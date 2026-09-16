/আগামিকাল ১৭ সেপ্টেম্বর কারা পাচ্ছেন না অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা? জেনে নিন এখনই

Annapurna Yojana September Installment: আগামিকাল বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিন। সেদিন-ই অন্নপূর্ণা যোজনার সেপ্টেম্বর কিস্তির টাকা ঢোকার কথা। কিন্তু লক্ষ্মীবারে কারা পাচ্ছেন না অন্নপূর্ণার 'বরদান'? বড় আপডেট।
অগাস্ট মাসে ১ কোটি ৪৮ লক্ষেরও বেশি মহিলা রাজ্য সরকারের দেওয়া অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।
এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন ১৭ সেপ্টেম্বরে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের চতুর্থ কিস্তির ৩০০০ টাকা দেওয়ার কথা আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
কিন্তু কারা পাবেন না এই মাসে টাকা? মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট বার্তা, যাঁরা যোগ্য নন, তাঁরা কেউ টাকা পাবেন না।
যোগ্য নন, এমন অনেকের অ্যাকাউন্টেই এর আগে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকেছে। কিন্তু এবার সেই সমস্ত উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্ট নতুন করে ভেরিফিকেশন করা হবে।
যারা যোগ্য নন তাঁদের আবেদন পত্র বাতিল হয়ে যাবে। তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আর যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। টাকাও পাবেন না।
প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে আগামিকাল ১৭ সেপ্টেম্বর পালিত হবে অন্নপূর্ণা দিবস। তবে আবেদন বাতিল হওয়ার পাশাপাশি রয়েছে আরও একটি বড় আপডেট।
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে এমন অনেক মহিলা আছেন, যাঁরা এখনও এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারেননি। তাঁরা সবাই অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য ফের আবেদনের সুযোগ পাবেন।