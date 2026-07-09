Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /অন্নপূর্ণার বাতিল ২৭ লাখ আবেদনকারীকে সরকার দিচ্ছে বিরাট সুযোগ, কী কী কাগজ দেখাতে হবে? পোর্টালে খুলছে নতুন অপশনও

অন্নপূর্ণার 'বাতিল' ২৭ লাখ আবেদনকারীকে সরকার দিচ্ছে বিরাট সুযোগ, কী কী কাগজ দেখাতে হবে? পোর্টালে খুলছে নতুন অপশনও

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 09, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:14 PM IST

Annapurna Yojana: প্রায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ আবেদনের মধ্যে বাতিল হয় প্রায় ২৭ লক্ষ ফর্ম। সেই ফর্মগুলিই পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ভেরিফিকেশনের সময় কী কী কাগজ দেখাতে হচ্ছে?

 

ফিল্ড ভেরিফিকেশন1/8

ফিল্ড ভেরিফিকেশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় আপডেট। অন্নপূর্ণা যোজনার বাতিল ফর্মগুলির পুনর্মূল্যায়নের জন্য রাজ্যজুড়ে ফিল্ড ভেরিফিকেশন শুরু হয়েছে। যাদের আবেদন প্রাথমিকভাবে বাতিল হয়েছিল, তাঁদের জন্য এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন আশার আলো দেখা দিয়েছে।

‘আন্ডার ইনকোয়ারি’ স্ট্যাটাস2/8

‘আন্ডার ইনকোয়ারি’ স্ট্যাটাস

রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে সরকারি আধিকারিকরা এখন সরাসরি আবেদনকারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই করছেন। প্রকল্পের অফিসিয়াল পোর্টালেও বড় পরিবর্তন এসেছে। রিজেক্টেডের বদলে এখন ‘আন্ডার ইনকোয়ারি’ স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে।

পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত সরকারের3/8

পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত সরকারের

প্রায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ আবেদনের মধ্যে ১ কোটি ২২ লক্ষ আবেদনকারী প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে পাচ্ছেন। বাতিল হয় প্রায় ২৭ লক্ষ ফর্ম। সেই ফর্মগুলিই পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যাতে কোনও যোগ্য আবেদনকারী বাদ না পড়েন। 

সরাসরি বাড়িতে সরকারি আধিকারিকরা4/8

সরাসরি বাড়িতে সরকারি আধিকারিকরা

বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিস থেকে আধিকারিকরা আবেদনকারীদের ফোন করছেন অথবা সরাসরি বাড়িতে উপস্থিত হচ্ছেন। আধিকারিকরা মূলত আবেদনকারী পরিবারের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান খতিয়ে দেখছেন।

কী কী নথি দেখাতে হবে ভেরিফিকেশনে?5/8

কী কী নথি দেখাতে হবে ভেরিফিকেশনে?

ভেরিফিকেশনের সময় আবেদনকারীদের আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড এবং বর্তমান অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাসের জেরক্স কপি দেখাতে হবে। সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অরিজিনাল ও এক কপি করে জেরক্স হাতের কাছে রাখতে হবে। 

কী কী জানতে চাওয়া হচ্ছে6/8

কী কী জানতে চাওয়া হচ্ছে

পরিবারে কেউ আয়কর দেন কি না, আয়ের উৎস কী এবং বাড়িতে ৩টির বেশি পাকা ঘর আছে কি না—তা জানতে চাওয়া হচ্ছে। এছাড়া পরিবারের কোনও সদস্যের নামে ব্যবসায়িক জিএসটি নম্বর (GSTIN) নথিভুক্ত আছে কি না, তাও যাচাই করা হচ্ছে।

মিথ্যা তথ্য দিলে আবেদন বাতিল7/8

মিথ্যা তথ্য দিলে আবেদন বাতিল

ভেরিফিকেশনের সময় আধিকারিকদের সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। কারণ মিথ্যা তথ্য দিলে আবেদন চিরতরে বাতিল হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি, পোর্টালে আরও একটি পরিবর্তন আনা হচ্ছে। 

‘এডিট’ অপশন8/8

‘এডিট’ অপশন

অন্নপূর্ণা পোর্টালে খুব শিগগিরই ‘এডিট’ অপশন নিয়ে আসা হচ্ছে, যার মাধ্যমে ফর্মে কোনও ভুল হয়ে থাকলে, আবেদনকারীরা সেই ভুলত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ পাবেন।

TAGS:
Annapurna Yojana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
এক ধাক্কায় কমবে সৌদি-ইরানের তেলের উপরে নির্ভরতা, ভারতকে ইউরেনিয়াম সরবারহ করবে এই দেশ
India Australia Pact53 min ago
2
west bengal police1 hr ago
3
dev jeet clash1 hr ago
4
gold price1 hr ago
5
suvendu Adhikari on Health1 hr ago