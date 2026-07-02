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ফর্ম ফিল আপ করেও কেন ঢোকেনি টাকা? ৩০০০ পেতে এবার কী করবেন? বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Written BySoumita Khan
Published: Jul 02, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:52 PM IST

Annapurna Yojana: এক কোটির উপর মহিলাদের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার তিন হাজার টাকা করে পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে মহিলাদের দীর্ঘ লাইন পোস্ট অফিসগুলোতে। অনেকেই অন্নপূর্ণা যোজনা ফর্ম ফিলআপ করেও অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি বলে আক্ষেপ মহিলাদের। এবার তাঁরা কী করবেন?

 

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১ জুলাই, গত বৃহস্পতিবার ১ কোটি ৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৮ জনের অ্যাকাউন্টে ঢোকে অন্নপূর্ণার যোজনার টাকা। মোট আবেদনকারী ছিলেন ১ কোটি ৬০ লক্ষ মহিলা। এদের মধ্যে বাদ ২৬ লক্ষের আবেদন। 

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আবেদন করা সত্ত্বেও এত মহিলার অ্যাকাউন্টে না যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা যায়। অন্নপূর্ণার তিন হাজার টাকা পেতে কাকভোর থেকে দীর্ঘ লাইন পোস্ট অফিসে। ফর্ম ফিলআপ করেও টাকা ঢোকেনি। অনেকের টাকা ঢুকেছে সেই খবর পেয়েই বহু আবেদনকারীর ঘুম উড়েছে। সাতসকালেই ছুটেছে জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝার পোস্ট অফিসে ডিবিটি লিংক করানোর জন্য। আধার কার্ড মোবাইল ফোন হাতে দীর্ঘ লাইন মহিলাদের। দূর দূরান্ত থেকে কেউ কেউ কোলের শিশু নিয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে। 

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যদিও, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গতকালই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কেন ২৬ লক্ষের বাদ গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, আমাদের সব ঝাড়াই বাছাই করতে হয়েছে। দেখতে হয়েছে যাতে নিয়মের বাইরে না যায়। এটা সরকারের টাকা উপযুক্ত প্রাপকরাই পাবেন। এটা ব্যক্তির টাকা নয়। আমরা সব মহিলা বিধায়কদের ডেকেছি। এপক্ষ ওপক্ষ করিনি। ভোটার লিস্টে যাদের নাম নেই, তাদের নাম কাটা পড়েছে কারণ সরকারি টাকা অভারতীয়রা পাবে না।

 

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তিনি আরও জানান, তদন্তে কিছু অনিয়ম ধরা পড়েছে। দেখা গিয়েছে, বহু আবেদনকারী এ দেশের বৈধ নাগরিক নন। আবার একই ব্যক্তি তিনটি পৃথক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সুবিধা নিচ্ছিলেন। তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের ডেটা খতিয়ে দেখা হয়েছে। সেখানে প্রায় ১০ লক্ষ পুরুষ আবেদনকারীর সন্ধান মিলেছে। এটি সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত কাজ। কারণ এই প্রকল্প শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

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এবার প্রশ্ন উঠছে, যাঁরা টাকা পাননি তাঁরা এবার কী করবেন? যাঁরা যোগ্য, অথচ টাকা ঢোকেনি তাদের জন্য আছে সুখবর। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে এই প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া এখনই বন্ধ হচ্ছে না। ফর্মের ভুলের কারণে যাঁদের টাকা আটকে গিয়েছে, তাঁরাও সুযোগ পাবেন।

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জুলাই এবং আগস্ট মাস জুড়েও নতুন আবেদন করা যাবে। একই সঙ্গে ভুল সংশোধনের প্রক্রিয়াও চালানো যাবে। ১ জুন থেকে এই আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এটি মোট ৯০ দিন ধরে চলবে।

 

কীভাবে আবেদন করবেন?7/9

কীভাবে আবেদন করবেন?

মহিলারা সরাসরি সরকারি পোর্টালে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি হল socialsecurity.wb.gov.in। এখানে বাংলা, ইংরেজি বা হিন্দি ভাষায় ফর্ম পাওয়া যাবে। সেটি ডাউনলোড করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

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গ্রামীণ এলাকার ক্ষেত্রে বিডিও (BDO) অফিস এই দায়িত্ব সামলাচ্ছে। শহরাঞ্চলে এসডিও (SDO) অফিস আবেদনপত্রগুলি যাচাইয়ের দায়িত্বে রয়েছে।

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আবেদন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে বা অভিযোগ থাকলে রাজ্য সরকারের হেল্পলাইনে যোগাযোগ করা যাবে। এর জন্য একটি বিশেষ নম্বর ৮২৮২০-৮২৮২০ চালু করা হয়েছে। এই নম্বরটি সোমবার থেকে শনিবার, সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এছাড়া উপভোক্তারা চাইলে asap@wb.gov.in এই ইমেল আইডিতেও তাঁদের বক্তব্য পাঠাতে পারেন।

TAGS:
Annapurna Yojana

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