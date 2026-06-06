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Annapurna Yojana Big Update: অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপে বড় প্রশ্ন: আপনার ফ্যামিলি আইডি কী? কোথায় পাবেন এই নম্বর? এইটা ছাড়া আপনি টাকা পাবেন না?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 06, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:27 PM IST

Annapurna Yojana Form Family ID: রাজ্যে বহুল প্রতীক্ষিত অন্নপূর্ণা যোজনার অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে তুমুল উৎসাহ দেখা গেছে। তবে ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়েই বহু আবেদনকারী এক নতুন সমস্যার মুখে পড়েছেন। আবেদন পত্রে চাওয়া হচ্ছে ‘ডিজিটাল রেশন কার্ডের ফ্যামিলি আইডি’ (Family ID)। কিন্তু অনেকের কাছেই ডিজিটাল রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও এই নির্দিষ্ট নম্বরটি ঠিক কোথায় রয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। ফলে ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে মাঝপথেই আটকে যাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ।

 

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অন্নপূর্ণা যোজনার অনলাইন আবেদন

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ‘ফ্যামিলি আইডি’ নিয়ে অযথা চিন্তার বা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

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অন্নপূর্ণা যোজনার অনলাইন আবেদন

সাধারণ মানুষ যাতে ঘরে বসেই সহজে এই নম্বরটি সংগ্রহ করতে পারেন, তার জন্য মূলত দুটি অত্যন্ত সহজ ডিজিটাল অপশন রয়েছে।

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খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ফ্যামিলি আইডি খুঁজে পাওয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সহজ মাধ্যম-- রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের নিজস্ব পোর্টাল। এর জন্য আবেদনকারীকে নিচে দেওয়া ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে-- 

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খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

প্রথমে খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://food.wb.gov.in/-এ যেতে হবে।

 

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খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

হোমপেজে থাকা ‘Citizen’s Home’ (সিটিজেন’স হোম) নামক বিভাগে প্রবেশ করতে হবে।

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খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

এর ভেতরে থাকা ‘Enquiry’ (এনকোয়্যারি) অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে। 

 

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খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

সেখানে গেলেই পরিবারের ONORC (One Nation One Ration Card) নম্বর বা পারিবারিক আইডি জেনে নেওয়ার নির্দিষ্ট লিঙ্কটি পাওয়া যাবে।

 

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খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

এরপর ওই অংশে নিজের ডিজিটাল রেশন কার্ড নম্বর এবং স্ক্রিনে থাকা ক্যাপচা (Captcha) কোডটি সঠিকভাবে দিয়ে সাবমিট করলেই স্ক্রিনে ‘পারিবারিক আইডি’ বা ফ্যামিলি আইডি ভেসে উঠবে।

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২. ‘মেরা রেশন’ মোবাইল অ্যাপ

যারা ওয়েবসাইটের জটিলতায় যেতে চান না, তারা স্মার্টফোনের মাধ্যমেও এই আইডি সংগ্রহ করতে পারেন।

 

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২. ‘মেরা রেশন’ মোবাইল অ্যাপ

এর জন্য গুগল প্লে-স্টোর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের NIC-এর অধীনে থাকা ‘Mera Ration’ অ্যাপটি ইনস্টল করতে হবে।

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২. ‘মেরা রেশন’ মোবাইল অ্যাপ

অ্যাপটি খোলার পর ‘Manage Family Details’ অপশনে গিয়ে পরিবারের যেকোনও একজন সদস্যের আধার নম্বর দিতে হবে।

 

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২. ‘মেরা রেশন’ মোবাইল অ্যাপ

আধার নম্বর দিয়ে লগ-ইন করলেই স্ক্রিনে ওই পরিবারের সমস্ত সদস্যের বিস্তারিত তথ্যের (Details) পাশাপাশি ফ্যামিলি আইডিও অনায়াসে দেখা যাবে।

 

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কেন এই ফ্যামিলি আইডি এত গুরুত্বপূর্ণ?

অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনপত্র সফলভাবে জমা দেওয়ার জন্য এই ফ্যামিলি আইডি অত্যন্ত জরুরি। এই নম্বরটি ছাড়া কোনওভাবেই আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না। 

 

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কেন এই ফ্যামিলি আইডি এত গুরুত্বপূর্ণ?

অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করার সময় এই আইডি না দিলে বা ভুল দিলে পোর্টালটি বারবার ‘Error’ বা ত্রুটি দেখাচ্ছে, যার ফলে বহু আবেদনকারী শেষ মুহূর্তে ফর্ম জমা দিতে পারছেন না। অযথা সময় নষ্ট এড়াতে তাই ফর্ম পূরণের আগেই এটি জোগাড় করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

 

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অন্নপূর্ণা যোজনার অনলাইন আবেদন

এদিকে প্রকল্পটির আর্থিক সুবিধা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। শিশু ও নারী কল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের দাবি অনুযায়ী, 'আপনারা আগে ১০০০ টাকা, ১২০০ টাকা বা গত মাসে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত যা-ই পেয়ে থাকুন না কেন, আমাদের সরকারে এবার থেকে সরাসরি ৩,০০০ টাকা করে পাবেন। এর জন্য কোনও আইসিডিএস (ICDS) কেন্দ্র বা ডিএম (DM) অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।' সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা পৌঁছে যাবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

 

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আবেদন করার আগে হাতের কাছে কী কী রাখবেন

ফর্ম পূরণের সময় যাতে কোওরকম যান্ত্রিক গোলযোগ বা সমস্যার মুখে পড়তে না হয়, তার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে আবেদনকারীদের আগে থেকেই একটি তালিকা প্রস্তুত রাখা উচিত

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আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান ৫টি তথ্য ও নথি হল

১. নিজের ও পরিবারের ডিজিটাল রেশন কার্ড নম্বর।

২. আধার নম্বর।

৩. সচল মোবাইল নম্বর (ওটিপি ভেরিফিকেশনের জন্য)।

৪. অনলাইন থেকে সংগৃহীত নির্দিষ্ট ‘Family ID’।

৫. প্রয়োজনীয় সমস্ত নথির স্ক্যান কপি বা ডিজিটাল ফাইল।

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অন্নপূর্ণা যোজনার অনলাইন আবেদন

এই সমস্ত তথ্য ও গ্যাজেট আগে থেকে হাতের কাছে গুছিয়ে রাখলে কোনো রকম মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সাধারণ মানুষ অত্যন্ত মসৃণভাবে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলআপ সম্পন্ন করতে পারবেন।

 

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