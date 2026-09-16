/সেপ্টেম্বরে কোন তারিখ ঢুকবে অন্নপূর্ণার কড়কড়ে ৩০০০ টাকা? এবারের কিস্তির সঙ্গে পিএম মোদীর কী স্পেশাল যোগ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সেপ্টেম্বরেও অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা ঢুকবে যোগ্যদের অ্যাকাউন্টে। যাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আধার লিংক আছে, তাঁরা এই টাকা পাবেন। স্কিমটির আওতায় ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী মহিলারা উপকৃত হবেন।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই বলেছিলেন, "প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনাদের কারও কাছে যেতে হবে না।" সরকার ঘোষণা করেছে, রাজ্য়ের এই আর্থিক সহায়তা স্কিমের টাকা যথারীতি যোগ্যদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে।
সকলেই নিশ্চয়ই এতদিনে জেনে গিয়েছেন, ডিরেক্ট বেনেফিট সিস্টেম বা ডিবিটি-র মাধ্যমে পেমেন্ট হয়।
আগামীকালই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৭ সেপ্টেম্বর। এদিনই অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা ঢুকবে।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, আধার-লিংকড ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যথারীতি অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকবে।
প্রসঙ্গত, এবারের অন্নপূর্ণার কিস্তির টাকা প্রাপ্তির দিনটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। রাজ্য দিনটি অন্নপূর্ণাদিবস হিসেবে উদযাপন করবে বলে জানিয়েছে।
বিজেপি প্রেসিডেন্ট নিতিন নবীন আবেদন জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁর সুস্থ শরীর ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ঘরে একটি দিয়া জ্বালান। এটি 'আশীর্বাদ কা দিয়া ক্যাম্পেনে'রই অংশ।
প্রসঙ্গত, শুভেন্দু আগেই জানিয়েছিলেন, সেপ্টেম্বর মাস থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকবে আরও আগে। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার হয়ে যাবে টাকা। তিনি বলেন, "প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনাদের কারও কাছে যেতে হবে না।" শুধু তাই নয়, মহিলাদের নগদ অর্থ হস্তান্তর প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪৮,০০০ কোটি টাকা করা হবে বলেও জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।