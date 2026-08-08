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অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বিরাট আপডেট: সেপ্টেম্বরেও অনেক দেরি হবে টাকা ঢুকতে, কেন? পুজোর মাস অক্টোবরে কবে পাবেন ৩০০০ টাকা? জেনে নিন সঠিক ডেট

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 08, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:33 PM IST

Anapurna Yojana: রাজ্যের অন্নপূর্ণা যোজনা (অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার) নিয়ে আবেদনকারীদের মধ্যে বিগত কয়েক দিন ধরে তৈরি হওয়া উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির অবসান ঘটল। জুন ও জুলাই মাসে মাসের শুরুতেই বহু যোগ্য আবেদনকারীর অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পৌঁছে গেলেও, অগাস্ট মাসের প্রথম কয়েক দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর টাকা না মেলায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। তবে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রকল্পের সঠিক সূচি ও বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

অগাস্টের টাকা কবে পাবেন?1/14

অগাস্টের টাকা কবে পাবেন?

আগামী ১৭ অগাস্ট থেকে পুনরায় যোগ্য উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের অর্থ পাঠানো শুরু হবে। সব তথ্য যাচাই করার পর নিয়ম মেনে সরকারি অর্থ বিতরণ করা হবে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। 

 

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর2/14

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর

কেবল অগাস্ট মাসই নয়, আগামী সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে টাকা ঢোকার সময়সূচি এবং আবেদনপত্র যাচাইকরণের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

 

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা?3/14

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা?

অগাস্ট মাসে কবে এবং কারা পাবেন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা?

অগাস্ট মাসের ১৭ তারিখ থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার প্রথম কিস্তি বা বকেয়া টাকা সরাসরি আবেদনকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হতে শুরু করবে।

অগাস্ট মাসে যাঁরা ৩,০০০ টাকা পাবেন:

পূর্ববর্তী উপভোক্তা: যাঁরা জুন এবং জুলাই মাসে সফলভাবে টাকা পেয়েছেন, তাঁরা ১৭ অগাস্ট থেকে অগাস্ট মাসের অর্থ পাবেন।

নতুন আবেদনকারী (১০ জুলাই পর্যন্ত):4/14

নতুন আবেদনকারী (১০ জুলাই পর্যন্ত):

নতুন আবেদনকারীদের মধ্যে যাঁরা চলতি বছরের ১০ জুলাই বা তার আগে আবেদন জমা দিয়েছেন এবং যাঁদের নথিপত্রে ভেরিফিকেশনের পর কোনও ত্রুটি মেলেনি, তাঁদের অ্যাকাউন্টেও ১৭ অগাস্ট থেকেই ৩,০০০ টাকা ঢোকা শুরু হবে।

 

কারা অগাস্টে টাকা পাবেন না এবং তাঁদের টাকা কবে আসবে?5/14

কারা অগাস্টে টাকা পাবেন না এবং তাঁদের টাকা কবে আসবে?

সকল আবেদনকারী অগাস্ট মাসে টাকা পাবেন না। যাঁদের আবেদন যাচাইকরণ বা ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া এখনও বাকি রয়েছে, তাঁদের টাকা পেতে কিছুটা বিলম্ব হবে। 

 

১১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাইয়ের আবেদনকারী: 6/14

১১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাইয়ের আবেদনকারী:

যে সমস্ত মহিলা ১১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের তথ্য এখনও ঝাড়াই-বাছাই পর্যায়ে রয়েছে। ফলে তাঁরা অগাস্ট মাসে এই টাকা পাবেন না।

 

টাকা পাওয়ার সময়সীমা: 7/14

টাকা পাওয়ার সময়সীমা:

এই সময়ের আবেদনকারীদের ভেরিফিকেশন ও নথি যাচাই পর্ব শেষ হলে, তাঁদের পাওনা টাকা আগামী সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।

 

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস থেকে প্রকল্পের নিয়মিত সময়সূচি8/14

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস থেকে প্রকল্পের নিয়মিত সময়সূচি

ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তির কারণে সেপ্টেম্বর মাসেও নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কিছুটা দেরিতে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা মিলবে।

 

সেপ্টেম্বর মাসের আপডেট: 9/14

সেপ্টেম্বর মাসের আপডেট:

সেপ্টেম্বর মাসেও আবেদনপত্র ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ চালু থাকবে। আধিকারিকেরা খতিয়ে দেখছেন আবেদনকারীর তথ্যে কোনও ভুল আছে কি না এবং তিনি সমস্ত সরকারি মানদণ্ড পূরণ করছেন কি না। ফলে সেপ্টেম্বর মাসেও দ্বিতীয় সপ্তাহ বা ভেরিফিকেশন শেষ হওয়া সাপেক্ষে টাকা পাঠানো হবে।

 

অক্টোবর মাস থেকে স্থায়ী সূচি:10/14

অক্টোবর মাস থেকে স্থায়ী সূচি:

অক্টোবর মাস থেকে এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য তৈরি হয়ে যাবে। ঘোষণা করা হয়েছে, অক্টোবর মাস থেকে প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিয়মিতভাবে সকল যোগ্য মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩,০০০ টাকা জমা হয়ে যাবে।

 

ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া ও আবেদনপত্রের পরিসংখ্যান11/14

ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া ও আবেদনপত্রের পরিসংখ্যান

বর্তমানে এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে প্রশাসন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করছে।

বিবরণ                                              তথ্য মোট জমা পড়া আবেদন                        ২ কোটি ১৬ লক্ষ অগাস্টে টাকা পাওয়ার আবেদনের সীমা   ১০ জুলাই পর্যন্ত জমা পড়া আবেদন

প্রক্রিয়াকরণাধীন আবেদনের সীমা          ১১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত জমা পড়া আবেদন

ভেরিফিকেশনের মূল ভিত্তি                   নথির সত্যতা ও আবেদনকারীর যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ

২ কোটি ১৬ লক্ষ আবেদনকারী12/14

২ কোটি ১৬ লক্ষ আবেদনকারী

বর্তমানে ২ কোটি ১৬ লক্ষ আবেদনের বিশাল অংশের ভেরিফিকেশন কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আধিকারিকদের লক্ষ্য, চলতি মাসের মধ্যেই প্রক্রিয়াধীন বাকি আবেদনগুলোর প্রাথমিক বাছাই পর্ব শেষ করে পরবর্তী ধাপ চালু করা।

 

ভুয়ো খবর ও গুজবে কান না দেওয়ার নির্দেশ13/14

ভুয়ো খবর ও গুজবে কান না দেওয়ার নির্দেশ

সামাজিক মাধ্যমে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে নানাবিধ অপপ্রচার ও ভুয়ো খবর ছড়ানোর বিষয়ে আবেদনকারীদের সতর্ক করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নিয়মমাফিক যাচাই প্রক্রিয়া চলার কারণেই এই সাময়িক বিলম্ব। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা 14/14

অন্নপূর্ণা যোজনা

অন্নপূর্ণা যোজনা একটি স্থায়ী সরকারি উদ্যোগ এবং কোনও যোগ্য উপভোক্তাই তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন না। বিভ্রান্তি এড়াতে সামাজিক মাধ্যমের গুজবে কান না দিয়ে কেবল সরকারি নির্দেশিকা ও বিজ্ঞপ্তির ওপর ভরসা রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

TAGS:
Annapurna Yojana
Annapurna Bhandar
West Bengal Annapurna Scheme
Annapurna Yojana August Payment Date
Annapurna ₹3000 Installment

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