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অন্নপূর্ণা যোজনাকে কেন্দ্র করে বিরাট বিপর্যয়! অন্নপূর্ণা'র ফর্ম আটকে রাখার বিরাট অভিযোগ

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 10, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:37 PM IST
Annapurna Yojana Dissent: উঠল অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম আটকে রাখার বিরাট অভিযোগ! এর জেরে কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিমও। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আবেদনপত্র বিডিও অফিসে না পাঠিয়ে উঠল গ্রাম পঞ্চায়েতে আটকে রাখার অভিযোগ।
পঞ্চায়েতে আটকে1/5

পঞ্চায়েতে আটকে

অরূপ বসাক: অন্নপূর্ণা প্রকল্পের আবেদনপত্র বিডিও অফিসে না পাঠিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে আটকে রাখার অভিযোগে ছড়াল বিক্ষোভ-উত্তেজনা।

ডিম নিক্ষেপে2/5

ডিম নিক্ষেপে

বিক্ষোভ চলাকালীন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত বোর্ডের প্রধান সুনীতা মুন্ডাকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত3/5

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের আবেদনপত্র বিডিও অফিসে পাঠানো হয়নি। ফলে বহু আবেদনকারী এখনও প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

উত্তেজনা4/5

উত্তেজনা

বিক্ষোভের মুখে প্রধান সুনীতা মুন্ডা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলনের হুঁশিয়ারি 5/5

আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

TAGS:
Annapurna Yojana
অন্নপূর্ণা ভান্ডার

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