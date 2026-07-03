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আবেদন করা সত্ত্বেও কেন আপনার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকল না? কোন কোন কারণে আপনার ফর্ম বাতিল হল জেনে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 03, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:37 PM IST

Annapurna Yojana: মখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের ইতোমধ্যেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা বিলি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। জুলাই মাসের প্রথম দিনেই রাজ্যের প্রায় ১ কোটি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই যোজনার টাকা পাঠানো হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এই ঘোষণার পরেও বহু মহিলাই এখনও পর্যন্ত তাঁদের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার মাসিক ৩০০০ টাকা পাননি। স্বাভাবিকভাবেই কেন টাকা ঢুকল না, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন ও ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে।

 

যোগ্যতার মাপকাঠি1/15

যোগ্যতার মাপকাঠি

মূলত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ও যোগ্যতার মাপকাঠির কারণে অনেকের আবেদন আটকে গিয়েছে বলে সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে...

সরকারি চাকরি2/15

সরকারি চাকরি

সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও মহিলা যদি নিয়মিত বা স্থায়ী কোনও সরকারি চাকরিতে কর্মরত থাকেন, তবে তিনি এই সুবিধা পাবেন না। সংশ্লিষ্ট মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা দেওয়া হবে না। 

আয়কর 3/15

আয়কর

এ ছাড়া, আবেদনকারী মহিলা বা তাঁর পরিবার যদি নিয়মিত আয়কর (Income Tax) দিয়ে থাকেন, তাহলেও তিনি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

 

অবৈধ অভিবাসী4/15

অবৈধ অভিবাসী

সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যাঁরা অবৈধ অভিবাসী, তাঁরা কোনওভাবেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন না। 

 

প্রকৃত নাগরিক 5/15

প্রকৃত নাগরিক

শুধুমাত্র দেশের প্রকৃত নাগরিক এবং যাঁরা সত্যি এই প্রকল্পের অর্থ পাওয়ার অধিকারী, তারাই যেন এই সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

একাধিক বিবাহের রেকর্ড6/15

একাধিক বিবাহের রেকর্ড

এর পাশাপাশি পারিবারিক কাঠামোর ওপর একটি নিয়ম রাখা হয়েছে-- একটি পরিবারে স্বামী বা স্ত্রীর যদি একাধিক বিবাহের রেকর্ড থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের বাইরে থাকবেন।

সামাজিক উন্নয়ন7/15

সামাজিক উন্নয়ন

এই যোজনার নিয়মে সামাজিক উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। যেসব পরিবারের সন্তানরা সরকার অনুমোদিত নয়, এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে, তারা এই সুবিধা পাবে না। 

 

নিয়মিত টিকাকরণ8/15

নিয়মিত টিকাকরণ

একই সঙ্গে, সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সন্তানদের নিয়মিত টিকাকরণের (Vaccination) সঠিক রেকর্ড না থাকলেও সেই পরিবারের মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে।

 

ভোটার তালিকা9/15

ভোটার তালিকা

যাঁরা রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন, সেই মহিলাদের নাম অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনা থেকে সরাসরি বাদ দেওয়া হবে। 

 

মামলা বা আইনি প্রক্রিয়া10/15

মামলা বা আইনি প্রক্রিয়া

এমনকি কোনও মহিলার নাম নিয়ে যদি ট্রাইব্যুনালে কোনও মামলা বা আইনি প্রক্রিয়া সচল থাকে, তাহলেও সংশ্লিষ্ট মহিলাকে এই প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হবে বলে সরকার আগেই জানিয়েছিল।

 

প্রযুক্তিগত ত্রুটি11/15

প্রযুক্তিগত ত্রুটি

টাকা না ঢোকার অন্যতম একটি বড় কারণ প্রযুক্তিগত ত্রুটি। নিয়মানুযায়ী, আবেদনকারী মহিলার নামের আধার নম্বরের সঙ্গে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি সঠিকভাবে সংযুক্ত (Aadhaar-Bank Link) থাকতে হবে, তবেই ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে সরাসরি টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। 

আবেদনপত্রে ভুল 12/15

আবেদনপত্রে ভুল

এ ছাড়া, আবেদনপত্রে ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য থাকলে এবং জমা দেওয়া নথির সঙ্গে তথ্যের অমিল পাওয়া গেলে আবেদনপত্রটি বাতিল হয়ে যেতে পারে।

 

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার13/15

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল প্রকল্প। আর সেই কারণেই কোনও রকম জালিয়াতি রুখতে যারা প্রকৃত অর্থেই যোগ্য, শুধুমাত্র তাদেরই এই প্রকল্পের ৩০০০ টাকা দেওয়া হবে। 

 

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট14/15

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

তাই আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা না আসার পেছনে ওপরের কোনও একটি কারণ বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার লিঙ্কের সমস্যা দায়ী হতে পারে। 

 

সরকারি দফতর15/15

সরকারি দফতর

টাকা না পেয়ে থাকলে দ্রুত নিকটবর্তী সরকারি দফতরে যোগাযোগ করে তথ্য যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।

 

TAGS:
Annapurna Yojana
Annapurna Yojana money transfer

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