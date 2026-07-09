অন্নপূর্ণার 'বাতিল' ২৭ লাখ আবেদনকারীকে সরকার দিচ্ছে বিরাট সুযোগ, কী কী কাগজ দেখাতে হবে? পোর্টালে খুলছে নতুন অপশনও

Annapurna Yojana: প্রায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ আবেদনের মধ্যে বাতিল হয় প্রায় ২৭ লক্ষ ফর্ম। সেই ফর্মগুলিই পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ভেরিফিকেশনের সময় কী কী কাগজ দেখাতে হচ্ছে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় আপডেট। অন্নপূর্ণা যোজনার বাতিল ফর্মগুলির পুনর্মূল্যায়নের জন্য রাজ্যজুড়ে ফিল্ড ভেরিফিকেশন শুরু হয়েছে। যাদের আবেদন প্রাথমিকভাবে বাতিল হয়েছিল, তাঁদের জন্য এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন আশার আলো দেখা দিয়েছে।
রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে সরকারি আধিকারিকরা এখন সরাসরি আবেদনকারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই করছেন। প্রকল্পের অফিসিয়াল পোর্টালেও বড় পরিবর্তন এসেছে। রিজেক্টেডের বদলে এখন ‘আন্ডার ইনকোয়ারি’ স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে।
প্রায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ আবেদনের মধ্যে ১ কোটি ২২ লক্ষ আবেদনকারী প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে পাচ্ছেন। বাতিল হয় প্রায় ২৭ লক্ষ ফর্ম। সেই ফর্মগুলিই পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যাতে কোনও যোগ্য আবেদনকারী বাদ না পড়েন।
বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিস থেকে আধিকারিকরা আবেদনকারীদের ফোন করছেন অথবা সরাসরি বাড়িতে উপস্থিত হচ্ছেন। আধিকারিকরা মূলত আবেদনকারী পরিবারের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান খতিয়ে দেখছেন।
ভেরিফিকেশনের সময় আবেদনকারীদের আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড এবং বর্তমান অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাসের জেরক্স কপি দেখাতে হবে। সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অরিজিনাল ও এক কপি করে জেরক্স হাতের কাছে রাখতে হবে।
পরিবারে কেউ আয়কর দেন কি না, আয়ের উৎস কী এবং বাড়িতে ৩টির বেশি পাকা ঘর আছে কি না—তা জানতে চাওয়া হচ্ছে। এছাড়া পরিবারের কোনও সদস্যের নামে ব্যবসায়িক জিএসটি নম্বর (GSTIN) নথিভুক্ত আছে কি না, তাও যাচাই করা হচ্ছে।
ভেরিফিকেশনের সময় আধিকারিকদের সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। কারণ মিথ্যা তথ্য দিলে আবেদন চিরতরে বাতিল হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি, পোর্টালে আরও একটি পরিবর্তন আনা হচ্ছে।
অন্নপূর্ণা পোর্টালে খুব শিগগিরই ‘এডিট’ অপশন নিয়ে আসা হচ্ছে, যার মাধ্যমে ফর্মে কোনও ভুল হয়ে থাকলে, আবেদনকারীরা সেই ভুলত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ পাবেন।