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অন্নপূর্ণায় তুলকালাম! ৩০০০ টাকা না পেতেই আছড়ে পড়ল মহিলাদের তুমুল রোষ, মুখে একটাই কথা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 21, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:02 PM IST

Annapurna Yojana chaos: কেন টাকা পেলাম না? কী কারণে টাকা পেলাম না? অবিলম্বে টাকা দিতে হবে। এই একটাই কথা বিক্ষোভকারী মহিলাদের।

কলকাতায় অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ1/7

কলকাতায় অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ

২০ তারিখ পেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু টাকা ঢোকেনি। অন্নপূর্ণার ভান্ডারের টাকা না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন মহিলারা। অন্নপূর্ণা ভান্ডার না পাওয়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ মহিলাদের। ঘটনাস্থলে ফুলবাগান থানার পুলিস।

 

বেহালায় অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ2/7

বেহালায় অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ

বিষ্ণুপুর বিধানসভার মহিলারাও অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়ায় বেহালা চৌরাস্তায় বিডিও অফিসের সামনে জমায়েত করেন। এরপর বেহালা চৌরাস্তা ডায়মন্ড হারবার রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে অন্নপূর্ণার ভালো টাকা তাঁদের দিতে হবে।

 

পুরুলিয়ায় অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ3/7

পুরুলিয়ায় অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে পুরুলিয়াতেও দিকে দিকে পথ অবরোধ বিক্ষোভে সামিল আবেদনকারী মহিলারা। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া ৬০(A) জাতীয় সড়কের পুরুলিয়া রেনিরোডে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। সকাল থেকে অবরোধের জেরে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে পড়ে বহু যানবাহন। পুরুলিয়া-জামশেদপুর ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কেও বিক্ষোভ মহিলাদের।

 

ধূপগুড়িতে অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ4/7

ধূপগুড়িতে অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ

অপদিকে,অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পেয়ে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতেও মহিলাদের পথ অবরোধ। দীর্ঘ সময় পথ অবরোধ চলায় রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে যায় বহু বাস ট্রাক। 

 

জলপাইগুড়িতে অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ5/7

জলপাইগুড়িতে অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসেও। বিডিওর চেম্বারের বাইরে মহিলাদের ব্যাপক বিক্ষোভ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে শান্ত করার চেষ্টা বিডিওর।

 

মালবাজার ও হুগলিতেও অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ6/7

মালবাজার ও হুগলিতেও অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ

অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা না পেয়ে মালবাজারে মহিলাদের বিক্ষোভ, রাজ্য সড়ক অবরোধ। এদিন মালবাজার বিডিও অফিস চত্বরে প্রচুর মহিলা বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের অভিযোগ, সরকারি তরফে একের পর এক তারিখ দেওয়া হলেও এখনও তাঁরা অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা পাচ্ছেন না। ওদিকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়েও হুগলিতেও একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ। বিক্ষোভ উত্তপাড়া কোতরং পুরসভায়।  

 

নদিয়ায় অন্য ছবি7/7

নদিয়ায় অন্য ছবি

তবে জেলায় জেলায় এই বিক্ষোভের মাঝেই নদিয়ায় কিন্তু অন্য ছবি। সেখানে কোনও বিক্ষোভ নেই। নদিয়ায় আজ হেল্প ডেস্ক থেকে ফ্রম নিয়ে ফিলআপ করে জমা দিচ্ছেন মহিলারা, যারা টাকা পাননি।

 

TAGS:
Annapurna Yojana

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