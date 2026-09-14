/অন্নপূর্ণায় যাঁদের আবেদন বাতিল হয়েছে, তাঁরা কি সেপ্টেম্বরেই ৩০০০ টাকা পাবেন? নবান্নের বড় আপডেট

Annapurna Yojana: রাজ্যের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে চালু হওয়া ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ নিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অগস্ট মাসের কিস্তির পর এবার সেপ্টেম্বর মাসের ৩,০০০ টাকার অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ উপভোক্তা। সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে যোগ্য প্রাপকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি সেপ্টেম্বর মাসের ৩,০০০ টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে ওই দিনটিকে রাজ্যজুড়ে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি যোগ্য মহিলাদের এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
গত তিন মাস ধরে এই প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে সরকার এবং অগস্ট মাসেই প্রায় ১ কোটি ৪৮ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।
যাঁদের নথিপত্র সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) সক্রিয় রয়েছে, তাঁদের অ্যাকাউন্টে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত ৩,০০০ টাকা সরাসরি জমা পড়বে।
সরকারি হিসেব অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৭ লক্ষ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হয়েছে।
পরিচয়পত্রের সঙ্গে নামের বানান, জন্মতারিখ বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথিতে গরমিল থাকার কারণে বহু আবেদন বাতিল বা স্থগিত হয়ে রয়েছে।
এছাড়া যাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার বা ডিবিটি (DBT) লিঙ্ক করা নেই, তাঁরাও টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখে পড়েছেন।
যাঁদের আবেদন বাতিল হয়েছে, তাঁরা কবে আবার আবেদন করতে পারবেন?
যাঁদের আবেদন ত্রুটির কারণে বাতিল হয়েছে কিংবা যাঁরা প্রথম দফায় কোনও কারণে আবেদন করতে পারেননি, তাঁদের হতাশ হওয়ার কারণ নেই।
তাঁদের জন্য বড় স্বস্তির খবর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে রাজ্যজুড়ে ফের আয়োজিত হতে চলেছে ‘জনকল্যাণ শিবির’।
যাঁদের আবেদন ভুল তথ্যের জন্য বাতিল হয়েছে, তাঁরা ওই শিবিরে গিয়ে নথিপত্র সংশোধন করে নতুন করে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।
পাশাপাশি, যোগ্য অথচ এখনও নাম নথিভুক্ত করতে পারেননি এমন মহিলারাও অন্নপূর্ণা যোজনা ও অন্যান্য সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য এই শিবির থেকেই নতুন করে আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
সব মিলিয়ে, নথিপত্র ঠিক থাকলে ১৭ সেপ্টেম্বরই মিলবে ৩ হাজার টাকার কিস্তি।
আর যাঁদের আবেদন বাতিল হয়েছে, তাঁরা নভেম্বর-ডিসেম্বরের জনকল্যাণ শিবির থেকেই ফের আবেদন করে এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন।