/অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন বাতিল কেন? উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হবে সমীক্ষা, বড় ঘোষণা মন্ত্রীর

Annapurna Yojana: এই প্রকল্পে অনেক যোগ্য মহিলা ৩ হাজার টাকা পাননি বলে রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ক্ষুব্ধ আবেদনকারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রশাসনিক সমীক্ষার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী মালতি রাভা রায়। বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরকে দিয়ে তদন্ত করিয়ে প্রকৃত যোগ্যদের এই টাকা দেওয়া হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য জুড়ে এখন অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে হইচই। কেউ ৩০০০ হাজার টাকা পেয়েছেন, আবার কেউ পাননি। এমনকী ফর্ম জমা দেওয়ার পরেও বহু মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের টাকা পৌঁছায়নি। এই কারণে রাজ্যজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ পুরভবনে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। তাঁরা পুরপ্রধানকে লক্ষ্য করে ডিম পর্যন্ত ছোঁড়েন।
এই গণবিক্ষোভের মুখে পড়ে গত রবিবার বড় ঘোষণা করেছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মহিলা, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মালতি রাভা রায়। তিনি মহিলাদের আশ্বস্ত করেছেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন, যাদের আবেদন বাতিল হয়েছে, প্রশাসনের প্রতিনিধিরা সরাসরি তাঁদের বাড়ি বাড়ি যাবেন।
সেখানে গিয়ে নতুন করে সমীক্ষা ও তথ্য যাচাই করা হবে। প্রকৃত যোগ্য কোনো উপভোক্তাকে এই সরকারি সুবিধা থেকে কোনোভাবেই বঞ্চিত করা হবে না।
গত ১ জুলাই ১ কোটিরও বেশি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের টাকা পাঠিয়েছে সরকার। এর আগে, গত ৩ জুন প্রথম দফায় ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৬৯ জন এই সুবিধা পেয়েছিলেন। এরপর ১ জুলাই দ্বিতীয় দফায় প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকে। প্রকল্পটির সূচনা পর্বে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে মন্ত্রী মালতি রাভা রায় প্রকল্পের নিয়মকানুন স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন।
তিনি জানিয়েছিলেন, যাঁরা স্থায়ী বা নিয়মিত সরকারি চাকরি করেন, সেই মহিলারা এই ভাতার আওতাভুক্ত হবেন না। নথিপত্র সঠিক থাকলে এবং যাচাই প্রক্রিয়ায় কোনো ভুল না থাকলে চিন্তার কারণ নেই। যোগ্য আবেদনকারীরা নিয়মিত এই অর্থ পাবেন।
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, মহিলাদের নীরব পরিশ্রমকে সম্মান জানাতেই সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। তবে সরকারি স্তরে তথ্য ঝাড়াইবাছাইয়ের পর এক বিপুল সংখ্যক আবেদন বাতিল হয়। জানা গিয়েছে, প্রায় ২৬ লক্ষ আবেদনপত্র অযোগ্য বলে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।
এদিকে আবেদন বাতিল হওয়া নিয়ে উপভোক্তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি চরমে উঠেছে। অনেক মহিলার দাবি, তাঁরা সমস্ত নিয়ম মেনেই আবেদন করেছিলেন। কেউ ১২-১৩ পাতার বিশদ ফর্ম পূরণ করেছেন, আবার কেউ অনলাইনে তথ্য জমা দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মন্ত্রী জানিয়েছেন, এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে খুব কম সময়ে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। এই কারণে যান্ত্রিক বা প্রশাসনিক স্তরে কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে।
ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের সঙ্গে মন্ত্রকের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। কেন এবং কী কারণে আবেদনগুলো 'রিজেক্ট' বা বাতিল হলো, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হবে। এই বিষয়ে তদন্ত করতে এসিডিও, বিডিও এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনের নামে কারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে। তবে মন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, প্রশাসনিক তদন্তে যাঁরা সত্যিই যোগ্য প্রমাণিত হবেন, তাঁদের প্রত্যেককেই অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আনা হবে।