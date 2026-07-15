/কারা পাবেন অগাস্ট মাসের অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা? স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী: বাতিল আবেদনকারীদের জন্যও এল সুখবর

Annapurna Yojona: রাজ্যে বর্তমানে অন্যতম চর্চিত এবং জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্প হল ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ (Annapurna Yojana)। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পূর্ববর্তী ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের পরিবর্তে চালু হওয়া এই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নিয়ে রাজ্যের মহিলাদের মধ্যে উদ্দীপনা তুঙ্গে। এই প্রকল্পের আওতায় ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী যোগ্য মহিলারা প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছে। এবার অপেক্ষা তৃতীয় কিস্তির। তবে তার আগে রাজ্যজুড়ে চলছে জোরকদমে ভেরিফিকেশন বা আবেদনপত্র যাচাইয়ের কাজ। ১৫ জুলাই থেকে সরকারি ওয়েবসাইটে আবেদনের নতুন স্ট্যাটাস আপলোড করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যাচাই প্রক্রিয়ার পর অগাস্ট মাসে কারা পাবেন ৩ হাজার টাকা? জানুন বিস্তারিত...
প্রকল্পের তৃতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে আগামী অগাস্ট মাসে। তবে তার আগে রাজ্য জুড়ে যে ব্যাপক ভেরিফিকেশন চলছে, তার ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে কারা এই কিস্তির টাকা পাবেন।
যেসব মহিলার আবেদনপত্র ইতোমধ্যেই যাচাইয়ের পর সফলভাবে গৃহীত হয়েছে, তারা কোনও বাধা ছাড়াই অগাস্ট মাসে তৃতীয় কিস্তির টাকা পাবেন।
যাদের স্ট্যাটাস এতদিন ‘আন্ডার এনকোয়ারি’ (Under Enquiry) বা ‘রিজেকটেড’ (Rejected) দেখাচ্ছিল, তাদের জন্য বড় সুযোগ রয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বাতিল হওয়া আবেদনগুলো পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে।
যদি আবেদনকারীর জমা দেওয়া নথিপত্র সম্পূর্ণ ঠিক থাকে, তবে তাদের স্ট্যাটাস বদলে ‘গৃহীত’ হতে পারে এবং তারাও অগাস্টের কিস্তির টাকা পেয়ে যাবেন।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন, বর্ণ, ধর্ম বা রাজনৈতিক পরিচয় নয়, শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। নথিতে কোনো ভুল না থাকলে প্রকৃত প্রাপকরা অবশ্যই টাকা পাবেন। তবে কোনো অযোগ্য আবেদনকারী চিহ্নিত হলে তাকে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।
আবেদন গৃহীত হয়েছে, বাতিল হয়েছে নাকি পেমেন্ট আটকে গেছে-- তা এখন সাধারণ মানুষ নিজেই সরকারি ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করতে পারবেন। প্রক্রিয়াটি নিচে দেওয়া হল
প্রথমে অফিশিয়াল ওয়েবসাইট https://socialregistry.wb.gov.in/-এ যান।
হোমপেজে থাকা ‘সিটিজেন/ ফ্যামিলি লগইন’ (Citizen/ Family Login) সেকশনে ক্লিক করুন।
এরপর আপনার নিজস্ব জেলা নির্বাচন করুন এবং আবেদনের সময় যে মোবাইল নম্বরটি দিয়েছিলেন, সেটি লিখুন।
স্ক্রিনে থাকা ক্যাপচা (Captcha) কোডটি সঠিকভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন।
আপনার মোবাইলে একটি ওটিপি (OTP) আসবে, সেটি নির্দিষ্ট বক্সে দিয়ে লগইন করলেই আপনার আবেদনের বর্তমান স্ট্যাটাস স্ক্রিনে ভেসে উঠবে।
প্রকল্পের টাকা পাওয়া নিয়ে রাজ্যে তৈরি হওয়া উত্তেজনার মাঝে উপভোক্তাদের আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
তিনি জানিয়েছেন, 'অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকছে, এটা নিয়ে গেল গেল রব তোলার কোনও দরকার নেই। সবাই টাকা পাবেন।'
পূর্ববর্তী সরকারের সমালোচনা করে তিনি দাবি করেন, যেখানে আগে ৫০০ টাকার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো, সেখানে নতুন সরকার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলার কাছে টাকা পৌঁছে দিয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, এই ভেরিফিকেশন বা যাচাইকরণ প্রক্রিয়া আগামী ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে।
প্রতি বিধানসভায় গড়ে ইতিমধ্যে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার মহিলা টাকা পাচ্ছেন। যাচাইকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলে বাকি থাকা সমস্ত যোগ্য ও প্রকৃত প্রাপকদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।
ফলে যাদের টাকা পেতে দেরি হচ্ছে বা স্ট্যাটাসে সমস্যা দেখাচ্ছে, তাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই; সঠিক নথির ভিত্তিতে প্রত্যেকেই নিজেদের প্রাপ্য টাকা পেয়ে যাবেন।