/৪ অগাস্টেও পেলেন না অন্নপূর্ণার তৃতীয় কিস্তির ৩০০০ টাকা? ৬ কারণ থাকতে পারে; ঠান্ডা মাথায় জানুন, কী করলে টাকা ঢুকবে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: August Annapurna Yojana Payment Delay Help: অন্নপূর্ণা যোজনার অগাস্ট মাসের কিস্তি কি পেয়েছেন? অন্নপূর্ণার বরাদ্দ অর্থ সাধারণত দেওয়া হয় মাসের প্রথমে। এরপর ধীরে ধীরে জমা করা হয় নতুন উপভোক্তাদের টাকা। অগাস্টে অনেক আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখনও সেই টাকা জমা পড়েনি। স্বভাবতই একাংশের মধ্যে বাড়ছে সংশয়। কী করবেন এখন?
জুন-জুলাই মাসের পরে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের তৃতীয় কিস্তির ৩০০০ টাকার অপেক্ষায় রয়েছেন বাংলার লক্ষ লক্ষ মহিলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে অনেকেই অগাস্ট মাসের ৩০০০ টাকার কিস্তি পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। সাধারণত মাসের প্রথম সপ্তাহেই টাকা জমা হয় অ্যাকাউন্টে। কিন্তু ৪ অগাস্টেও অনেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা পৌঁছয়নি।
তাহলে? আপনি যদি এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদন করে থাকেন, এবং সেই টাকা যদি আপনার অ্যাকাউন্টে না পৌঁছয়, তবে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। জেনে নিন কেন বিলম্ব হতে পারে এবং এর সমাধানে কী কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে!
আপনার কি ডিবিটি লিংকে সমস্যা? আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) হয়তো অ্যাক্টিভেট করা নেই! আপনার ব্যাঙ্কের সঙ্গে হয়তো আধার লিঙ্ক (Unlinked Aadhaar) করানো নেই! আপনাতে তাহলে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি আপনার আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
হয়তো আপনার আবেদনে তথ্যের অমিল (Data Mismatch) রয়েছে। সম্ভবত আপনার আধার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং আবেদনপত্রে দেওয়া বিবরণে কোনও অসামঞ্জস্য রয়েছে। কিংবা এ-ও হতে পারে, ভেরিফিকেশন প্রসেস চলছে (Pending Verification)। আপনার আবেদন এখনও ভেরিফিকেশনের আওতাতেই রয়েছে।
হয়তো আপনার অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। হয়ত আপনার একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। কিংবা কোনও ডকুমেন্ট এরর (Document Errors) দেখা দিয়েছে, নথিপত্রের ত্রুটি আছে। সম্ভবত আবেদন প্রক্রিয়ার সময় ভুল বা অসম্পূর্ণ নথি জমা দিয়েছেন।
অথবা এমনও হতে পারে, আবেদনকারী হিসেবে আপনি হয়তো অযোগ্য (Disqualified)! অন্নপূর্ণা যোজনার শর্ত হয়তো আপনি পূরণ করছেন না।
আবেদন করার পরে আপনি এবার আপনার আবেদনের স্টেটাস দেখুন। সেখানে দুটি অপশন-- 'অনুমোদিত' (Apporoved), 'প্রত্যাখ্যাত' (Rejected)। 'অনুমোদিত' (Apporoved) মানে, আপনার আবেদন সফল এবং খুব শিগগিরই আপনি টাকা পাবেন। আর 'প্রত্যাখ্যাত' (Rejected) মানে, আপনাকে এই প্রকল্পের জন্য অযোগ্য গণ্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে আপনি বিডিও অফিসে আপিল করতে পারেন। সত্যি বলতে কী, সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হল, স্থানীয় প্রশাসনিক কার্যালয়ে গিয়ে অভিযোগ জানানো এবং সেই আবেদনের যাচাইয়ের স্টেটাস জেনে নেওয়া।