/অন্নপূর্ণা যোজনার তালিকায় আপনার নাম নেই? হতাশ হবেন না, জেনে নিন নাম তুলতে ঠিক কী করতে হবে, কোন তথ্য মাস্ট

অন্নপূর্ণা যোজনার অধীনে প্রায় ১.৬ কোটি মহিলা নতুন আবেদন জমা দিয়েছেন। যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রায় ২৬ লক্ষ আবেদনপত্র বাতিল করা হয়েছে।
১০,৯৫২,৩৭৮ জন আবেদনকারীকে যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেতে শুরু করেছেন।
বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার সময় যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা আর এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত নন। এমনকি যদি তাঁরা আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেয়েও থাকেন, তথাপি নয়।
পূর্ববর্তী ডেটাবেসে চিহ্নিত প্রায় ১০ লক্ষ পুরুষকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য।
অন্নপূর্ণা যোজনার অধীনে প্রত্যেক যোগ্য মহিলা তাঁর আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের (Direct Benefit Transfer) মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা করে পান। বছরে মোট ৩৬০০০ টাকা। এই টাকার যোগ্য হতে হলে, আবেদনকারীদের বয়স ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে, তাঁদের পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং রাজ্যের বৈধ ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধাভোগী-সহ সকল আবেদনকারীর জন্য সরকার নতুন করে নিবন্ধন তথা রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করেছে। অর্থপ্রদানের অনুমোদন দেওয়ার আগে আগের রেকর্ডগুলি যাচাই করা হচ্ছে। একটি পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদনকারীদের জমা দিতে হবে আধার কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবুক বা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, বসবাসের প্রমাণ এবং একটি পাসপোর্ট আকারের ছবি।
অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদনের পোর্টাল এখনও খোলা! রাজ্য সরকার জানিয়েছে, অন্নপূর্ণা যোজনার রেজিস্ট্রেশন ১ জুন থেকে ৯০ দিনের জন্য খোলা থাকবে। সেই হিসেবে এখনও প্রায় ২ মাস এই সুবিধা পাবেন আগ্রহীরা। যোগ্য যেসব মহিলা এখনও নথিভুক্ত হননি বা যাঁদের আগের আবেদনগুলি বাতিল হয়েছে, তাঁরা জুলাই এবং আগস্ট মাসেও আবেদন করতে পারেন।
সরকারি socialsecurity.wb.gov.in পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। যেখানে ইংরেজি, হিন্দি এবং বাংলা ভাষায় ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় বিডিও এবং শহুরে এলাকায় মহকুমা শাসক তথা এসডিও এর তথ্য যাচাই করার অধিকারপ্রাপ্ত। সরকার ৮২৮২০-৮২৮২০ নম্বরে একটি বিশেষ হেল্পলাইনও চালু করেছে। যা সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চালু থাকে। আবেদনকারীরা asap@wb.gov.in-এর মাধ্যমে অভিযোগ এবং পরামর্শও জমা দিতে পারেন।