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অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা পাননি? কেন দেরি? কী করা উচিত? নতুন করে আবেদন? কোথায় মিলবে ফর্ম? কোন নথি চাই-ই?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 27, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:12 PM IST
Annapurna Yojana Update: সরকারের অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে একাংশ এখনও তাঁদের অগাস্ট মাসের কিস্তি পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। এক্ষেত্রে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও একাধিক কারিগরি কারণে তা আটকে থাকতে পারে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন, 'সেপ্টেম্বর মাস থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকবে আরও আগে। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার হয়ে যাবে এই টাকা।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনাদের কারও কাছে যেতে হবে না! ১০ থেকে ১৫-এর মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে!'

কী করা জরুরি?1/8

কী করা জরুরি?

সরকারি ভাবে বলা হয়েছে, নিষ্ক্রিয় ডিবিটি, লিঙ্কবিহীন আধার বা আধার ও আবেদনের নামের ভ্রান্তি-- ইত্যাদির কারণে অন্নপূর্ণা যোজনার পেমেন্ট পেতে দেরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে কী করা জরুরি?

কারিগরি কারণেও 2/8

কারিগরি কারণেও

প্রথমেই অনলাইনে চেক করে নিন আপনার স্টেটাস। তবে, মাথায় রাখতে হবে, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও একাধিক কারিগরি কারণেও কিন্তু কারও কারও কিস্তির টাকা আটকে থাকতে পারে।

টাকা না পাওয়ার আশঙ্কা3/8

টাকা না পাওয়ার আশঙ্কা

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বারবার জানিয়েছেন, যাঁরা টাকা পাননি, তাঁরা পোর্টালে নিজেদের অভিযোগ ও দাবি নথিভুক্ত করুন। যথাযথ যাচাইয়ের শেষে যোগ্য আবেদনকারীরা অবশ্যই টাকা পাবেন। বিলম্ব হলেও টাকা না পাওয়ার আশঙ্কা এক্ষেত্রে নেই।

কেন টাকা পেতে দেরি?4/8

কেন টাকা পেতে দেরি?

কিন্তু জেনে রাখা প্রয়োজন, কেন আপনার টাকা পেতে দেরি হতে পারে? বিলম্বের বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। 

আট কারণ5/8

আট কারণ

রয়েছে অনেক কারণ। ১) একটি নিষ্ক্রিয় ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) সুবিধা, ২) আধার-সংযুক্ত নয় এমন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ৩) আধার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং আবেদনের বিবরণে অমিল, ৪) প্রশাসনিকস্তরে যাচাইয়ের কাজটা বাকি থাকা, ৫) সুবিধাভোগীর একাধিক অ্যাকাউন্ট থাকা এবং ভুল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নির্বাচন করা। ৬) আবেদন প্রক্রিয়ার সময় ভুল বা অসম্পূর্ণ নথি জমা দেওয়া ৭) যেসব সুবিধাভোগী অযোগ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত (যেমন, সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী বা আয়কর প্রদানকারী) তাঁরা আবেদন করলে, এবং ৮) প্রযুক্তিগত সমস্যা, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে!

স্টেটাস চেক6/8

স্টেটাস চেক

অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য socialregistry.wb.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের জেলা নির্বাচন করে, রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর দিয়ে এবং ওটিপি (OTP) যাচাই করে সুবিধাভোগীদের নিজেদের স্টেটাস চেক করা উচিত। তাঁরা socialsecurity.wb.gov.in ব্যবহার করে 'আবেদন ট্র্যাক করুন' (Track Application) বা 'অবস্থা পরীক্ষা করুন' (Check Status) নির্বাচন করে কাজটি করতে পারেন।

স্বঘোষণাপত্র7/8

স্বঘোষণাপত্র

আটকে থাকা আবেদনগুলির যাচাইকরণ সম্পূর্ণ করতে পুরসভা ও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নতুন স্ব-ঘোষণাপত্র দেওয়া হয়েছে। অনেক আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, ব্যাঙ্কের তথ্য বা পরিচয়পত্রে সামান্য ভুল থাকায় আবেদন এখনও পেন্ডিং অথবা আন্ডারপ্রসেস অবস্থায় রয়েছে। সেই সমস্ত আবেদন পুনরায় যাচাই করে প্রকৃত ও যোগ্য প্রাপকদের চিহ্নিত করতেই নতুন স্বঘোষণাপত্র জমা দিতে বলা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আশ্বাস8/8

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আশ্বাস

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন, 'সেপ্টেম্বর মাস থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকবে আরও আগে। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার হয়ে যাবে এই টাকা।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনাদের কারও কাছে যেতে হবে না! ১০ থেকে ১৫-এর মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে!'

TAGS:
Annapurna Yojana
self declaration form for Annapurna Yojana
CM Suvendu Adhikari
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