/অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নিয়ে বড় আপডেট, আজই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৩০০০! কারা বাদ? জেনে নিন নিয়ম

Annapurna Yojana: নতুন করে আরও ১০ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অন্নপূর্ণা যোজনা দিবস অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে এই সমস্ত মহিলার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।
প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে, এই বিশেষ দিনেই অন্নপূর্ণা যোজনার চতুর্থ কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু হচ্ছে।
অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের জন্য বড় আপডেট। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ৩,০০০ টাকার কিস্তি যোগ্য মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার। DBT-এর মাধ্যমে সরাসরি টাকা পৌঁছবে।
সেপ্টেম্বরের কিস্তিতে নতুন করে প্রায় ১০ লক্ষ মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় যুক্ত হয়েছেন বলে সরকারি তথ্য উদ্ধৃত করে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। ফলে এই দফায় মোট প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ মহিলা ৩,০০০ টাকা করে পেতে পারেন।
অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা Direct Benefit Transfer বা DBT-এর মাধ্যমে সরাসরি উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য ঠিকভাবে সংযুক্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ।
নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন। স্থায়ী সরকারি চাকরি, নিয়মিত সরকারি বেতন বা পেনশন পাওয়া এবং আয়করদাতাদের ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য নয়।
আধার, পরিচয়পত্র ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নাম বা জন্মতারিখের গরমিল, DBT সংযোগ না থাকা কিংবা তথ্য যাচাই অসম্পূর্ণ থাকলে টাকা আটকে যেতে পারে। প্রায় ১৭ লক্ষ অ্যাকাউন্টে তথ্যগত সমস্যা থাকার কথা বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে।
যোগ্য হয়েও টাকা না ঢুকলে প্রথমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আধার-লিঙ্ক ও DBT স্ট্যাটাস যাচাই করুন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন ও স্ট্যাটাস দেখার জন্য socialregistry.wb.gov.in পোর্টাল ব্যবহার করা যায়।