Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /আগামিকাল ১৭ সেপ্টেম্বর কারা পাচ্ছেন না অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা? জেনে নিন এখনই

আগামিকাল ১৭ সেপ্টেম্বর কারা পাচ্ছেন না অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা? জেনে নিন এখনই

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 16, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:09 PM IST

Annapurna Yojana September Installment: আগামিকাল বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিন। সেদিন-ই অন্নপূর্ণা যোজনার সেপ্টেম্বর কিস্তির টাকা ঢোকার কথা। কিন্তু লক্ষ্মীবারে কারা পাচ্ছেন না অন্নপূর্ণার 'বরদান'? বড় আপডেট।

1/7

অগাস্ট মাসে ১ কোটি ৪৮ লক্ষেরও বেশি মহিলা রাজ্য সরকারের দেওয়া অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। 

2/7

এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বরে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের চতুর্থ কিস্তির ৩০০০ টাকা দেওয়ার কথা আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 

3/7

কিন্তু কারা পাবেন না এই মাসে টাকা? মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট বার্তা, যাঁরা যোগ্য নন, তাঁরা কেউ টাকা পাবেন না। 

4/7

যোগ্য নন, এমন অনেকের অ্যাকাউন্টেই এর আগে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকেছে। কিন্তু এবার সেই সমস্ত উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্ট নতুন করে ভেরিফিকেশন করা হবে। 

5/7

যারা যোগ্য নন তাঁদের আবেদন পত্র বাতিল হয়ে যাবে। তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আর যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। টাকাও পাবেন না। 

6/7

প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে আগামিকাল ১৭ সেপ্টেম্বর পালিত হবে অন্নপূর্ণা দিবস। তবে আবেদন বাতিল হওয়ার পাশাপাশি রয়েছে আরও একটি বড় আপডেট। 

7/7

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে এমন অনেক মহিলা আছেন, যাঁরা এখনও এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারেননি। তাঁরা সবাই অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য ফের আবেদনের সুযোগ পাবেন।

TAGS:
Annapurna Yojana
Annapurna Bhandar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ঋত শিবিরে ৬০ বিধায়ক, কেন শুধুমাত্র ১০ জনের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে কালীঘাট শিবির?
2
3
4
5