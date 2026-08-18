২০ থেকে চালু অন্নপূর্ণা পোর্টাল! যাঁরা টাকা পাননি, সেইসব আবেদনকারীদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা- 'গ্রুপ' খোলার নির্দেশ

Annapurna Yojana Portal: সোমবারই তৃতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া শুরুর ঘোষণা করে মন্ত্রী সুমনা সরকার স্পষ্ট জানান, “১১ জুলাই থেকে যে আবেদন জমা পড়েছে তার কাজ চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ৩১ জুলাই পর্যন্ত জমা পড়া আবেদনের যাচাইয়ের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর অন্নপূর্ণা যোজনার ফ্রম জমা নেওয়া হবে না।” এরপরই এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অন্নপূর্ণা যোজনার পোর্টাল নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন। অয়ন ঘোষালের প্রতিবেদন।
২০ অগাস্ট থেকে চালু হচ্ছে অন্নপূর্ণা যোজনার অভিযোগ পোর্টাল। যাঁরা টাকা পেলেন না, সেইসব আবেদনকারীদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বড় পরামর্শ।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, "২০ অগাস্ট থেকে পোর্টাল চালু হচ্ছে। আবেদন করেও পাননি, তারা আবেদন করুন। আবার ভুল নাম ঢুকে গিয়েছে মনে করলে, পোর্টালে অভিযোগ জানান।"
অন্নপূর্ণার টাকা পেতে সমস্যা হলে মুখ্যমন্ত্রীর আরও পরামর্শ, "টেকনিক্যাল সমস্যা হলে স্থানীয় মহিলা মোর্চার সাহায্য নিন। নিজের ওয়ার্ডে 'অন্নপূর্ণা গ্রুপ' তৈরি করুন। একজন অন্নপূর্ণা পেলে যিনি পেলেন না তাকে সমস্ত রকমভাবে গাইড করুন।"
এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও একবার স্পষ্ট করে দেন, "মা অন্নপূর্ণার নামে এই যোজনার প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। উত্তর কলকাতায় জমা পড়া মোট ফর্মের মধ্যে ৭৩ হাজার ৮১১ জনের অর্থ প্রদান শুরু হয়ে গিয়েছে।"
মুখ্যমন্ত্রী বলেন,"আগের লক্ষ্মীর ভান্ডারের তালিকায় পুরুষ ঢুকে গিয়েছিল। ভারতীয় নয় এরকম নাগরিক ঢুকে ছিল। সরকারি টাকা নয়ছয় করব না বলে আমরা স্ক্রুটিনি করেছি।"
মাত্র ৩ মাসের সরকারে জুন মাসে ২৮ লক্ষ মহিলা। তারপর জুলাইয়ে ১ কোটি ১৯ লক্ষ মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে বলেও এদিন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট ঘোষণা, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আয়ের কিছু শর্ত মেনে মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের মহিলাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে সরকার পাশে আছে।