/Annapurna Yojana Form: মা-মেয়ে-শাশুড়ি-বউমার জন্য একটিই ফর্ম! জেনে রাখুন অন্নপূর্ণা যোজনার বড় আপডেট, একটি পরিবারে একটিই

Agnimitra Paul on Annapurna Form: উত্তরবঙ্গে সফরে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। উত্তরকন্যায় বৈঠকে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে কিছু তথ্য স্পষ্ট করেন। তিনি এ-ও সতর্ক করেন যে, অন্নপূর্ণা ফর্ম কোথাও কম পড়বে না। এমনকী একটা বাড়িতে কটা ফর্ম নিতে পারবেন, সেই বিষয়ও তিনি পরিষ্কার করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য জুড়ে এখন জোরকদমে চলছে অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন প্রক্রিয়া। আগামী ৯০ দিন পর্যন্ত এই ফর্ম ফিলাপ করা যাবে। অনলাইন এবং অফলাইন- দুই মাধ্যমেই মহিলারা আবেদন করতে পারছেন।
ইতোমধ্যেই রাজ্যের বহু মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধাও পেতে শুরু করেছেন। গত ৩ জুনের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ২৮ লক্ষেরও বেশি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসের ৩,০০০ টাকা ঢুকে গিয়েছে।
সম্প্রতি এই প্রকল্প নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই তথ্য জানিয়েছেন।
মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, ফর্মের কোনও ঘাটতি হবে না। তবে প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি মাত্র ফর্মই দেওয়া হবে। বাড়ির প্রত্যেক মহিলার জন্য আলাদা করে ফর্ম তোলার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ, এই একটি ফর্মের ভেতরেই পরিবারের একাধিক সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে শাশুড়ি, বউমা, মেয়ে বা ননদ- পরিবারের সব যোগ্য মহিলারা একটি ফর্মের মাধ্যমেই আবেদন করতে পারবেন।
এই প্রকল্পের ১২ পাতার বড় ফর্মটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কিছু প্রশ্ন ছিল। এই বিষয়ে মন্ত্রী আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, এই ১২ পাতার ফর্মটি মূলত সরকারের একটি ডেটা বা তথ্যভাণ্ডার তৈরির জন্য নেওয়া হচ্ছে।
ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও নতুন প্রকল্প আনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের, তাই এত তথ্যের প্রয়োজন। ফর্মে চাওয়া সব তথ্য যদি কারও কাছে না থাকে, তবে চিন্তার কিছু নেই। যতটা সম্ভব ফর্ম ফিলাপ করতে হবে।
যে তথ্য আপনার কাছে নেই, সেখানে পরিষ্কার করে ‘নট অ্যাপ্লিকেবল’ (Not Applicable) লিখে দিলেই হবে। বাকি বিষয়টি সরকারি স্তরে দেখে নেওয়া হবে।
এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অ্যাকাউন্টের অডিট বা পরীক্ষা শুরু হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ইতোমধ্যেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের তালিকা থেকে সব ভুঁয়ো নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন সরকারি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে ফর্ম ফিল আপে সাহায্য করছেন। তবে সমস্ত তথ্য ঠিকঠাক যাচাই বা ভেরিফাই করার পরেই আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হবে।