষেরও বেশি যোগ্য মহিলার অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
তবে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ১৭ লক্ষ আবেদন আটকে বা বাতিল হয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ ক্ষেত্রেই মূল সমস্যা ছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার ও ডিবিটি (DBT) সংযোগ না থাকা।
বাকিদের ক্ষেত্রে সরকারি চাকরি বা আয়কর সংক্রান্ত তথ্যের গরমিল ছিল। তাই ‘টাকা ঢোকেনি’ মানেই আবেদন বাতিল-- টা ভাবা ভুল। তথ্য সংশোধন করলেই টাকা পাওয়ার পথ আবার খুলবে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, সরকারি পোর্টালে ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে যোগ্য হয়েও টাকা না পাওয়া এবং অযোগ্যদের টাকা পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
৩১ অগস্টের পর এই সমস্ত অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু হবে। ফলে সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে শুধু নতুন আবেদনকারীই নয়, পুরনো উপভোক্তাদের তালিকাও শুদ্ধিকরণ করা হবে। প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীরা এতে সরাসরি উপকৃত হবেন।
প্রথমে পোর্টালে গিয়ে নিজের আবেদনের স্ট্যাটাস যাচাই করুন।
ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর লিঙ্ক ও ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) সক্রিয় আছে কি না তা অবিলম্বে নিশ্চিত করুন।
আবেদন ভুলবশত বাতিল হয়ে থাকলে বা তথ্যগত গরমিল থাকলে বিডিও (BDO) অফিস বা সংশ্লিষ্ট পুরসভায় যোগাযোগ করুন এবং 'সোশ্যাল রেজিস্টার'-এর মাধ্যমে আপত্তি বা পুনর্বিবেচনার আবেদন জানান।
সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।
তাই ৩০ অগস্ট নিয়ে অযথা বিভ্রান্ত না হয়ে নিজের নথি ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের স্ট্যাটাস ঠিক রাখুন।
যাচাই পর্ব মিটলেই সেপ্টেম্বরে পরবর্তী কিস্তির টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে।