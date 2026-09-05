/যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কারা পাবেন না সেপ্টেম্বরে অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? এখনই জেনে নিন বড় খবর

Annapurna Yojana: সেপ্টেম্বর মাসেই রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢুকতে চলেছে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র মাসিক ৩,০০০ টাকা। এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে এই আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা বলেছে প্রশাসন। তবে বহু মহিলার যাবতীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই মাসের কিস্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কিন্তু কেন? যোগ্য হয়েও কারা পাবেন না সেপ্টেম্বরের অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা?
সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে, গত ১১ জুলাইয়ের পর যাঁরা নতুন করে আবেদন জমা দিয়েছেন, তাঁদের নথিপত্র যাচাই বা ভেরিফিকেশনের কাজ এখনও শেষ হয়নি।
আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। ফলে এই সময়ের মধ্যে যাচাই সম্পন্ন না হলে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার সম্ভাবনা কম।
চলতি মাসে মোট কতজন মহিলা চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভাতা পাবেন, তা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি সরকার।
প্রশাসনের তরফে আবেদনকারীদের সতর্ক করে জানানো হয়েছে, তথ্যের সামান্য ভুলে আবেদনপত্র বাতিল বা স্থগিত হতে পারে।
যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মূলত পাঁচটি ভুলের কারণে আবেদনকারীরা ৩,০০০ টাকা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন:
ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ড সঠিকভাবে সংযুক্ত (Link) না থাকলে সরকারি সহায়তার অর্থ অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে না।
সরকারি ভাতার টাকা সরাসরি পাঠানোর জন্য অ্যাকাউন্টে ‘ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার’ বা ডিবিটি (DBT) সক্রিয় থাকা বাধ্যতামূলক। অ্যাকাউন্ট চালু থাকলেও ডিবিটি অপশনটি চালু না থাকলে অর্থ স্থানান্তর ব্যর্থ হয়।
ব্যাংকে বা আবেদনপত্রে যদি ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়া অসমাপ্ত থাকে, তবে সরকারি ছাড়পত্র মিলবে না। অনেক ক্ষেত্রে পুরনো তথ্য আপডেট না থাকলেও এই জটিলতা তৈরি হয়।
আবেদনের সময় জমা দেওয়া তথ্যের সঙ্গে আধার নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর কিংবা ব্যাংকের আইএফএসসি (IFSC) কোডের বানানে বা সংখ্যায় সামান্য অসঙ্গতি থাকলে আবেদন আটকে যায়।
অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড পুরোপুরি পূরণ না হলে বা প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য নথি অস্পষ্ট থাকলে ভেরিফিকেশনের পর আবেদন বাতিল হয়ে যেতে পারে।
মূলত নথিপত্র যাচাইয়ের প্রক্রিয়া এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে অনেকের টাকা আটকে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
যে সকল আবেদনকারী এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পের টাকা পাননি, তাঁদের দ্রুত আবেদনের স্ট্যাটাস (Status) পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
আবেদনে কোনও ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট পোর্টালে গিয়ে বা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সংশোধন করিয়ে নিতে হবে।
নথিপত্র সম্পূর্ণ ও নির্ভুলভাবে যাচাই হয়ে গেলেই পরবর্তী পর্যায়ের কিস্তির টাকা সরাসরি উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।