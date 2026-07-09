/Annapurna Yojana Big Update: অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা ফেরত দিতে হবে এবার: কাদের? না দিতে পারলে কী শাস্তি? কড়া পদক্ষেপের পথে রাজ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যরো: গত ১ জুলাই থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিশ্রুতি মতো ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র (Annapurna Yojana) ৩,০০০ টাকা বহু উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়তে শুরু করেছে। রাজ্যের সাধারণ মহিলাদের আর্থিক স্বাবলম্বী করতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ দ্বিগুণ করে এই নতুন প্রকল্প চালু করেছে বর্তমান বিজেপি সরকার। কিন্তু টাকা বণ্টন শুরু হতেই সামনে এসেছে একাধিক গরমিল। বহু যোগ্য আবেদনকারীর ফর্ম যেমন বাতিল (Rejected) হচ্ছে, ঠিক তেমনই তথ্য গোপন করে অনেক অযোগ্য ব্যক্তিও এই ভাতার সুবিধা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে অযোগ্যদের চিহ্নিত করতে ও টাকা ফেরত নিতে বড়সড় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিল প্রশাসন।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য যাঁরা তথ্য গোপন করেছেন বা ভুল তথ্য দিয়ে আবেদন করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
যে সমস্ত আবেদনকারী নিজেদের নথিতে ভুল তথ্য দিয়ে প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেন, তাঁদের আবেদনপত্র পুনরায় খতিয়ে দেখা হবে।
স্ক্রুটিনি বা পুনর্বিবেচনার পর যদি দেখা যায় কোনো উপভোক্তা এই সরকারি ভাতার জন্য উপযুক্ত নন, তবে তাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, তথ্য গোপন করে ইতিমধ্যেই অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাওয়া টাকা সরকারের কোষাগারে ফেরত দিতে হবে সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাকে।
রাজ্যের পুর ও নারী-শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই বিষয়ে কঠোর বার্তা দিয়েছেন। তিনি জানান, 'অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা বণ্টনের আগে এবং পরে—উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য যাচাই (Verification) প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা যাতে শুধুমাত্র প্রকৃত যোগ্য আবেদনকারীদের কাছেই পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করা হবে। নথিতে কোনো রকম অসঙ্গতি থাকলে সেই নাম সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করা হবে।'
জানা গিয়েছে, ভুল বা অসঙ্গতি দূর করতে অনেক জায়গায় সরকারি কর্মীরা সরাসরি উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই করছেন।
যাঁদের আবেদন আগে বাতিল হয়েছিল কিংবা নথিতে সমস্যা ধরা পড়েছিল, তাঁদের তথ্য নতুন করে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।
এর জন্য আবেদনকারীর দেওয়া তথ্যের সাথে ভোটার তালিকা-সহ অন্যান্য মূল সরকারি নথির ডেটা যাচাই করা হচ্ছে।
এই প্রকল্প প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, কোনও অভারতীয় বা অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তি সরকারি অর্থ পেতে পারেন না।
সেই নির্দেশিকা মেনেই উপভোক্তাদের প্রকৃত পরিচয়, ভারতীয় নাগরিকত্ব এবং ভোটার তালিকায় নামের বিষয়টি নিখুঁতভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
যাচাইকরণের সময় পরিচয় বা নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথিতে কোনো গরমিল ধরা পড়লে সেই আবেদন সরাসরি খারিজ হবে।
প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, প্রকৃত যোগ্য মহিলারা যাতে বঞ্চিত না হন, তার জন্য যাচাই প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখা হচ্ছে।
এরপরেও যদি এই প্রকল্প বা ফর্ম বাতিল হওয়া নিয়ে কোনো উপভোক্তার মনে কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকে, তবে তাঁদের স্থানীয় ব্লক অফিস, পুরসভা বা সরকারি সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।