/১৫ নয়, এই দিনে ঢুকবে অন্নপূর্ণার সেপ্টেম্বরের ৩০০০ টাকা? টাকা না পেলে ফোন করুন এই নাম্বারে

Annapurna Yojana: বিজেপি সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট অন্নপূর্ণা যোজনা। এই প্রকল্পে ভাতার টাকা যেমন বাড়িয়েছে সরকার, তেমনই নিয়মেও কড়াকড়ি এনেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সেপ্টেম্বর মাস পড়তেই কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্নপূর্ণা ভান্ডারের চতুর্থ কিস্তির টাকা ঢোকার কথা এই মাসে। কিন্তু কবে ঢুকবে টাকা? তা নিয়ে এক প্রশ্নচিহ্ন উঠেছে। কেন? কী বিষয়ে? সেই সংক্রান্ত এক বড় আপডেট সামনে এসেছে।
সেপ্টেম্বরের কিস্তি নিয়ে সরকারের তরফে আগেই যে লক্ষ্যমাত্রার কথা জানানো হয়েছিল, তা হল ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যোগ্য উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে রাজ্যজুড়ে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’ পালন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন।
যারপরই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি ১৫ নয়, ১৭ সেপ্টেম্বর অন্নপূর্ণা দিবসের দিন অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৩০০০ টাকা? উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই ১৭ সেপ্টেম্বর ‘অন্নপূর্ণা দিবসে’ কলকাতায় প্রায় ১ লক্ষ উপভোক্তাকে নিয়ে বিশেষ কর্মসূচির পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়েছে সরকারের তরফে। আর তাতেই মানুষের মনে নানাবিধ প্রশ্ন, কৌতূহল তুঙ্গে।
প্রসঙ্গত, বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তার তালিকায় রয়েছেন। অগস্টে তৃতীয় কিস্তির সময় মোট ১.৮ কোটি আবেদনের মধ্যে প্রায় ১.৬২ কোটি আবেদনের ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছিল। ১৭ লাখ আবেদন বাতিল হয় বলে খবর।
তবে যাদের আবেদন বাতিল হয়, তাদের আবার পুনরায় আবেদনের কথা বলা হয়। যদিও এখনও, সেপ্টেম্বরের অন্নপূর্ণার টাকা ১৫-র জায়গায় অন্নপূর্ণা দিবস ১৭ সেপ্টেম্বর দেওয়া হবে কিনা, সেই নিয়ে এখনও সরকারি তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি।
তবে অন্নপূর্ণা দিবসে আবার নতুন করে এই প্রকল্প নিয়ে কোনও নতুন ঘোষণা করা হয় কিনা, উপভোক্তাদের জন্য কোনও নতুন নিয়ম ঘোষণা করা হয় কিনা, সেদিকে নজর থাকবে সবারই। সেইসঙ্গে সেপ্টেম্বরের কিস্তির ক্ষেত্রে আবেদনের ক্লেইম অ্যান্ড রিজেকশন নিয়েও কোনও বার্তা থাকে কিনা, সেটাও নজরে থাকবে সবার।
উল্লেখ্য, অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ জানানোর জন্য সরকারের তরফে একটি হেল্পলাইন নাম্বারও রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকরা যাতে সমস্যায় না পড়েন, সেই কারণেই হেল্পলাইন চালু করেছে নবান্ন। রাজ্য সরকারের এই হেল্পলাইন নম্বর:- 8282082820।
সোম থেকে শনি, সকাল ৯টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত এই নাম্বারে ফোন করে অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত বিষয়ে এখানে জানানো যেতে পারে। এছাড়া ই-মেইলের মাধ্যমেও অভিযোগ জানানো যেতে পারে। মেইল করতে হবে-asap@wb.gov.in-এ।