/অন্নপূর্ণা নিয়ে বিরাট খবর: এবার টাকা পেতে হলে ফিলাপ করতে হবে নতুন ফর্ম? কোথায় পাবেন? সব নিয়ম জেনে নিন

Annapurna Yojana: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার (Annapurna Bhandar) প্রকল্পের মাধ্যমে যোগ্য মহিলারা প্রতি মাসে তিন হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন। তবে সঠিক সময়ে আবেদন করা সত্ত্বেও নথিপত্রের অমিল বা যান্ত্রিক সমস্যার কারণে বহু মহিলার অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা ঢোকেনি। এই সমস্যার দ্রুত সমাধানে পুরসভা ও পঞ্চায়েত দফতরের পক্ষ থেকে একটি নতুন স্ব-ঘোষণা পত্র (Self-Declaration Form) প্রকাশ করা হয়েছে। দেওয়া হচ্ছে নতুন ফর্ম।
আবেদনকারীদের নাম, ঠিকানা, ব্যাংক বিবরণ বা পরিচয়পত্রে সামান্য ভুল থাকায় অনেকের আবেদন আটকে রয়েছে (Status Pending/Under Process)।
যোগ্য প্রাপকদের নিশ্চিত করতে এবং যাচাইকরণ (Verification) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে আটকে থাকা বকেয়া টাকা অবিলম্বে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর উদ্দেশ্যেই এই ফর্ম দেওয়া হচ্ছে।
ফর্মটিতে আবেদনকারীকে বেশ কিছু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য নির্ভুলভাবে লিখতে হবে।
আবেদনকারীর সম্পূর্ণ নাম, পিতা বা স্বামীর নাম।
গ্রাম/এলাকা, পোস্ট অফিস, সংশ্লিষ্ট থানা এবং পঞ্চায়েত বা পুরসভার নাম।
পিতা বা স্বামীর পেশা, পরিবারের মাসিক আয়, বাড়ির ধরন (কাঁচা বা পাকা) এবং মোট জমির পরিমাণ।
সচল মোবাইল নম্বর, ভোটার কার্ড নম্বর এবং আধার নম্বর।
আবেদনকারীর নিজস্ব স্বাক্ষর (ব্যাঙ্কের রেকর্ডের মতো) এবং ফর্ম জমার নির্দিষ্ট তারিখ।
অনলাইন পোর্টালে নিজের আবেদনের যে স্ট্যাটাস (Status) দেখতে পাচ্ছেন, ফর্মের নির্দিষ্ট বক্সে ঠিক সেই অপশনে টিক (✔) দিতে হবে। যেমন--
For further verification
Under Process
For further verification - ASDD
For further verification - Government Employee
Not applying for AY
ফর্মের সঙ্গে নিম্নলিখিত নথিপত্রের স্পষ্ট জেরক্স কপি যুক্ত করতে হবে...
আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডের জেরক্স
ব্যাংক পাসবইয়ের প্রথম পাতার স্পষ্ট জেরক্স (যেখানে অ্যাকাউন্ট নম্বর ও IFSC কোড রয়েছে)
অনলাইন স্ট্যাটাসের প্রিন্টআউট বা স্ক্রিনশট (প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য সহায়ক)
গ্রামাঞ্চলের জন্য: স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে (BDO Office)।
শহরাঞ্চলের জন্য: সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পুরসভা (Municipality) অফিসে।
এ ছাড়া সরকার বা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত স্থানীয় বিশেষ ক্যাম্প বা সহায়তা শিবিরেও এই ফর্ম জমা দেওয়া যাবে।
ফর্ম পূরণ করার সময় কোনও প্রকার কাটাকুটি বা ওভাররাইটিং এড়িয়ে চলুন। সমস্ত নথি সঠিকভাবে সংযুক্ত করে নিকটবর্তী দফতরে জমা দিলে সরকারি যাচাইকরণ শেষে খুব দ্রুত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের বকেয়া টাকা পৌঁছে যাবে।