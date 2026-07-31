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অগাস্টের ১ তারিখ আপনি অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা না পেলে কী করবেন? কোথায় যাবেন? কোন হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করবেন?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 31, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:44 PM IST

Annapurna Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনার অগাস্ট মাসের ৩,০০০ টাকার কিস্তি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যজুড়ে লক্ষ লক্ষ মহিলা উপভোক্তা। ইতোমধ্যেই এই প্রকল্পের আওতায় বিপুল সংখ্যক মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নির্ধারিত অর্থ পৌঁছে গিয়েছে। তবে এখনও অনেকের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা না পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই উপভোক্তাদের মনে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞ মহল থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ে টাকা না পাওয়ার অর্থ এই নয় যে আবেদনটি বাতিল হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত যাচাই প্রক্রিয়ার কারণেও হস্তান্তরে বিলম্ব হতে পারে।

 

পোর্টালে স্ট্যাটাস যাচাইকরণ (Status Check)1/18

পোর্টালে স্ট্যাটাস যাচাইকরণ (Status Check)

যাঁদের অ্যাকাউন্টে এখনো অগাস্টের কিস্তির টাকা আসেনি, তাঁদের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো সংশ্লিষ্ট সরকারি পোর্টালে গিয়ে নিজের আবেদনের বর্তমান অবস্থা বা ‘স্ট্যাটাস’ পরীক্ষা করা। 

পোর্টালে লগ-ইন2/18

পোর্টালে লগ-ইন

পোর্টালে লগ-ইন করলে প্রধানত চার ধরণের স্ট্যাটাস দেখা যেতে পারে:

 

Approved: 3/18

Approved:

এর অর্থ আবেদনটি সম্পূর্ণভাবে অনুমোদিত হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ অতি শীঘ্রই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে।

Payment Under Process:4/18

Payment Under Process:

অর্থাৎ টাকা পাঠানোর প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও ব্যাংক সংক্রান্ত লেনদেন প্রক্রিয়াটি বর্তমানে চালু রয়েছে।

 

Pending Verification / Under Enquiry: 5/18

Pending Verification / Under Enquiry:

আবেদনপত্র এবং জমা দেওয়া নথিপত্রগুলি সরকারি বা প্রশাসনিক স্তরে এখনও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

 

Rejected: 6/18

Rejected:

কোনও কারণে আবেদনটি বাতিল করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পোর্টালে বাতিলের নির্দিষ্ট কারণটিও উল্লেখ থাকে।

 

ব্যাংক অ্যাকাউন্টে7/18

ব্যাংক অ্যাকাউন্টে

সরকারি তথ্য ও সমীক্ষা অনুযায়ী, মূল সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে টাকা না পৌঁছানোর পেছনে কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত ও নথিপত্র সংক্রান্ত ভুল দায়ী থাকে

ডিবিটি (DBT) ও আধার সংযোগের সমস্যা:8/18

ডিবিটি (DBT) ও আধার সংযোগের সমস্যা:

অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থ সরাসরি উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠানো হয়। কোনো কারণে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে আধার কার্ডের সক্রিয় সংযোগ বা লিঙ্ক না থাকলে কিংবা ডিবিটি পরিষেবা বন্ধ থাকলে টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকবে না।

 

নথিপত্রের অসঙ্গতি:9/18

নথিপত্রের অসঙ্গতি:

আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যের সাথে আধার কার্ড, পরিচয়পত্র বা ব্যাঙ্ক পাসবুকের তথ্যে বানান বা অন্য কোনো অমিল থাকলেও পেমেন্ট আটকে যায়।

যাচাই প্রক্রিয়া বাকি থাকা:10/18

যাচাই প্রক্রিয়া বাকি থাকা:

নতুন আবেদনকারী বা পুনর্মূল্যায়নের তালিকায় থাকা উপভোক্তাদের আবেদনপত্র প্রশাসনিক স্তরে সম্পূর্ণরূপে যাচাই না হওয়া পর্যন্ত পেমেন্ট স্থগিত রাখা হয়।

 

যোগ্যতার শর্ত পূরণ না হওয়া: 11/18

যোগ্যতার শর্ত পূরণ না হওয়া:

সরকারের নির্ধারিত নির্দেশিকা বা যোগ্যতার শর্তাবলি সঠিকভাবে পূরণ না হলে আবেদন স্থগিত রাখা হতে পারে।

 

'Under Enquiry' বা 'Payment Pending' দেখালে করণীয়12/18

'Under Enquiry' বা 'Payment Pending' দেখালে করণীয়

পোর্টালে যদি কারও আবেদনের স্ট্যাটাস ‘Under Enquiry’ বা ‘Payment Pending’ দেখায়, তবে অহেতুক আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। 

 

সরকারি আধিকারিক13/18

সরকারি আধিকারিক

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পর্যায়ে সরকারি আধিকারিক এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবেদনকারীদের প্রদত্ত নথিপত্র ও তথ্যের সত্যতা সরেজমিনে যাচাই করছেন।

প্রশাসনিক তদন্ত 14/18

প্রশাসনিক তদন্ত

এই ভেরিফিকেশন বা প্রশাসনিক তদন্ত পর্ব সফলভাবে শেষ হলেই যোগ্য উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ধাপে ধাপে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

 

জরুরি পদক্ষেপ15/18

জরুরি পদক্ষেপ

যদি নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরও টাকা না আসে, তবে উপভোক্তাদের অবিলম্বে কয়েকটি জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে...

ব্যাংকে আধার লিংক নিশ্চিত করা16/18

ব্যাংকে আধার লিংক নিশ্চিত করা

সর্বপ্রথমে নিজের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় গিয়ে খোঁজ নিতে হবে যে অ্যাকাউন্টে আধার লিঙ্ক সম্পন্ন হয়েছে কি না এবং ডিবিটি (Direct Benefit Transfer) সুবিধাটি সক্রিয় বা 'Active' অবস্থায় রয়েছে কি না।

তথ্য সংশোধন:17/18

তথ্য সংশোধন:

পোর্টালে আধার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা নামের বানানে কোনো ভুল থেকে থাকলে তা দ্রুত অনলাইন বা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে গিয়ে সংশোধন করতে হবে।

পোর্টালে ভুলত্রুটি সংশোধন18/18

পোর্টালে ভুলত্রুটি সংশোধন

এই সহজ পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করলে এবং পোর্টালে ভুলত্রুটি সংশোধন করে নিলে পরবর্তী দফায় বকেয়া টাকা অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার প্রক্রিয়া মসৃণ হবে।

 

TAGS:
Annapurna Yojana
Scheme Status
DBT payment
government schemes
West bengal

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