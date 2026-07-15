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কারা পাবেন অগাস্ট মাসের অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা? স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী: বাতিল আবেদনকারীদের জন্যও এল সুখবর

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 15, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:36 PM IST

Annapurna Yojona: রাজ্যে বর্তমানে অন্যতম চর্চিত এবং জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্প হল ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ (Annapurna Yojana)। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পূর্ববর্তী ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের পরিবর্তে চালু হওয়া এই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নিয়ে রাজ্যের মহিলাদের মধ্যে উদ্দীপনা তুঙ্গে। এই প্রকল্পের আওতায় ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী যোগ্য মহিলারা প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছে। এবার অপেক্ষা তৃতীয় কিস্তির। তবে তার আগে রাজ্যজুড়ে চলছে জোরকদমে ভেরিফিকেশন বা আবেদনপত্র যাচাইয়ের কাজ। ১৫ জুলাই থেকে সরকারি ওয়েবসাইটে আবেদনের নতুন স্ট্যাটাস আপলোড করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যাচাই প্রক্রিয়ার পর অগাস্ট মাসে কারা পাবেন ৩ হাজার টাকা? জানুন বিস্তারিত...

 

অগাস্ট মাসে কারা পাবেন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা?1/17

অগাস্ট মাসে কারা পাবেন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা?

প্রকল্পের তৃতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে আগামী অগাস্ট মাসে। তবে তার আগে রাজ্য জুড়ে যে ব্যাপক ভেরিফিকেশন চলছে, তার ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে কারা এই কিস্তির টাকা পাবেন।

যাদের আবেদন 'গৃহীত' বা 'অ্যাপ্রুভড'2/17

যাদের আবেদন 'গৃহীত' বা 'অ্যাপ্রুভড'

যেসব মহিলার আবেদনপত্র ইতোমধ্যেই যাচাইয়ের পর সফলভাবে গৃহীত হয়েছে, তারা কোনও বাধা ছাড়াই অগাস্ট মাসে তৃতীয় কিস্তির টাকা পাবেন।

 

‘আন্ডার এনকোয়ারি’3/17

‘আন্ডার এনকোয়ারি’

যাদের স্ট্যাটাস এতদিন ‘আন্ডার এনকোয়ারি’ (Under Enquiry) বা ‘রিজেকটেড’ (Rejected) দেখাচ্ছিল, তাদের জন্য বড় সুযোগ রয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাতিল হওয়া আবেদনগুলো পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে। 

স্ট্যাটাস পরিবর্তন হওয়া আবেদনকারী4/17

স্ট্যাটাস পরিবর্তন হওয়া আবেদনকারী

যদি আবেদনকারীর জমা দেওয়া নথিপত্র সম্পূর্ণ ঠিক থাকে, তবে তাদের স্ট্যাটাস বদলে ‘গৃহীত’ হতে পারে এবং তারাও অগাস্টের কিস্তির টাকা পেয়ে যাবেন।

 

শুধুমাত্র 'যোগ্য' উপভোক্তা5/17

শুধুমাত্র 'যোগ্য' উপভোক্তা

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন, বর্ণ, ধর্ম বা রাজনৈতিক পরিচয় নয়, শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। নথিতে কোনো ভুল না থাকলে প্রকৃত প্রাপকরা অবশ্যই টাকা পাবেন। তবে কোনো অযোগ্য আবেদনকারী চিহ্নিত হলে তাকে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।

 

কীভাবে ঘরে বসে জানবেন আপনার আবেদনের স্ট্যাটাস?6/17

কীভাবে ঘরে বসে জানবেন আপনার আবেদনের স্ট্যাটাস?

আবেদন গৃহীত হয়েছে, বাতিল হয়েছে নাকি পেমেন্ট আটকে গেছে-- তা এখন সাধারণ মানুষ নিজেই সরকারি ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করতে পারবেন। প্রক্রিয়াটি নিচে দেওয়া হল

অফিশিয়াল ওয়েবসাইট7/17

অফিশিয়াল ওয়েবসাইট

প্রথমে অফিশিয়াল ওয়েবসাইট https://socialregistry.wb.gov.in/-এ যান।

হোমপেজ8/17

হোমপেজ

হোমপেজে থাকা ‘সিটিজেন/ ফ্যামিলি লগইন’ (Citizen/ Family Login) সেকশনে ক্লিক করুন।

 

নিজস্ব জেলা 9/17

নিজস্ব জেলা

এরপর আপনার নিজস্ব জেলা নির্বাচন করুন এবং আবেদনের সময় যে মোবাইল নম্বরটি দিয়েছিলেন, সেটি লিখুন।

 

ক্যাপচা10/17

ক্যাপচা

স্ক্রিনে থাকা ক্যাপচা (Captcha) কোডটি সঠিকভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন।

আবেদনের বর্তমান স্ট্যাটাস11/17

আবেদনের বর্তমান স্ট্যাটাস

আপনার মোবাইলে একটি ওটিপি (OTP) আসবে, সেটি নির্দিষ্ট বক্সে দিয়ে লগইন করলেই আপনার আবেদনের বর্তমান স্ট্যাটাস স্ক্রিনে ভেসে উঠবে।

 

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী12/17

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

প্রকল্পের টাকা পাওয়া নিয়ে রাজ্যে তৈরি হওয়া উত্তেজনার মাঝে উপভোক্তাদের আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা13/17

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

তিনি জানিয়েছেন, 'অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকছে, এটা নিয়ে গেল গেল রব তোলার কোনও দরকার নেই। সবাই টাকা পাবেন।'

১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলা14/17

১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলা

পূর্ববর্তী সরকারের সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, যেখানে আগে ৫০০ টাকার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো, সেখানে নতুন সরকার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলার কাছে টাকা পৌঁছে দিয়েছে।

 

১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলা15/17

১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলা

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, এই ভেরিফিকেশন বা যাচাইকরণ প্রক্রিয়া আগামী ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে। 

 

৩৫ থেকে ৪০ হাজার মহিলা16/17

৩৫ থেকে ৪০ হাজার মহিলা

প্রতি বিধানসভায় গড়ে ইতিমধ্যে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার মহিলা টাকা পাচ্ছেন। যাচাইকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলে বাকি থাকা সমস্ত যোগ্য ও প্রকৃত প্রাপকদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। 

 

নিজেদের প্রাপ্য টাকা 17/17

নিজেদের প্রাপ্য টাকা

ফলে যাদের টাকা পেতে দেরি হচ্ছে বা স্ট্যাটাসে সমস্যা দেখাচ্ছে, তাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই; সঠিক নথির ভিত্তিতে প্রত্যেকেই নিজেদের প্রাপ্য টাকা পেয়ে যাবেন।

TAGS:
Annapurna Yojana
west bengal government
Annapurna Bhandar
status check
Suvendu Adhikari
financial assistance
Women empowerment
West Bengal Schemes

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