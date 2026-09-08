/নভেম্বর-ডিসেম্বরের অন্নপূর্ণা নিয়ে বড় আপডেট! কারা পাবেন অগ্রাধিকার? সেপ্টেম্বরের কিস্তির পর নতুন আবেদন কীভাবে?

Annapurna Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনার সেপ্টেম্বর কিস্তির অপেক্ষায় আবেদনকারীরা। বিজেপি সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প অন্নপূর্ণা যোজনা। এই প্রকল্পে যোগ্য মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ডিবিটির মাধ্যমে ৩০০০ টাকা ট্রান্সফার হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নভেম্বর-ডিসেম্বরের অন্নপূর্ণা নিয়ে বড় আপডেট। জানা যাচ্ছে, নভেম্বর-ডিসেম্বরে জনকল্যাণ শিবিরে ফের অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন করার সুযোগ আসছে।
নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরে ফের জনকল্যাণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে বলে খবর। পঞ্চায়েত এবং পুরসভার ওয়ার্ড স্তরে দু’দিনের এই শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানেই আবার অন্নপূ্র্ণার আবেদন করার সুযোগ আসছে বলে খবর।
তবে এখনও, নভেম্বর-ডিসেম্বরের শিবিরের দিন, আবেদন করার পদ্ধতি ও আবেদনকারীদের কী নিয়ম হবে, তা এখনও বিস্তারিতভাবে জানানো হয়নি।
সেইসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, পুরনো ওয়েটিং লিস্টের কী হবে? পুরনো ওয়েটিং লিস্ট কি বাতিল হয়ে যাবে? এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পুরনো কোনও ওয়েটিং লিস্ট আর থাকবে না।
যাঁরা এখন আবেদন করছেন, তাঁদের আবেদন যাচাই করেই তার ভিত্তিতে নতুন তালিকা তৈরি করা হবে। কোনও পুরনো ওয়েটিং লিস্ট আর গ্রাহ্য হবে না।
প্রসঙ্গত, অগাস্টের যাচাইপর্বে প্রায় ১৭ লক্ষ অন্নপূর্ণা আবেদন বাতিল হয়েছিল। এখন যাদের আবেদন বাতিল হয়েছিল তাদের পুনরায় আবেদনের সুযোগ ও নথি যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকছে, একথা আগেই সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল।
এবার নভেম্বর-ডিসেম্বরের আবেদনে যে যে মহিলারা অগ্রাধিকার পেতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে, তাঁরা হলেন আগের দফায় যাঁরা আবেদন করতে পারেনি বা আগের আবেদন থেকে সুবিধা পাননি, এবার ফের আবেদন করতে চান। সেইসঙ্গে রয়েছেন সেইসব মেয়ে মহিলারাও, যাঁরা নতুন করে প্রকল্পের যোগ্য হয়েছেন।
এখন দেখার নভেম্বর-ডিসেম্বরে কবে কোথায় জনকল্যাণ শিবির হয় ও অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনের জন্য কী নতুন নিয়ম লাগু হয়।