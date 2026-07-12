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অন্নপূর্ণা যোজনার তালিকায় আপনার নাম নেই? হতাশ হবেন না, জেনে নিন নাম তুলতে ঠিক কী করতে হবে, কোন তথ্য মাস্ট

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 12, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:02 PM IST
Annapurna Yojana Latest Status Update: অন্নপূর্ণা যোজনার অধীনে প্রত্যেক যোগ্য মহিলার জন্য মাসিক আর্থিক সহায়তা বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা করা হয়েছে। জালিয়াতি রুখতে রাজ্য সরকার একটি বিস্তারিত ১১ থেকে ১২ পৃষ্ঠার আবেদনপত্র এবং কঠোর যাচাই প্রক্রিয়া চালু করেছে। এর জেরে বেশ কিছু নাম বাদ হয়েছে। তবে, যোগ্যরা পাবেনই। কী ভাবে পাবেন?
যাচাই-বাছাই1/8

যাচাই-বাছাই

অন্নপূর্ণা যোজনার অধীনে প্রায় ১.৬ কোটি মহিলা নতুন আবেদন জমা দিয়েছেন। যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রায় ২৬ লক্ষ আবেদনপত্র বাতিল করা হয়েছে। 

যোগ্য2/8

যোগ্য

১০,৯৫২,৩৭৮ জন আবেদনকারীকে যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেতে শুরু করেছেন। 

SIR-য়ে বাদ3/8

SIR-য়ে বাদ

বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার সময় যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা আর এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত নন। এমনকি যদি তাঁরা আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেয়েও থাকেন, তথাপি নয়। 

১০ লক্ষ পুরুষ বাদ4/8

১০ লক্ষ পুরুষ বাদ

পূর্ববর্তী ডেটাবেসে চিহ্নিত প্রায় ১০ লক্ষ পুরুষকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য।

তিন শর্ত5/8

তিন শর্ত

অন্নপূর্ণা যোজনার অধীনে প্রত্যেক যোগ্য মহিলা তাঁর আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের (Direct Benefit Transfer) মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা করে পান। বছরে মোট ৩৬০০০ টাকা। এই টাকার যোগ্য হতে হলে, আবেদনকারীদের বয়স ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে, তাঁদের পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং রাজ্যের বৈধ ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

নতুন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক6/8

নতুন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধাভোগী-সহ সকল আবেদনকারীর জন্য সরকার নতুন করে নিবন্ধন তথা রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করেছে। অর্থপ্রদানের অনুমোদন দেওয়ার আগে আগের রেকর্ডগুলি যাচাই করা হচ্ছে। একটি পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদনকারীদের জমা দিতে হবে আধার কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবুক বা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, বসবাসের প্রমাণ এবং একটি পাসপোর্ট আকারের ছবি।

পোর্টাল এখনও খোলা! 7/8

পোর্টাল এখনও খোলা!

অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদনের পোর্টাল এখনও খোলা! রাজ্য সরকার জানিয়েছে, অন্নপূর্ণা যোজনার রেজিস্ট্রেশন ১ জুন থেকে ৯০ দিনের জন্য খোলা থাকবে। সেই হিসেবে এখনও প্রায় ২ মাস এই সুবিধা পাবেন আগ্রহীরা। যোগ্য যেসব  মহিলা এখনও নথিভুক্ত হননি বা যাঁদের আগের আবেদনগুলি বাতিল হয়েছে, তাঁরা জুলাই এবং আগস্ট মাসেও আবেদন করতে পারেন।

এখনও অনলাইনে8/8

এখনও অনলাইনে

সরকারি socialsecurity.wb.gov.in পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। যেখানে ইংরেজি, হিন্দি এবং বাংলা ভাষায় ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় বিডিও এবং শহুরে এলাকায় মহকুমা শাসক তথা এসডিও এর তথ্য যাচাই করার অধিকারপ্রাপ্ত। সরকার ৮২৮২০-৮২৮২০ নম্বরে একটি বিশেষ হেল্পলাইনও চালু করেছে। যা সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চালু থাকে। আবেদনকারীরা asap@wb.gov.in-এর মাধ্যমে অভিযোগ এবং পরামর্শও জমা দিতে পারেন।

TAGS:
Annapurna Yojana
Annapurna Yojana Latest Status Update
অন্নপূর্ণা যোজনা

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