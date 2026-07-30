/অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে রাজ্য বিজেপির বিরাট ঘোষণা: যারা এখনও টাকা পাননি তাদের জন্য কী ব্যবস্থা? কী ভাবে পাবেন ৩০০০?

Annapurna Yojana Big Update: আগামী মাসের শুরু থেকেই রাজ্যজুড়ে জেলায় জেলায় ময়দানে নামছেন মহিলা মোর্চার কর্মী ও নেত্রীরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের সর্বস্তরের নারীদের কাছে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'-র সুবিধা পৌঁছে দিতে এবং এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে বিস্তৃত প্রচার চালাতে এক বৃহৎ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চা।
অন্নপূর্ণার প্রচারে এবা প্রতিটি জেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ সুবিধাভোগী এবং যাঁরা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এখনও এই যোজনার সুবিধা পাননি, তাঁদের সঙ্গে সরাসরি জনসংযোগ স্থাপন করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।
মহিলা মোর্চার এই নতুন উদ্যোগে মূলত নিবিড় জনসংযোগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দলের কর্মীরা সরাসরি সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছবেন।
ইতোমধ্যেই যাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এই প্রকল্পের সুফল ও তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা শুনবেন তাঁরা।
এলাকায় এলাকায় 'বৈঠকী আড্ডা'-র মতো ঘরোয়া আলোচনার আয়োজন করা হবে, যেখানে স্থানীয় মহিলারা একত্রিত হয়ে নিজেদের সুবিধা ও অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিতে পারবেন।
গ্রামাঞ্চল বা মফস্বলের যেসকল যোগ্য মহিলা এখনও এই যোজনার সুযোগ পাননি অথবা আবেদন করা সত্ত্বেও টাকা পেতে দেরি হচ্ছে, তাঁদের আশ্বস্ত করাই এই প্রচারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।
মহিলা মোর্চার নেতৃত্ব জানিয়েছে, অন্নপূর্ণা যোজনার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সুবিধা থেকে যোগ্য একজন মহিলাও যাতে বাদ না পড়েন, তা নিশ্চিত করতেই এই পরিকল্পনা।
বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করা এবং দুশ্চিন্তা দূর করার বার্তা নিয়ে প্রতিটি পরিবারে যাবেন প্রতিনিধিরা।
সাধারণ মানুষের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে বিশেষ সহায়তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। অনেকে হয়তো সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করতে সমস্যার মুখে পড়ছেন বা অনলাইন আবেদনে নানা ভুলভ্রান্তি হওয়ার দরুন পরিষেবা আটকে রয়েছে।
সেই সমস্ত জটিলতা কাটাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন সংগঠনের সদস্যরা।
নতুনদের সাহায্য করা থেকে শুরু করে অনলাইনে আগে করা ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।
এই মাঠপর্যায়ের কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই তুঙ্গে। রাজ্যজুড়ে মণ্ডল স্তরে বিজেপির বিশেষ প্রশিক্ষণবর্গ শিবির পরিচালিত হচ্ছে।
সেই শিবিরগুলিতে উপস্থিত থেকে রাজ্য পদাধিকারী নেতারা মহিলা কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। কী ভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ চালাতে হবে, সে বিষয়ে দেওয়া হচ্ছে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলি।
পাশাপাশি, ডিজিটাল মাধ্যমেও এই প্রচারের ধার বাড়ানো হচ্ছে। অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধে কী ভাবে পাওয়া যাবে, সেই সংক্রান্ত তথ্য ছড়িয়ে দিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার অভিযান বহুলাংশে বাড়ানো হচ্ছে এবং আগামী দিনে এর পরিধি আরও সম্প্রসারিত করা হবে।