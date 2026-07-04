/অন্নপূর্ণা যোজনার নতুন পোর্টাল! অযোগ্যদের দেখলেই বাদ দিতে পারবেন আপনিও? সরকারের বিরাট ঘোষণা

মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, 'নতুন পোর্টাল চালু হবে। ওই পোর্টালে ঢুকেই সাধারণ মানুষ জানতে পারবেন তাঁদের নির্দিষ্ট এলাকায় কারা কারা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন।'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত বুধবার দ্বিতীয় দফায় মহিলাদের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাঠানো হয়। এরপর থেকে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অনেকেই আবেদন করেও, তাদের কাছে টাকা পৌঁছাইনি।
মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ। তবে স্ক্রুটিনি বা যাচাইকরণের পর ২৬ লক্ষ আবেদনকারীর নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ফলে বর্তমানে রাজ্যের প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের টাকা সরাসরি ঢুকে গিয়েছে।
সেদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল।
তিনি বলেন, 'অন্নপূর্ণা যোজনার কাজ অত্যন্ত সফলভাবে চলছে। গত ৩ জুনে এই প্রকল্প চালু হওয়ার পরপরই যোগ্য উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে গিয়েছিল। আমাদের কাজ এখনও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে।'
মুখ্যসচিব জানান যে, প্রকল্পের পোর্টালটি এখনও খোলা রাখা হয়েছে এবং অনলাইন ও অফলাইন—উভয় মাধ্যমেই আবেদন প্রক্রিয়া সচল রয়েছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ব্লকে ব্লকে 'জনতা শিবির' করে এই প্রকল্পের ফর্ম নেওয়া হয়েছে। যোগ্যতা বা এলিজিবিলিটি অনুসারে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে, এনকোয়ারি অফিসার ও ডেটা ব্যাংকের মাধ্যমে সব দিক খতিয়ে দেখেই কাজ করা হচ্ছে।
প্রকল্পের স্বচ্ছতা আরও বাড়াতে রাজ্য প্রশাসন শীঘ্রই আর একটি নতুন পোর্টাল চালু করতে চলেছে বলে জানান মুখ্যসচিব। ওই নতুন পোর্টালে লগ-ইন করে সাধারণ মানুষ সহজেই জানতে পারবেন তাঁদের নির্দিষ্ট এলাকায় ঠিক কারা কারা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন।
অর্থাৎ, উপভোক্তাদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ্যেই রাখা হবে। এর পাশাপাশি, তালিকায় যদি এমন কোনও ব্যক্তির নাম থাকে যিনি এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন বলে মনে হয়, তবে যে কেউ সেই বিষয়ে সরাসরি আপত্তি বা অভিযোগ জানাতে পারবেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫ দিন থেকে ১ মাসের মধ্যে ওই অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যসচিব।